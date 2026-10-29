Τραγωδία στην Πάτρα: Βρέφος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του και κατέληξε στο νοσοκομείο

Μια τραγωδία εκτυλίχθηκε τα ξημερώματα της Πέμπτης (29.10.26) στην Πάτρα, καθώς ένα βρέφος έχασε τη ζωή του. Το μωρό μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Πατρών χωρίς τις αισθήσεις του, με το ιατρικό προσωπικό να καταβάλλει υπεράνθρωπες προσπάθειες για να το επαναφέρει στη ζωή.

Η μεταφορά στο νοσοκομείο

Συγκεκριμένα, το κοριτσάκι μεταφέρθηκε στα Επείγοντα του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Πατρών από οικείους του. Κατά τη μεταφορά, το βρέφος δεν είχε τις αισθήσεις του, γεγονός που προκάλεσε άμεση κινητοποίηση του προσωπικού.

Οι προσπάθειες του ιατρικού προσωπικού

Το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του νοσοκομείου κατέβαλε κάθε δυνατή προσπάθεια για να επαναφέρει το βρέφος στη ζωή. Παρά τις επίμονες προσπάθειες και την άμεση ανταπόκριση, το μωρό δυστυχώς δεν τα κατάφερε και κατέληξε.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr