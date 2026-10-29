Σε κατάσταση ομηρίας βρίσκονται οι περίπου 2.500 εργαζόμενοι της αλυσίδας Pizza Fan, καθώς τα υποκαταστήματα της εταιρείας έχουν βάλει λουκέτο και οι μισθοί του Οκτωβρίου παραμένουν απλήρωτοι. Οι οικονομικές οφειλές τρέχουν, δημιουργώντας ένα κλίμα έντονης αβεβαιότητας για το προσωπικό.

Εν μέσω αυτής της κατάστασης, έχει προγραμματιστεί τριμερής συνάντηση την Τρίτη 3 Νοεμβρίου, με τη συμμετοχή του Υπουργείου Εργασίας, της διοίκησης της Pizza Fan και των εκπροσώπων των εργαζομένων. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι εξετάζουν το ενδεχόμενο να προχωρήσουν σε επίσχεση εργασίας, προκειμένου να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους.

Η κατάσταση των εργαζομένων

Οι 2.500 εργαζόμενοι της Pizza Fan αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα, καθώς δεν έχουν λάβει ακόμη τον μισθό τους για τον μήνα Οκτώβριο, ενώ ταυτόχρονα τα υποκαταστήματα της αλυσίδας έχουν κλείσει. Η αδυναμία πληρωμής των μισθών οφείλεται στο γεγονός ότι οι λογαριασμοί της εταιρείας παραμένουν δεσμευμένοι, κάτι που εμποδίζει την ολοκλήρωση των πληρωμών.

Αυτή η κατάσταση έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον ανασφάλειας για τους εργαζόμενους, οι οποίοι βλέπουν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις να συσσωρεύονται χωρίς να υπάρχει άμεση λύση στο πρόβλημα της μισθοδοσίας τους.

Οι επόμενες κινήσεις και η τριμερής συνάντηση

Στο πλαίσιο των προσπαθειών για την επίλυση του ζητήματος, πραγματοποιήθηκε σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, όπου συζητήθηκαν οι επόμενες ενέργειες. Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης, αποφασίστηκε η διεξαγωγή τριμερούς συνάντησης.

Η συνάντηση αυτή έχει οριστεί για την Τρίτη 3 Νοεμβρίου και θα λάβουν μέρος εκπρόσωποι του Υπουργείου Εργασίας, μέλη της διοίκησης της Pizza Fan και εκπρόσωποι των εργαζομένων. Στόχος είναι να βρεθεί μια άμεση λύση για την πληρωμή των οφειλόμενων μισθών και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων των εργαζομένων.

Συμβουλές προς τους εργαζόμενους και το ενδεχόμενο επίσχεσης

Στη σύσκεψη στο Εργατικό Κέντρο Αθήνας, συνδικαλιστές και νομικοί των σωματείων παρείχαν σημαντικές συμβουλές προς τους εργαζόμενους. Τους κάλεσαν να μην υπογράψουν οποιοδήποτε έγγραφο, καθώς οι συμβάσεις εργασίας τους παραμένουν ενεργές.

Η διατήρηση των συμβάσεων σε ισχύ θεωρείται κρίσιμη, καθώς έτσι οι εργαζόμενοι θα μπορέσουν να διεκδικήσουν όλα τα εργασιακά και ασφαλιστικά τους δικαιώματα. Σε περίπτωση που δεν δοθεί άμεσα λύση στο πρόβλημα των απλήρωτων μισθών, οι εργαζόμενοι εξετάζουν σοβαρά το ενδεχόμενο επίσχεσης εργασίας. Αυτή η ενέργεια θα τους επιτρέψει να διασφαλίσουν τα δικαιώματά τους και, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να αναζητήσουν παράλληλα άλλη απασχόληση.

Νομικές εξελίξεις για τη διοίκηση

Παράλληλα με την εργασιακή κρίση, υπάρχουν και νομικές εξελίξεις που αφορούν τη διοίκηση της Pizza Fan. Ο ιδιοκτήτης της εταιρείας, Αντάρας, έχει προφυλακιστεί, ενώ ο υπαρχηγός του έχει τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό με βραχιολάκι.

Οι δύο άνδρες διαφοροποιήθηκαν στις δηλώσεις τους σχετικά με το «κέρασμα». Ο Αντάρας δήλωσε ότι «γνώριζα» για την πρακτική αυτή, ενώ ο συνεργάτης του εξέφρασε την αντίθεσή του σε αυτή την πρακτική.

Το πλαίσιο των κατηγοριών

Οι νομικές κατηγορίες που αντιμετωπίζουν σχετίζονται με ένα ευρύτερο πλαίσιο παράνομων δραστηριοτήτων. Αναφορές κάνουν λόγο για «μεγάλα κόλπα», «επιχειρήσεις βιτρίνες» και «εικονικά τιμολόγια».

Οι ενέργειες αυτές φέρεται να συνδέονται με ξέπλυμα εκατομμυρίων, δημιουργώντας ένα περίπλοκο πλέγμα οικονομικών ατασθαλιών που επηρεάζουν άμεσα την λειτουργία της εταιρείας και, κατ’ επέκταση, τους εργαζομένους της.

Με πληροφορίες από: Topontiki