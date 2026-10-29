Πανσερραϊκός: «Η τελευταία λέξη δεν ειπώθηκε»

Ο Πανσερραϊκός εξέδωσε ανακοίνωση εκφράζοντας την αντίδρασή του μετά την απόρριψη της έφεσής του από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ. Η απόφαση αυτή διατηρεί την αφαίρεση βαθμών για την ομάδα, η οποία πλέον βρίσκεται σε δύσκολη θέση όσον αφορά την άνοδο στη Super League 2. Ο σύλλογος δηλώνει αποφασισμένος να διεκδικήσει τη δικαίωσή του μέχρι τέλους, προαναγγέλλοντας προσφυγή στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο (CAS).

Η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ

Η Επιτροπή Εφέσεων της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας απέρριψε την έφεση του Πανσερραϊκού, επικυρώνοντας την αρχική ποινή της αφαίρεσης τεσσάρων βαθμών. Η εξέλιξη αυτή επιβεβαίωσε, όπως αναφέρει ο σύλλογος στην ανακοίνωσή του, τους χειρότερους φόβους των ανθρώπων του.

Σύμφωνα με τον Πανσερραϊκό, η διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν έλαβε υπόψη τα νομικά επιχειρήματα που παρουσιάστηκαν, κάτι που οδήγησε σε μια απόφαση την οποία χαρακτηρίζουν ως καταδίκη χωρίς στοιχεία. Ο σύλλογος τονίζει ότι δεν μπορεί να καταδικαστεί «με βάση τις εντυπώσεις, την σκοπιμότητα και χωρίς στοιχεία».

Οι επιπτώσεις της αφαίρεσης βαθμών

Μετά την επικύρωση της αφαίρεσης των τεσσάρων βαθμών, ο Πανσερραϊκός βρίσκεται πλέον επτά βαθμούς μακριά από τις θέσεις που οδηγούν στην άνοδο για τη Super League 2. Η ποινή αυτή επιβλήθηκε για γεγονότα που σχετίζονται με αγώνες που διεξήχθησαν στα playoffs της αγωνιστικής περιόδου 2023-24.

Οι συγκεκριμένοι αγώνες αφορούσαν αναμετρήσεις με τους Βολιώτες, και η τιμωρία έχει άμεσο αντίκτυπο στην βαθμολογική θέση και τις φιλοδοξίες του συλλόγου για την τρέχουσα σεζόν. Η ομάδα καλείται να διαχειριστεί αυτή την αρνητική εξέλιξη, ενώ παράλληλα προετοιμάζεται για τις επόμενες νομικές της κινήσεις.

Προαναγγελία προσφυγής στο CAS

Ο Πανσερραϊκός, μέσω της ανακοίνωσής του, δηλώνει ξεκάθαρα την πρόθεσή του να προσφύγει στο Ανώτατο Αθλητικό Δικαστήριο (CAS). Η ομάδα υποστηρίζει ότι η απόφαση της Επιτροπής Εφέσεων της ΕΠΟ «άνοιξε τους ασκούς του Αιόλου» και ότι θα διεκδικήσει τη δικαίωσή της μέχρι τέλους.

Στόχος της προσφυγής είναι η αποκατάσταση της αλήθειας και της αξιοπρέπειας του συλλόγου, καθώς και των ανθρώπων που συνέβαλαν στην ανοικοδόμηση της ομάδας από το μηδέν. Ο Πανσερραϊκός δείχνει αποφασισμένος να εξαντλήσει κάθε νομικό μέσο για να ανατρέψει την απόφαση.

Η αντίδραση του Αχιλλέα Μπέου

Παράλληλα με την αντίδραση του Πανσερραϊκού, ο Αχιλλέας Μπέος, ο ισχυρός άνδρας του Βόλου ELABET, εξέφρασε επίσης την οργή του για την απόρριψη της έφεσης. Η απόφαση της επιτροπής εφέσεων της ΕΠΟ διατηρεί και για τον Βόλο ELABET την αφαίρεση βαθμών, οδηγώντας σε παρόμοια αντίδραση.

Ο κ. Μπέος προανήγγειλε και αυτός προσφυγή στο CAS, ακολουθώντας την ίδια νομική οδό με τον Πανσερραϊκό. Η κοινή αυτή κίνηση υπογραμμίζει την σοβαρότητα της κατάστασης και την πρόθεση των εμπλεκόμενων πλευρών να αναζητήσουν δικαίωση σε ανώτερο επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta