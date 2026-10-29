Απορρίφθηκε από το εφετείο η έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη για αποκλειστική επιμέλεια

Το Εφετείο Αθηνών απέρριψε την έφεση της υπουργού Τουρισμού, Όλγας Κεφαλογιάννη, με την οποία ζητούσε την αποκλειστική επιμέλεια των δύο ανήλικων παιδιών που απέκτησε με τον Μίνω Μάτσα. Με την απόφασή του, το δικαστήριο διατήρησε σε ισχύ την πρωτόδικη κρίση για την από κοινού άσκηση της επιμέλειας. Έτσι, η συνεπιμέλεια και η ισόχρονη διαμονή των παιδιών στις κατοικίες και των δύο γονέων παραμένει ως είχε.

Η απόφαση του Εφετείου Αθηνών

Η υπ’ αριθμ. 4793/2026 απόφαση του Εφετείου Αθηνών επικύρωσε την πρωτόδικη κρίση που είχε ληφθεί με την υπ’ 2226/2025 απόφαση του Πρωτοδικείου, τον Νοέμβριο του 2025. Αυτή η απόφαση διατηρεί την πλήρη συνεπιμέλεια των δύο παιδιών από τους γονείς τους, Όλγα Κεφαλογιάννη και Μίνω Μάτσα.

Σύμφωνα με την απόφαση, προβλέπεται εναλλασσόμενη κατοικία των ανηλίκων με ισόχρονη κατανομή της διαμονής τους στα σπίτια και των δύο γονέων. Η έφεση της Όλγας Κεφαλογιάννη, η οποία εκδικάστηκε τον Μάρτιο του 2026, απορρίφθηκε επί της ουσίας και ως προς το αίτημα της αποκλειστικής επιμέλειας.

Απορρίφθηκε και δεύτερο αίτημα

Εκτός από το αίτημα για την αποκλειστική επιμέλεια των τέκνων, η υπουργός Τουρισμού είχε ζητήσει και την εξαφάνιση της πρωτόδικης απόφασης όσον αφορά τους λόγους που λύθηκε ο γάμος. Το Εφετείο Αθηνών απέρριψε επί της ουσίας και αυτό το δεύτερο αίτημα.

Είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι το αίτημα της Όλγας Κεφαλογιάννη για αποκλειστική επιμέλεια είχε απορριφθεί και σε προηγούμενες δικαστικές αποφάσεις, καθώς από τον Σεπτέμβριο του 2024 όλες οι δικαστικές κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων ασφαλιστικών μέτρων και αγωγών, έδιναν την επιμέλεια των ανήλικων τέκνων και στους δύο γονείς από κοινού.

Το συμφέρον των παιδιών στο επίκεντρο

Το δικαστήριο, κατά την κρίση του, αξιολόγησε διεξοδικά τις ανάγκες των ανηλίκων παιδιών και τις συνθήκες της οικογένειας. Συνεκτίμησε το βέλτιστο συμφέρον των τέκνων και την ομαλή ψυχοσωματική τους ανάπτυξη, καταλήγοντας ότι η συμμετοχή και των δύο γονέων στην ανατροφή τους είναι απαραίτητη.

Η απόφαση τονίζει ότι η ενεργητική συμμετοχή τόσο της πατρικής όσο και της μητρικής φροντίδας εξυπηρετεί το συμφέρον των παιδιών και συμβάλλει στην ομαλή τους ανάπτυξη, καθώς έχουν ανάγκη εξίσου την παρουσία και των δύο γονέων.

Παράγοντες που έλαβε υπόψη το δικαστήριο

Στην τεκμηριωμένη κρίση του, το Εφετείο έλαβε υπόψη διάφορους παράγοντες. Μεταξύ αυτών ήταν η σχέση των παιδιών με καθέναν από τους γονείς τους, καθώς και η μικρή απόσταση που χωρίζει τις κατοικίες τους, κάτι που διευκολύνει την εναλλασσόμενη διαμονή.

Επιπλέον, συνεκτιμήθηκε το γεγονός ότι η επικοινωνία μεταξύ της Όλγας Κεφαλογιάννη και του Μίνωα Μάτσα για ζητήματα που αφορούν τα ανήλικα παιδιά τους χαρακτηρίζεται ως άριστη. Το δικαστήριο προχώρησε και σε προσωπική επικοινωνία με τα τέκνα, κατόπιν επίμονου αιτήματος της Όλγας Κεφαλογιάννη, διαπιστώνοντας ότι πρόκειται για δύο ήρεμα, ευτυχισμένα και πλήρως ισορροπημένα παιδιά.

Με πληροφορίες από: Newsit, Ieidiseis