Ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο» απολογείται αρνούμενος τις κατηγορίες

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο» και πρόσωπο στο οποίο αποδίδεται ο ρόλος του επικεφαλής εγκληματικής οργάνωσης, βρίσκεται ενώπιον της ανακρίτριας για την απολογία του. Ο φερόμενος ως «εγκέφαλος» της υπόθεσης, γνωστός και ως «Mr. Χωριάτικο» ή «Daddy», αρνείται τις κατηγορίες που τον βαραίνουν. Η υπόθεση αφορά εκτεταμένη απάτη, φοροδιαφυγή εκατομμυρίων και ξέπλυμα χρήματος, ενώ οι αρχές ερευνούν και άλλες σοβαρές κατηγορίες.

Η απολογία του φερόμενου ως «εγκεφάλου»

Ο 57χρονος επιχειρηματίας, Άγγελος Γιαννακόπουλος, απολογείται αυτή την ώρα ενώπιον της ανακρίτριας, στην οποία υποστηρίζει ότι η υπόθεση αφορά αποκλειστικά φορολογικές και ασφαλιστικές διαφορές. Ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες για απάτη και τη συγκρότηση εγκληματικής οργάνωσης, καθώς και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Γιαννακόπουλος δηλώνει πρόθυμος να καταβάλει τα ποσά που θα του καταλογιστούν, επισημαίνοντας ότι το Δημόσιο δεν θα υποστεί καμία ζημιά.

Ο ιδιοκτήτης των φούρνων «Χωριάτικο» αρνείται ότι απέκρυψε φορολογητέα ύλη, υποστηρίζοντας ότι τα ποσά που του αποδίδονται προκύπτουν από τις δηλώσεις που έχουν ήδη υποβληθεί. Επίσης, φέρεται να ισχυρίζεται ότι δεν επρόκειτο για ευκαιριακές επιχειρήσεις, καθώς δραστηριοποιείται στον χώρο του επιχειρείν από το 1996. Ο ίδιος εμφανίζεται πρόθυμος να διατηρήσει και να αναπτύξει τις εταιρείες του.

Οι κατηγορίες και η υπερασπιστική γραμμή

Το κατηγορητήριο που βαραίνει τον Άγγελο Γιαννακόπουλο και τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους περιλαμβάνει βαρύτατα αδικήματα. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται η συγκρότηση, διεύθυνση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, η απάτη σε βάρος του Δημοσίου, η φοροδιαφυγή, η πλαστογραφία και η νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες. Ειδικότερα, οι οικονομικές κατηγορίες αφορούν φερόμενες απάτες σε βάρος του Δημοσίου για ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ, καθώς και φοροδιαφυγή που ξεπερνά τις 150.000 ευρώ, μέσω ανακριβών δηλώσεων και μη απόδοσης ΦΠΑ.

Σε βαθμό πλημμελήματος, το κατηγορητήριο περιλαμβάνει επίσης τη μη έγκαιρη καταβολή ασφαλιστικών εισφορών και την απάτη από κοινού. Ο 57χρονος επιχειρηματίας, στον οποίο αποδίδεται αρχηγικός ρόλος, φέρεται να αρνείται όσα του αποδίδονται, κάνοντας λόγο για μια καθαρά φορολογική υπόθεση. Αυτός ο ισχυρισμός αναμένεται να αναπτυχθεί εκτενώς στο απολογητικό υπόμνημα που θα καταθέσει στον ανακριτή.

Το δαιδαλώδες κύκλωμα και οι έρευνες

Σύμφωνα με τη δικογραφία, περιγράφεται ένα οργανωμένο σύστημα επικοινωνίας με ψευδώνυμα, κωδικές ονομασίες, δομή και διακριτούς ρόλους. Στην κορυφή αυτής της πυραμίδας φέρεται να βρίσκεται ο ιδιοκτήτης των φούρνων, τον οποίο αποκαλούσαν «μεγάλο» ή «Daddy». Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος είναι παλιός γνώριμος των Αρχών.

