Ο δήμαρχος Αθηναίων πρότεινε άνοιγμα των σχολείων της Γκράβας στις 2 Νοεμβρίου

Την επαναλειτουργία των σχολικών μονάδων της Γκράβας, με ημερομηνία έναρξης τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, πρότεινε ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας. Η πρόταση αυτή διατυπώθηκε κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, με τον δήμαρχο να υπογραμμίζει την απόλυτη προτεραιότητα στη διασφάλιση της ασφάλειας τόσο των μαθητών όσο και του εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η πρόταση του δημάρχου Αθηναίων

Ο Χάρης Δούκας, ως δήμαρχος Αθηναίων, κατέθεσε την πρόταση για το άνοιγμα των σχολείων της Γκράβας, προσδιορίζοντας ως ημερομηνία την 2α Νοεμβρίου. Η συγκεκριμένη εισήγηση έλαβε χώρα στο πλαίσιο των εργασιών της έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας, όπου συζητήθηκαν θέματα που αφορούν την κατάσταση και την ετοιμότητα των σχολικών εγκαταστάσεων.

Η πρόταση αυτή αφορά αποκλειστικά τις σχολικές μονάδες που βρίσκονται στην περιοχή της Γκράβας. Ο δήμαρχος Αθηναίων τόνισε τη σημασία της ομαλής επιστροφής των μαθητών στις αίθουσες, εφόσον πληρούνται όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους.

Προτεραιότητα στην ασφάλεια μαθητών και εκπαιδευτικών

Στην τοποθέτησή του ενώπιον του Δημοτικού Συμβουλίου, ο Χάρης Δούκας ήταν σαφής ως προς τις προϋποθέσεις για την επαναλειτουργία των σχολείων. Υπογράμμισε με έμφαση ότι το άνοιγμα των σχολικών μονάδων θα πρέπει να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον έχει διασφαλιστεί πλήρως η ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή τόσο των μαθητών όσο και των εκπαιδευτικών.

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την κεντρική θέση που κατέχει η ασφάλεια στην απόφαση για την επανέναρξη της δια ζώσης διδασκαλίας. Η διασφάλιση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος θεωρείται απαραίτητη προϋπόθεση για την επιστροφή στην κανονικότητα των σχολικών δραστηριοτήτων, σύμφωνα με την πρόταση του δημάρχου.

Εργασίες και έλεγχοι στις σχολικές υποδομές

Προκειμένου να διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφαλείας, ο Δήμος Αθηναίων είχε προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες το προηγούμενο διάστημα. Συγκεκριμένα, συνεχίστηκαν οι εργασίες που αφορούν τις εγκαταστάσεις φυσικού αερίου εντός των σχολικών κτιρίων. Οι εργασίες αυτές αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου συντήρησης και αναβάθμισης των υποδομών.

Παράλληλα με τις εργασίες, πραγματοποιήθηκαν και οι σχετικοί έλεγχοι σε όλες τις σχολικές υποδομές. Αυτοί οι έλεγχοι αποσκοπούσαν στην πλήρη καταγραφή της κατάστασης των κτιρίων και των συστημάτων τους, προκειμένου να διαπιστωθεί η λειτουργικότητα και η ασφάλειά τους πριν από την επαναλειτουργία.

Παρουσίαση πορισμάτων στο δημοτικό συμβούλιο

Τα αποτελέσματα των ελέγχων και των εργασιών που διενεργήθηκαν από τον Δήμο Αθηναίων παρουσιάστηκαν αναλυτικά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Η παρουσίαση των πορισμάτων έγινε στο πλαίσιο της ενημέρωσης των μελών του Συμβουλίου για την τρέχουσα κατάσταση των εγκαταστάσεων των σχολικών μονάδων της Γκράβας.

Η ενημέρωση αυτή κρίθηκε απαραίτητη ώστε τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να έχουν πλήρη εικόνα των δεδομένων και να μπορούν να λάβουν τις αποφάσεις τους με βάση αξιόπιστες πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και την ετοιμότητα των σχολείων για την υποδοχή μαθητών και εκπαιδευτικών.

Έκτακτη συνεδρίαση για το θέμα

Η συζήτηση και η πρόταση του δημάρχου Χάρη Δούκα για την επαναλειτουργία των σχολείων έλαβαν χώρα κατά τη διάρκεια μιας έκτακτης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου της Αθήνας. Ο χαρακτήρας της συνεδρίασης ως έκτακτης υποδηλώνει την επείγουσα φύση του θέματος και την ανάγκη για άμεσες αποφάσεις.

Η συνεδρίαση αυτή συγκλήθηκε ειδικά για να εξετάσει την κατάσταση των σχολικών μονάδων της Γκράβας και να λάβει τις απαραίτητες αποφάσεις σχετικά με την ημερομηνία και τις προϋποθέσεις επαναλειτουργίας τους, με γνώμονα πάντα την προστασία της σχολικής κοινότητας.

Με πληροφορίες από: Topontiki