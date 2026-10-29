Η έκρηξη στην Πλάκα: Τρεις ύποπτοι για κλοπή χαλκού πίσω από την τραγωδία με τους έξι νεκρούς

Νέα τροπή λαμβάνει η έρευνα για τη φονική έκρηξη στην Πλάκα, η οποία πριν από περίπου έναν μήνα στοίχισε τη ζωή σε έξι ανθρώπους. Οι αρχές έχουν πλέον ταυτοποιήσει τρία άτομα, τα οποία φέρονται να βρίσκονται πίσω από τη διαρροή φυσικού αερίου που οδήγησε στην τραγωδία. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, οι τρεις άνδρες επιχείρησαν να κλέψουν χαλκό από το κτίριο, προκαλώντας ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση.

Η ταυτοποίηση των υπόπτων και το βιντεοληπτικό υλικό

Οι τρεις ύποπτοι, ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, έχουν ήδη ταυτοποιηθεί από τις αρχές. Καθοριστικό στοιχείο για την εξέλιξη της έρευνας αποτέλεσε βιντεοληπτικό υλικό που εντόπισαν οι ερευνητές. Στο βίντεο φέρονται να καταγράφονται οι τρεις άνδρες να εισέρχονται στο τριώροφο κτίριο λίγες ώρες πριν από τη φονική έκρηξη.

Στη συνέχεια, αποχώρησαν τρέχοντας, μέσα σε ελάχιστα λεπτά, κρατώντας ένα κομμάτι χαλκοσωλήνα. Οι αρχές εκτιμούν ότι, κατά την προσπάθεια αφαίρεσης του μετάλλου, προκλήθηκε ρήγμα σε σωλήνα φυσικού αερίου, με αποτέλεσμα να αρχίσει η διαρροή που συνδέεται με την έκρηξη.

Η μοιραία διαρροή και η αιτία της έκρηξης

Οι ύποπτοι φέρεται να προκάλεσαν ρήγμα στην εσωτερική εγκατάσταση κατά την προσπάθειά τους να αφαιρέσουν τον χαλκό, με αποτέλεσμα να ξεκινήσει η διαρροή αερίου. Η έρευνα επικεντρώθηκε στο εσωτερικό της εγκατάστασης, κοντά στον μετρητή αερίου, όπου εντοπίστηκε το σημείο από το οποίο φέρεται να ξεκίνησε η διαρροή.

Το φυσικό αέριο διέρρευσε και συσσωρεύτηκε στο εσωτερικό του κτιρίου, φτάνοντας, μεταξύ άλλων, στον δεύτερο όροφο, όπου διέμενε το ηλικιωμένο ζευγάρι που έχασε τη ζωή του. Η έκρηξη εκτιμάται ότι σημειώθηκε όταν δημιουργήθηκε κάποια πηγή ανάφλεξης, πιθανόν κατά τη χρήση ηλεκτρικού διακόπτη. Τα ακριβή περιστατικά που προηγήθηκαν εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο της έρευνας.

Η εξονυχιστική έρευνα των αρχών

Επί έναν μήνα και τέσσερις ημέρες, στελέχη της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, με επικεφαλής τον αντιπύραρχο Δημήτρη Δημακογιάννη, εργάστηκαν για τη διαλεύκανση της υπόθεσης. Η έρευνα διεξήχθη σε συνεργασία με τους διορισμένους δικαστικούς πραγματογνώμονες.

Οι ερευνητές κατάφεραν να ανασυνθέσουν από τα συντρίμμια τον μετρητή και τους αγωγούς αερίου, προσδιορίζοντας το ακριβές σημείο από το οποίο ξεκίνησε η διαρροή. Καθοριστική ήταν και η εξέταση των ευρημάτων στα εργαστήρια του Πολυτεχνείου. Ο καθηγητής Πέτρος Τσακιρίδης επιβεβαίωσε ότι το σημείο της διαρροής εντοπίζεται στην εσωτερική εγκατάσταση, δίπλα στον μετρητή. Μάλιστα, στο ίδιο συμπέρασμα έχει καταλήξει και ο δικαστικός πραγματογνώμονας Τάσος Δέδες.

Το βαρύ ποινικό μητρώο των τριών ανδρών

Οι τρεις άνδρες, ηλικίας 34, 37 και 55 ετών, φέρεται να έχουν απασχολήσει επανειλημμένα τις αρχές στο παρελθόν. Ειδικότερα, ο 34χρονος φέρεται να έχει συλληφθεί περισσότερες από 20 φορές, ενώ οι άλλοι δύο έχουν συλληφθεί από 15 φορές ο καθένας.

Οι προηγούμενες συλλήψεις τους αφορούν, μεταξύ άλλων, υποθέσεις κλοπών, ληστειών, όπλων, ναρκωτικών και βαριών σωματικών βλαβών.

Η στιγμή της έκρηξης και το σχολικό λεωφορείο

Συγκλονιστικές λεπτομέρειες έρχονται στο φως και για ένα σχολικό όχημα που βρέθηκε ελάχιστα μέτρα από το σημείο της έκρηξης. Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκε, ένα μαύρο βαν διασχίζει την οδό Λυσικράτους την ώρα που το κτίριο τινάζεται στον αέρα. Το όχημα μετέφερε 12 μαθητές ιδιωτικού σχολείου, οι οποίοι βρέθηκαν σε εξαιρετικά επικίνδυνη απόσταση από το σημείο της τραγωδίας.

Όπως φέρεται να δήλωσε ο οδηγός, τα παιδιά γλίτωσαν από θαύμα, καθώς το σχολικό πέρασε από το σημείο λίγο πριν από την έκρηξη. «Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω τι μας συνέβη. Βρισκόμουν στην Πλάκα για να πάρω δύο αδέλφια που έμεναν εκεί. Σκοτείνιασαν τα πάντα από την έκρηξη. Τρομάξαμε πάρα πολύ. Το βαν υπέστη φθορές από τα ερείπια που εκτινάχθηκαν. Από θαύμα κανένα παιδί δεν έπαθε το παραμικρό», ανέφερε χαρακτηριστικά ο οδηγός του σχολικού.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Enikos