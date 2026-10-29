Οικογένειες καταγγέλλουν κτηνιατρείο στις ΗΠΑ για υποτιθέμενη ευθανασία κατοικιδίων

Μια ασυνήθιστη υπόθεση στις Ηνωμένες Πολιτείες έχει προκαλέσει ερωτήματα, καθώς δύο οικογένειες στην Τζόρτζια καταγγέλλουν ένα κτηνιατρείο ότι δεν τους ενημέρωσε με ακρίβεια για την τύχη των κατοικιδίων τους. Η μία οικογένεια, συγκεκριμένα, υποστηρίζει ότι πίστευε πως ο σκύλος της είχε υποβληθεί σε ευθανασία, μέχρι που τον αναγνώρισε μήνες αργότερα σε φωτογραφία που δημοσιεύτηκε στο Facebook. Στο επίκεντρο των σοβαρών αυτών καταγγελιών βρίσκεται το Senoia Animal Hospital, το οποίο εδρεύει στην κομητεία Κάουετα της Τζόρτζια, ενώ οι υποθέσεις αφορούν έναν σκύλο, την Τσα Τσα, και μια γάτα, την Άνι.

Η οδυνηρή απόφαση για την Τσα Τσα και η αναπάντεχη ανακάλυψη

Η Ρεμπέκα Μπελόουτ περιγράφει την οδυνηρή στιγμή που πήγε την τετράχρονη παγκ Τσα Τσα στο κτηνιατρείο, καθώς η υγεία της είχε επιδεινωθεί άσχημα. Όπως αναφέρει η ίδια, οι κτηνίατροι την ενημέρωσαν ότι, λόγω διαβητικής κετοξέωσης και οργανικής ανεπάρκειας, δεν υπήρχε άλλη επιλογή πέρα από την ευθανασία. Μετά από αυτή την ενημέρωση, η οικογένεια συμφώνησε με την απόφαση, θεωρώντας ότι ο αγαπημένος τους σκύλος είχε πεθάνει. Η απώλεια ήταν ιδιαίτερα δύσκολη και προκάλεσε μεγάλη θλίψη, ειδικά για τον σύζυγό της και τον 17χρονο γιο της, ο οποίος ήταν πολύ δεμένος με την Τσα Τσα. Η κυρία Μπελόουτ μάλιστα εξηγεί ότι ο γιος της και ο σκύλος είχαν μέχρι και ίδια ρούχα, φούτερ που φορούσαν μαζί, και συνήθιζε να κουβαλά την Τσα Τσα σχεδόν παντού, δείχνοντας το μέγεθος της συναισθηματικής σύνδεσης.

Μήνες αργότερα, η Ρεμπέκα Μπελόουτ, ενώ περιηγούνταν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και συγκεκριμένα στο Facebook, ισχυρίζεται ότι είδε μια φωτογραφία ενός σκύλου που αναγνώρισε αμέσως ως την Τσα Τσα. Η έκπληξή της ήταν μεγάλη, καθώς διαπίστωσε ότι το ζώο φαινόταν να βρίσκεται στην κατοχή προσώπου που εργαζόταν στο συγκεκριμένο κτηνιατρείο. Σύμφωνα με την ίδια, ο σύντροφος του εργαζομένου επιβεβαίωσε πως είχαν τον σκύλο, ενώ της μεταφέρθηκε επίσης ότι η κατάσταση της υγείας του είχε βελτιωθεί σημαντικά, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με την αρχική διάγνωση για ευθανασία.

Οι αντιδράσεις του κτηνιατρείου και η επίσημη καταγγελία

Σύμφωνα με την κυρία Μπελόουτ, το κτηνιατρείο αρνείται κατηγορηματικά πως εργαζόμενός του πήρε την Τσα Τσα στο σπίμα μετά την αρχική απόφαση της οικογένειας για ευθανασία. Η επιχείρηση, μέσω του δικηγόρου της, έχει δηλώσει ότι δεν σχολιάζει την υπόθεση. Η γυναίκα ισχυρίζεται περαιτέρω ότι, παρά τις πληροφορίες που είχε λάβει για βελτίωση της υγείας του σκύλου, η Τσα Τσα υποβλήθηκε τελικά σε ευθανασία. Λόγω όλων αυτών των εξελίξεων, η Ρεμπέκα Μπελόουτ υπέβαλε επίσημη καταγγελία στο Συμβούλιο Κτηνιατρικής της πολιτείας της Τζόρτζια, ζητώντας να διερευνηθεί πλήρως το περιστατικό.

Η παρόμοια περίπτωση της γάτας Άνι

Μια ανάλογη υπόθεση φέρεται να αφορά και τη γάτα Άνι, της οποίας η οικογένεια επίσης πίστευε ότι είχε υποβληθεί σε ευθανασία. Ωστόσο, 18 μήνες αργότερα, η οικογένεια υποστηρίζει ότι έμαθε πως εργαζόμενος του κτηνιατρείου την είχε πάρει στο σπίτι του. Τελικά, κατόπιν αιτήματος της οικογένειας, η Άνι υποβλήθηκε σε ευθανασία τον Αύγουστο, ολοκληρώνοντας μια μακρά περίοδο αβεβαιότητας και σύγχυσης για τους ιδιοκτήτες της.

Η στάση των αρχών της Senoia

Σε ό,τι αφορά την επίσημη διερεύνηση της υπόθεσης, η αστυνομία και οι εισαγγελικές αρχές στην πόλη Senoia αποφάσισαν να μην ασκήσουν ποινική δίωξη. Ο πλοίαρχος Τζέισον Ερκολ, εκπροσωπώντας τις αρχές, δήλωσε ότι υπάρχουν ζητήματα δεοντολογίας σχετικά με τη συμπεριφορά στο κτηνιατρείο. Ωστόσο, κατά την εκτίμησή τους, δεν προκύπτουν στοιχεία που να στοιχειοθετούν ποινικά αδικήματα, παρά τις σοβαρές καταγγελίες που έχουν υποβληθεί από τις οικογένειες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta