Ασανσέρ έπεσε σε κατάστημα στις Σέρρες – Δύο γυναίκες στο νοσοκομείο

Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν το μεσημέρι της Πέμπτης στις Σέρρες, όταν ένα ασανσέρ τύπου αναβατόριο έπεσε μέσα σε κατάστημα που εμπορεύεται εποχιακά είδη. Το περιστατικό συνέβη γύρω στις 12:30, με την 56χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και μία 29χρονη να βρίσκονται εντός του αναβατορίου τη στιγμή της πτώσης. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερρών, όπου, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο.

Το ατύχημα στο κέντρο των Σερρών

Το συμβάν έλαβε χώρα την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026, περίπου στις 12:30 το μεσημέρι, σε κατάστημα που βρίσκεται στην οδό Κομνηνών, στην καρδιά του κέντρου της πόλης των Σερρών. Πρόκειται για μια επιχείρηση που ειδικεύεται στην πώληση εποχιακών ειδών, όπου η πτώση του αναβατορίου προκάλεσε άμεση ανησυχία και την κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών.

Στο ασανσέρ, το οποίο περιγράφεται ως αναβατόριο ανοιχτού τύπου, βρίσκονταν τη στιγμή του ατυχήματος δύο γυναίκες. Συγκεκριμένα, επρόκειτο για την 56χρονη ιδιοκτήτρια της επιχείρησης και μία 29χρονη. Το συγκεκριμένο αναβατόριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά από το προσωπικό του καταστήματος, με σκοπό τη μεταφορά εμπορευμάτων και την κίνηση μεταξύ του υπογείου και του ισογείου χώρου, και δεν προορίζεται για τη χρήση από τους πελάτες.

Η άμεση κινητοποίηση των σωστικών δυνάμεων

Μετά την πτώση του ασανσέρ, η αντίδραση των σωστικών συνεργείων ήταν άμεση και συντονισμένη. Στο σημείο του ατυχήματος έσπευσαν χωρίς καθυστέρηση δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, προκειμένου να παράσχουν τις πρώτες βοήθειες και να μεταφέρουν τους τραυματίες. Παράλληλα, τρία οχήματα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών βρέθηκαν στην οδό Κομνηνών, έτοιμα να συνδράμουν στην αντιμετώπιση του περιστατικού.

Ευτυχώς, δεν χρειάστηκε να πραγματοποιηθεί επιχείρηση απεγκλωβισμού των δύο γυναικών, καθώς δεν είχαν παγιδευτεί εντός του αναβατορίου. Οι δύο τραυματισμένες γυναίκες, τόσο η 56χρονη όσο και η 29χρονη, διατηρούσαν πλήρως τις αισθήσεις τους καθ' όλη τη διάρκεια της μεταφοράς τους με τα ασθενοφόρα προς το νοσοκομείο, γεγονός που διευκόλυνε την επικοινωνία και την παροχή βοήθειας.

Η κατάσταση της υγείας των τραυματιών

Οι δύο γυναίκες, μετά την άμεση επέμβαση των διασωστών, μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Σερρών. Εκεί υποβλήθηκαν σε όλες τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις για την εκτίμηση της κατάστασης της υγείας τους και την παροχή της ενδεδειγμένης περίθαλψης. Η μεταφορά τους κρίθηκε αναγκαία λόγω των τραυματισμών που υπέστησαν από την πτώση του αναβατορίου.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, η κατάσταση της υγείας των δύο γυναικών δεν εμπνέει ανησυχία. Οι τραυματισμοί τους δεν θεωρούνται σοβαροί και, το σημαντικότερο, η ζωή τους δεν διατρέχει κανέναν κίνδυνο. Αυτό αποτελεί μια θετική εξέλιξη μετά το απρόσμενο ατύχημα.

Τα αίτια του ατυχήματος υπό διερεύνηση

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη η πτώση του ασανσέρ στο κατάστημα των Σερρών παραμένουν, προς το παρόν, αδιευκρίνιστες. Το αναβατόριο, το οποίο χρησιμοποιείται για τη μεταφορά εμπορευμάτων από το ισόγειο στο υπόγειο, έπεσε με αποτέλεσμα τον τραυματισμό των δύο γυναικών και την κινητοποίηση των αρχών. Η ακριβής αιτία της πτώσης δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί.

Τη διερεύνηση των αιτιών και των συνθηκών του ατυχήματος έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Σερρών. Οι αρμόδιοι αξιωματικοί θα εξετάσουν όλα τα δεδομένα, συμπεριλαμβανομένης της λειτουργίας και της συντήρησης του αναβατορίου, προκειμένου να εξακριβώσουν τι οδήγησε στην πτώση και να εντοπίσουν τυχόν ευθύνες.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Newsit