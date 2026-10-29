Προπονητής χαστούκισε 13χρονη αθλήτρια σε αγώνα βόλεϊ στο Καζακστάν

Ένα βίαιο περιστατικό έλαβε χώρα σε τουρνουά βόλεϊ κοριτσιών στο Καζακστάν, προκαλώντας την έντονη αντίδραση της κοινής γνώμης και των αρχών. Πρωταγωνιστές του συμβάντος ήταν μία 13χρονη αθλήτρια και ο προπονητής της, ο οποίος την χαστούκισε κατά τη διάρκεια του αγώνα. Το γεγονός οδήγησε σε διετή αποκλεισμό του προπονητή από την αρμόδια αθλητική αρχή, ενώ ο σύλλογος έληξε τη συνεργασία τους και η αστυνομία ξεκίνησε τη διαδικασία απαγγελίας κατηγοριών.

Το περιστατικό στο γήπεδο του Καζακστάν

Το συμβάν εκτυλίχθηκε σε τουρνουά βόλεϊ κοριτσιών που διεξαγόταν στο Καζακστάν, όπου τα βλέμματα όλων τράβηξε μία σκηνή βίας. Η 13χρονη αθλήτρια, η οποία αγωνιζόταν στη θέση της λίμπερο, υπέπεσε σε ένα λάθος κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης. Αυτό το λάθος εξόργισε τον προπονητή της ομάδας.

Όπως καταγράφηκε και σε βίντεο, ο κόουτς κάλεσε τη νεαρή παίκτρια κοντά του. Η αθλήτρια γύρισε για να ακούσει τις υποτιθέμενες οδηγίες του, ωστόσο η συνέχεια ήταν εντελώς διαφορετική από αυτό που περίμενε. Ο προπονητής την έφερε προς το μέρος του και, όταν εκείνη γύρισε, την χαστούκισε, κάνοντάς της στη συνέχεια νόημα να επιστρέψει αμέσως στη θέση της στο γήπεδο.

Η αντίδραση της 13χρονης αθλήτριας

Παρά το βίαιο χαστούκι που δέχτηκε, η 13χρονη παίκτρια επέστρεψε στο γήπεδο και συνέχισε να αγωνίζεται. Η νεαρή αθλήτρια προσπάθησε να δείξει ότι τίποτα δεν είχε συμβεί, ολοκληρώνοντας τον αγώνα μέχρι το τέλος. Οι συμπαίκτριές της, βλέποντας το περιστατικό, έσπευσαν να σταθούν στο πλευρό της και να την παρηγορήσουν, προσφέροντάς της στήριξη μέσα στην ένταση της στιγμής.

Η εικόνα της 13χρονης να συνεχίζει τον αγώνα μετά το χαστούκι προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση και ενίσχυσε το κύμα αντιδράσεων που ακολούθησε την αποκάλυψη του συμβάντος. Η προσπάθειά της να διατηρήσει την ψυχραιμία της και να ολοκληρώσει την αναμέτρηση, παρά την προσβολή που υπέστη, αναδείχθηκε ως ένα από τα πιο συζητημένα σημεία του περιστατικού.

Κύμα αντιδράσεων και άμεσες συνέπειες

Το βίντεο με το χαστούκι του προπονητή στην 13χρονη αθλήτρια έγινε γρήγορα viral, προκαλώντας ένα ευρύ κύμα αντιδράσεων σε ολόκληρο το Καζακστάν. Η κοινή γνώμη εξέφρασε την έντονη δυσαρέσκειά της για την πράξη του προπονητή, απαιτώντας την άμεση τιμωρία του και την προστασία των νεαρών αθλητών από τέτοιου είδους συμπεριφορές.

Ανταποκρινόμενη στην κατακραυγή, η αρμόδια αθλητική αρχή του Καζακστάν προχώρησε άμεσα στην επιβολή ποινής στον προπονητή. Συγκεκριμένα, αποφασίστηκε ο διετής αποκλεισμός του από κάθε αθλητική δραστηριότητα. Παράλληλα, ο σύλλογος στον οποίο εργαζόταν ο προπονητής έλαβε τη δική του απόφαση, λήγοντας τη μεταξύ τους συνεργασία, σηματοδοτώντας την πλήρη απομάκρυνσή του από την ομάδα.

Η παρέμβαση των διωκτικών αρχών

Οι συνέπειες για τον προπονητή δεν περιορίστηκαν μόνο στον αθλητικό χώρο. Το περιστατικό έλαβε και ποινικές διαστάσεις, καθώς η αστυνομία του Καζακστάν παρενέβη και ξεκίνησε τις απαραίτητες διαδικασίες. Οι διωκτικές αρχές άρχισαν να του απαγγέλλουν κατηγορίες για την πράξη του, αναμένοντας την εκδίκαση της υπόθεσης.

Η εμπλοκή της αστυνομίας υπογραμμίζει τη σοβαρότητα του περιστατικού και την πρόθεση των αρχών να διερευνήσουν πλήρως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το βίαιο χαστούκι. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της δικαιοσύνης, η οποία θα αποφανθεί για την περαιτέρω τύχη του προπονητή, πέρα από τις αθλητικές κυρώσεις που του έχουν ήδη επιβληθεί.

Με πληροφορίες από: Athletiko