Οι έρευνες των Αρχών δεν περιορίζονται μόνο στις οικονομικές παραβάσεις. Είναι ανοικτό το ενδεχόμενο τα έσοδα από παράνομες δραστηριότητες να διοχετεύονταν σε επιχειρήσεις αρτοποιίας, προκειμένου να εμφανίζονται τελικά ως νόμιμα. Επιπλέον, πληροφορίες αναφέρουν ότι ερευνάται η περίπτωση προσώπων που συνδέονται με τη φερόμενη οργάνωση να δραστηριοποιούνταν στον χώρο της νυχτερινής διασκέδασης, συγκεκριμένα σε δύο γνωστά στριπ κλαμπ. Παράλληλα, ερευνώνται καταγγελίες για σεξουαλική εκμετάλλευση και εξαναγκασμό γυναικών, καθώς και κατηγορίες για μαστροπεία και ληστεία που περιλαμβάνονται στο κατηγορητήριο.

Αναφορικά με τις δεκάδες εταιρείες που εμφανίζουν χρέη αλλά συνέχιζαν την επαγγελματική τους δραστηριότητα, ο Γιαννακόπουλος φέρεται να υποστηρίζει ότι άλλαζαν τα πρόσωπα που εμφανίζονταν ως επικεφαλής. Αυτό, κατά τους ισχυρισμούς του, γινόταν προκειμένου να μπορούν οι επιχειρήσεις να συνεχίσουν να λειτουργούν, χωρίς να υπάρχει πρόθεση αποφυγής των υποχρεώσεων προς το Δημόσιο, με στόχο την ένταξη των οφειλών σε ρύθμιση.

Η εξέλιξη των απολογιών

Η διαδικασία των απολογιών εξελίσσεται με εντατικούς ρυθμούς, καθώς συνολικά 59 άτομα έχουν συλληφθεί ως μέλη του κυκλώματος. Σήμερα, έχουν προγραμματιστεί οι απολογίες των πρώτων 30 κατηγορουμένων, ενώ για αύριο, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου, έχουν οριστεί οι απολογίες των υπόλοιπων 29. Τρεις ανακριτές χειρίζονται την υπόθεση, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των εμπλεκομένων.

Μέχρι στιγμής, τρεις κατηγορούμενοι έχουν κριθεί προσωρινά κρατούμενοι, ενώ τέσσερις ακόμη απολογήθηκαν και αφέθηκαν ελεύθεροι υπό περιοριστικούς όρους, με την επιβολή χρηματικής εγγύησης σε ορισμένες περιπτώσεις. Συνολικά, οι προφυλακίσεις έχουν φτάσει τις τέσσερις στη μέχρι τώρα διαδικασία. Το διαβιβαστικό της αστυνομίας περιλαμβάνει 149 φυσικά πρόσωπα, καθώς και δεκατρία ονόματα ξένων υπηκόων που φέρονται να εμφανίζονταν ως «αχυράνθρωποι» στο κύκλωμα.

Τα αιτήματα του «Mr. Χωριάτικο»

Στο απολογητικό του υπόμνημα, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος ζητά από την ανακρίτρια να αφεθεί ελεύθερος μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του. Εναλλακτικά, ζητά να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με τη χρήση «βραχιολακίου». Τα αιτήματα αυτά υποστηρίζονται από τη σειρά προβλημάτων υγείας που επικαλείται ο ίδιος, καθώς και από το γεγονός ότι έχει ανήλικο παιδί.

Ο ανακριτής και ο εισαγγελέας είναι αυτοί που, μετά την εξέταση όλων των απολογιών, θα καθορίσουν την περαιτέρω ποινική μεταχείριση του κάθε κατηγορούμενου. Θα εξετάσουν αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις για την επιβολή προσωρινής κράτησης ή περιοριστικών όρων, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα στοιχεία της δικογραφίας και τους ισχυρισμούς των εμπλεκομένων.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit, Enikos