Απεργία στα λιμάνια την Παρασκευή 30 Οκτωβρίου: Ποια δρομολόγια επηρεάζονται

Με σημαντικές επιπτώσεις στην εκτέλεση των ακτοπλοϊκών δρομολογίων αναμένεται να κυλήσει η Παρασκευή 30 Οκτωβρίου. Τρία ναυτεργατικά σωματεία έχουν προκηρύξει 24ωρη απεργία, στο πλαίσιο ευρύτερων κινητοποιήσεων στον λιμενικό κλάδο. Η κινητοποίηση επηρεάζει τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφήνας, του Λαυρίου, της Πάτρας, της Ηγουμενίτσας, της Ελευσίνας και του Ρίου – Αντιρρίου.

Οι επιβάτες που έχουν προγραμματίσει μετακινήσεις καλούνται να ενημερωθούν από τις ακτοπλοϊκές εταιρείες για την εκτέλεση των δρομολογίων τους.

Συμμετοχή σωματείων και αιτήματα

Στην απεργία συμμετέχουν η Πανελλήνια Ένωση Μηχανικών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΜΕΝ), η Πανελλήνια Ένωση Κατωτέρων Πληρωμάτων Μηχανής Εμπορικού Ναυτικού «Ο ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» και η Πανελλήνια Ένωση Ναυτών Εμπορικού Ναυτικού (ΠΕΝΕΝ). Στο επίκεντρο των αιτημάτων βρίσκονται η προστασία των πληρωμάτων σε θαλάσσιες περιοχές όπου μαίνονται πολεμικές συγκρούσεις, η ανανέωση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας και η βελτίωση των συνθηκών απασχόλησης στα πλοία.

Τα σωματεία ΠΕΜΕΝ και «ΣΤΕΦΕΝΣΩΝ» ζητούν, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση επικίνδυνων θαλάσσιων περιοχών ως εμπόλεμων ζωνών, αυξήσεις 12% στις συλλογικές συμβάσεις, ενίσχυση των οργανικών συνθέσεων των πλοίων και αυστηρότερα μέτρα προστασίας της υγείας και της ασφάλειας των ναυτικών. Παράλληλα, διεκδικούν καθιέρωση επτάωρης ημερήσιας εργασίας, πενθήμερης εβδομάδας και 35ωρου, καθώς και υποχρεωτική παρουσία γιατρού στα πλοία.

Οι θέσεις της ΠΕΝΕΝ

Η ΠΕΝΕΝ, από την πλευρά της, επικαλείται τους κινδύνους που δημιουργεί η κλιμάκωση των πολεμικών συγκρούσεων για τους ναυτικούς. Στην ανακοίνωσή της αναφέρεται σε 28 επιθέσεις εναντίον πλοίων στον Περσικό Κόλπο κατά τις πρώτες 21 ημέρες του Οκτωβρίου, καθώς και σε 570 επιβεβαιωμένες επιθέσεις στη Μαύρη Θάλασσα, με 40 νεκρούς ναυτικούς και εκατοντάδες τραυματίες. Τα στοιχεία αυτά αποδίδονται στο σωματείο και δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα.

Η Ένωση υποστηρίζει ακόμη ότι οι αυξήσεις που έχουν προβλεφθεί στις υφιστάμενες συλλογικές συμβάσεις έχουν απορροφηθεί από την ακρίβεια, περιορίζοντας την αγοραστική δύναμη των εργαζομένων.

Κινητοποίηση και από την ΟΜΥΛΕ

Στις κινητοποιήσεις συμμετέχει και η Ομοσπονδία Μονίμων Υπαλλήλων Λιμένων Ελλάδος (ΟΜΥΛΕ), η οποία έχει προκηρύξει τρίωρη στάση εργασίας από τις 10:00 έως τις 13:00. Η απόφαση ελήφθη στις 23 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο της πανευρωπαϊκής κινητοποίησης των εργαζομένων στα λιμάνια.

Η Ομοσπονδία εκφράζει την αντίθεσή της στη χρήση λιμενικών εγκαταστάσεων για στρατιωτικούς σκοπούς και θέτει ζητήματα που αφορούν την αυτοματοποίηση, την προστασία των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων και την υπογραφή συλλογικών συμβάσεων σε όλα τα λιμάνια.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr