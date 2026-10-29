Τη ζωή του έχασε ένας 30χρονος μοτοσικλετιστής τα ξημερώματα της Πέμπτης, 29 Οκτωβρίου, σε ένα σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στη Λεωφόρο Δημοκρατίας, στην περιοχή του Κερατσινίου. Ο νεαρός άνδρας υπέστη σοβαρά τραύματα και μεταφέρθηκε εσπευσμένα με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου, παρά τις προσπάθειες των γιατρών, διαπιστώθηκε λίγο αργότερα ο θάνατός του.

Το τραγικό δυστύχημα στο Κερατσίνι

Το μοιραίο περιστατικό συνέβη τις πρώτες πρωινές ώρες της Πέμπτης, 29/10, επί της Λεωφόρου Δημοκρατίας, μιας κεντρικής οδικής αρτηρίας στο Κερατσίνι. Ο 30χρονος μοτοσικλετιστής, του οποίου η ταυτότητα δεν έχει γίνει γνωστή, κινούνταν με το δίκυκλό του όταν, κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, έχασε τον έλεγχο του οχήματος.

Η απώλεια ελέγχου οδήγησε σε μια αλληλουχία γεγονότων που κατέληξε σε σφοδρή σύγκρουση. Ο οδηγός τραυματίστηκε βαριά, γεγονός που καθιστούσε επιτακτική την άμεση μεταφορά του σε νοσοκομείο για την παροχή ιατρικής βοήθειας. Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα σοβαρό τροχαίο συμβάν.

Η πορεία της μοτοσικλέτας και οι συγκρούσεις

Η πορεία της μοτοσικλέτας, όπως αυτή καταγράφηκε σε βίντεο που δημοσιεύτηκε, ήταν καταστροφική. Το δίκυκλο, αφού ο οδηγός του έχασε τον έλεγχο, προσέκρουσε αρχικά με μεγάλη δύναμη στο διαχωριστικό διάζωμα που βρίσκεται στη μέση της Λεωφόρου Δημοκρατίας. Η σύγκρουση αυτή ήταν η αρχή της μοιραίας τροχιάς.

Μετά την πρόσκρουση στο διάζωμα, η μοτοσικλέτα εκτράπηκε της πορείας της και έπεσε πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα που βρίσκονταν στην άκρη του δρόμου. Οι εικόνες από το σημείο του δυστυχήματος περιγράφονται ως σοκαριστικές, αποτυπώνοντας την ένταση της πρόσκρουσης και τις συνέπειές της. Τα πρώτα στοιχεία επιβεβαιώνουν ότι ο 30χρονος κινούνταν στη Λεωφόρο Δημοκρατίας πριν από το συμβάν.

Η διακομιδή στο Τζάνειο και η μάχη των γιατρών

Αμέσως μετά το δυστύχημα, κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο έσπευσε στο σημείο για να παραλάβει τον βαριά τραυματισμένο μοτοσικλετιστή. Ο 30χρονος μεταφέρθηκε χωρίς καθυστέρηση στο Τζάνειο Νοσοκομείο, όπου οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να τον κρατήσουν στη ζωή και να αντιμετωπίσουν τα σοβαρά τραύματά του.

Παρά τις άμεσες ενέργειες των διασωστών και την εντατική ιατρική φροντίδα που του παρασχέθηκε στο νοσοκομείο, ο νεαρός άνδρας δεν κατάφερε να επιβιώσει. Λίγο αργότερα, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του, υποκύπτοντας στα τραύματα που είχε υποστεί από τη σφοδρή σύγκρουση.

Η έρευνα της Τροχαίας για τα αίτια

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το θανατηφόρο τροχαίο έχει αναλάβει το αρμόδιο τμήμα της Τροχαίας. Οι αρχές έχουν ξεκινήσει τη συλλογή στοιχείων και μαρτυριών, προκειμένου να διαλευκάνουν πλήρως την υπόθεση και να προσδιορίσουν τους παράγοντες που οδήγησαν στην απώλεια ελέγχου του δικύκλου.

Στόχος της έρευνας είναι να εξακριβωθούν οι συνθήκες του δυστυχήματος και οι λόγοι για τους οποίους ο 30χρονος οδηγός έχασε τον έλεγχό της μοτοσικλέτας του. Οι προσπάθειες της Τροχαίας επικεντρώνονται στην ανάλυση όλων των διαθέσιμων δεδομένων, ώστε να δοθούν απαντήσεις σχετικά με το τραγικό αυτό συμβάν που κόστισε τη ζωή στον νεαρό μοτοσικλετιστή.

Με πληροφορίες από: Topontiki