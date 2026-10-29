Ανοίγουν τη Δευτέρα οι σχολικές μονάδες της Γκράβας με κλειστή την παροχή φυσικού αερίου

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αθηναίων έλαβε την ομόφωνη απόφαση να ανοίξουν ξανά οι σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή της Γκράβας. Η επαναλειτουργία των σχολείων έχει προγραμματιστεί για την ερχόμενη Δευτέρα, 2 Νοεμβρίου, σηματοδοτώντας την επιστροφή των μαθητών στις τάξεις. Η απόφαση αυτή συνοδεύεται από την προϋπόθεση η παροχή φυσικού αερίου να παραμείνει κλειστή, προκειμένου να διενεργηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.

Η απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου

Η ομόφωνη απόφαση για το άνοιγμα των σχολικών μονάδων της Γκράβας την ερχόμενη Δευτέρα (2/11) ελήφθη κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων. Η συνεδρίαση αυτή συγκλήθηκε από τη δημοτική Αρχή αποκλειστικά για την εξέταση του συγκεκριμένου ζητήματος.

Στο πλαίσιο αυτής της συνεδρίασης, ο Χάρης Δούκας υπέβαλε την πρόταση να ανοίξουν τα σχολεία. Η πρόταση περιελάμβανε τον όρο η παροχή φυσικού αερίου να παραμείνει κλειστή, ώστε να πραγματοποιηθούν όλοι οι αναγκαίοι έλεγχοι στις εγκαταστάσεις.

Έλεγχοι και αναμονή μελέτης

Σύμφωνα με τις δηλώσεις του Χάρη Δούκα, όλοι οι έλεγχοι που έχουν πραγματοποιηθεί μέχρι στιγμής δεν έχουν αναδείξει την ύπαρξη κάποιας διαρροής. Η δημοτική Αρχή βρίσκεται σε αναμονή της σχετικής μελέτης που αφορά τις εγκαταστάσεις των σχολείων.

Η εν λόγω μελέτη αναμένεται να περιλαμβάνει όλες τις προτεινόμενες παρεμβάσεις και τις προτάσεις που έχουν προκύψει από τους τρεις τεχνικούς ελέγχους που έχουν διενεργηθεί.

Στόχος για τη θέρμανση

Ο Χάρης Δούκας πρότεινε τα σχολεία να ανοίξουν τη Δευτέρα, διατηρώντας την παροχή αερίου κλειστή καθ' όλη τη διάρκεια του Νοεμβρίου. Ο στόχος που έχει τεθεί είναι η λειτουργία της θέρμανσης να ξεκινήσει στις 23 Νοεμβρίου ή, το αργότερο, έως τα τέλη του ίδιου μήνα.

Η ενεργοποίηση της θέρμανσης θα πραγματοποιηθεί αφού ολοκληρωθούν οι εργασίες που θα απαιτηθούν βάσει της μελέτης. Επιπλέον, θα πρέπει να υπάρχουν όλες οι απαραίτητες διαβεβαιώσεις σχετικά με την ασφάλεια τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών, πριν τεθεί σε λειτουργία η θέρμανση.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr