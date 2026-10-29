Η πιλοτική λειτουργία απογευματινών λαϊκών αγορών ξεκινά σε Αθήνα και Πειραιά

Μια σημαντική αλλαγή στην καθημερινότητα χιλιάδων καταναλωτών δρομολογείται από τη νέα χρονιά, καθώς οι λαϊκές αγορές ετοιμάζονται να ανοίξουν και το απόγευμα. Η πιλοτική λειτουργία απογευματινών λαϊκών αγορών αναμένεται να ξεκινήσει σε Αθήνα και Πειραιά από το 2027, δίνοντας τη δυνατότητα για αγορές προϊόντων και μετά το τέλος του εργασιακού ωραρίου.

Πιλοτική λειτουργία και σχεδιασμός

Την έναρξη της πιλοτικής λειτουργίας απογευματινών λαϊκών αγορών προανήγγειλε ο πρόεδρος της Παναττικής Ομοσπονδίας Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ), Νίκος Σωτηρίου. Ο κ. Σωτηρίου μίλησε στη Ναυτεμπορική TV, όπου και έκανε γνωστό τον σχεδιασμό για αυτή την καινοτομία που θα εφαρμοστεί μέσα στο 2027.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσιάστηκε, οι νέες αυτές λαϊκές αγορές θα είναι μικρές και ευέλικτες. Παρά το μικρότερο μέγεθός τους, θα διαθέτουν πλήρη ποικιλία προϊόντων, εξασφαλίζοντας ότι οι καταναλωτές θα μπορούν να βρουν όλα τα απαραίτητα είδη.

Εξυπηρέτηση εργαζομένων και οικογενειών

Ο βασικός στόχος της επέκτασης του ωραρίου λειτουργίας των λαϊκών αγορών είναι η εξυπηρέτηση συγκεκριμένων ομάδων καταναλωτών. Οι απογευματινές λαϊκές αγορές θα απευθύνονται κυρίως σε εργαζομένους και οικογένειες. Αυτές οι ομάδες συχνά αδυνατούν να πραγματοποιήσουν τα ψώνια τους κατά τις πρωινές ώρες, λόγω των επαγγελματικών ή άλλων υποχρεώσεών τους.

Η πρωτοβουλία αυτή στοχεύει να προσφέρει μια πρακτική λύση, επιτρέποντας στους πολίτες να προμηθεύονται φρέσκα προϊόντα σε ώρες που τους είναι πιο βολικές, μετά το πέρας της εργασίας τους.

Θετική ανταπόκριση από τους καταναλωτές

Η ιδέα των απογευματινών λαϊκών αγορών φαίνεται να έχει βρει ιδιαίτερα θετική ανταπόκριση από το καταναλωτικό κοινό. Ο κ. Σωτηρίου επικαλέστηκε έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας δείχνουν την ευρεία αποδοχή της συγκεκριμένης αλλαγής. Συγκεκριμένα, το 87% των ερωτηθέντων δήλωσε ότι θα πραγματοποιούσε αγορές από τις απογευματινές λαϊκές αγορές.

Αυτή η ισχυρή ένδειξη ενδιαφέροντος υπογραμμίζει την ανάγκη για μεγαλύτερη ευελιξία στις αγορές και την προθυμία των πολιτών να αγκαλιάσουν νέες μορφές εξυπηρέτησης.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr