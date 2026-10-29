Στη φυλακή οδηγείται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης της γνωστής αλυσίδας φούρνων «Το Χωριάτικο», μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του ενώπιον του ανακριτή. Η απόφαση για την προφυλάκισή του ελήφθη ομόφωνα από ανακριτή και εισαγγελέα, στο πλαίσιο της ογκώδους δικογραφίας που τον βαρύνει. Παράλληλα, ο γιος του κ. Γιαννακόπουλου αφέθηκε ελεύθερος, με την επιβολή περιοριστικών όρων και την καταβολή εγγύησης ύψους 20.000 ευρώ.

Η απόφαση για τον «Mr. Χωριάτικο»

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος θεωρείται ο βασικός κατηγορούμενος στην υπόθεση, κρίθηκε προφυλακιστέος και οδηγήθηκε στη φυλακή. Η απόφαση αυτή αποτελεί την έκτη συνολικά προφυλάκιση που διατάσσεται για την υπόθεση των φούρνων «Το Χωριάτικο». Ο 57χρονος επιχειρηματίας, του οποίου η δραστηριότητα στον χώρο ξεκινά από το 1996, αντιμετωπίζει ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα.

Οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν λεπτομερώς τα στοιχεία της δικογραφίας, ενώ οι απολογίες των εμπλεκομένων βρίσκονται σε εξέλιξη. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, απομένουν ακόμη τρία ή τέσσερα άτομα για να απολογηθούν, μεταξύ των οποίων και ο πρώην συνδικαλιστής, Ρίζος Ρίζος, η απολογία του οποίου αναμένεται.

Η υπερασπιστική γραμμή του Άγγελου Γιαννακόπουλου

Κατά την απολογία του, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος παρέδωσε στην Ανακρίτρια ένα υπόμνημα, στο οποίο εξέθεσε τις θέσεις του έναντι των κατηγοριών που του αποδίδονται. Ο ίδιος ισχυρίστηκε ότι η υπόθεση αφορά κυρίως φορολογικές παραβάσεις και ότι δεν υφίσταται ούτε απάτη, ούτε άλλα αδικήματα που τον βαρύνουν, όπως αναφέρεται στη δικογραφία.

Στο πλαίσιο της υπερασπιστικής του γραμμής, ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Το Χωριάτικο» αρνήθηκε ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη. Όπως υποστήριξε, τα ποσά που αναφέρονται στη δικογραφία δεν είναι κρυφά, αλλά αντλούνται από τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί στις αρμόδιες αρχές.

Οι ισχυρισμοί για τις εταιρείες και τις οφειλές

Ο θεωρούμενος ως αρχηγός εγκληματικής οργάνωσης απέρριψε επίσης τις αιτιάσεις της δικογραφίας που κάνουν λόγο για εταιρείες οι οποίες αλλάζουν διαχειριστές ενώ καταγράφουν οφειλές. Ο κ. Γιαννακόπουλος ισχυρίστηκε ότι η αλλαγή διαχείρισης στις εταιρείες αφορούσε τη δυνατότητά τους να εξακολουθούν να λειτουργούν και όχι την αποφυγή των υποχρεώσεών τους προς το Δημόσιο.

Επιπλέον, φέρεται να υποστήριξε ότι η επιδίωξή του ήταν η ρύθμιση των οφειλών, μια διαδικασία η οποία, όπως ανέφερε, είχε ήδη ξεκινήσει ή είχε ολοκληρωθεί για κάποιες εξ αυτών. Στην ίδια κατεύθυνση, ο 57χρονος επιχειρηματίας απέρριψε τις αναφορές σε «ευκαιριακές εταιρείες», τονίζοντας τη μακρόχρονη παρουσία του στον επιχειρηματικό χώρο από το 1996. Ο ίδιος μάλιστα, εμφανίστηκε πρόθυμος να διατηρήσει και να αναπτύξει τις εταιρείες του.

Αιτήματα για κατ' οίκον περιορισμό και προβλήματα υγείας

Κατά τη διάρκεια της απολογίας του, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ζήτησε από την Ανακρίτρια να αφεθεί ελεύθερος. Σε περίπτωση που αυτό δεν ήταν εφικτό, αιτήθηκε να του επιβληθεί κατ’ οίκον περιορισμός με ηλεκτρονική επιτήρηση, γνωστό και ως «βραχιολάκι». Το αίτημα αυτό συνοδεύτηκε από την επίκληση σοβαρών προβλημάτων υγείας που φέρεται να αντιμετωπίζει.

Επιπρόσθετα, ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Το Χωριάτικο» επικαλέστηκε την ιδιότητά του ως πατέρα ανήλικου παιδιού, προσπαθώντας να υποστηρίξει το αίτημά του για την επιβολή εναλλακτικού μέτρου αντί της προφυλάκισης. Ωστόσο, ανακριτής και εισαγγελέας αποφάσισαν την προφυλάκισή του.

Η δικογραφία και οι λοιποί εμπλεκόμενοι

Η δικογραφία της υπόθεσης είναι εκατοντάδων σελίδων και καταγράφει μια σωρεία εγκληματικών πράξεων. Πέραν των πρακτικών φοροδιαφυγής και της μη καταβολής ασφαλιστικών εισφορών και οφειλών προς το Δημόσιο, οι κατηγορίες αφορούν και άλλα σοβαρά αδικήματα, όπως μαστροπεία, περίπτωση ληστείας και απάτης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της δικογραφίας, η εγκληματική οργάνωση φέρεται να είχε πρόσβαση σε δημόσιους υπαλλήλους και αστυνομικούς. Αυτή η πρόσβαση φέρεται να χρησιμοποιούνταν για τη λήψη ενημέρωσης σχετικά με επικείμενους ελέγχους ή άλλες ενέργειες της διοίκησης, με σκοπό την προετοιμασία της ομάδας. Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να είχε τον πλήρη έλεγχο της εκτεταμένης δραστηριότητας αυτής της ομάδας.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit