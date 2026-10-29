Ανάκληση επιδορπίων Arla PROTEIN από τον ΕΦΕΤ λόγω πιθανής παρουσίας γυαλιού

Ο Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων (ΕΦΕΤ) προχώρησε στην ανάκληση συγκεκριμένων παρτίδων επιδορπίων με βάση το γάλα, τα οποία διατίθενται στην ελληνική αγορά με την εμπορική ονομασία «Arla PROTEIN». Η εντολή ανάκλησης αφορά προϊόντα προέλευσης Δανίας, στα οποία διαπιστώθηκε η πιθανή ύπαρξη ξένων σωμάτων, και συγκεκριμένα θραυσμάτων γυαλιού. Η απόφαση αυτή ελήφθη μετά από σχετικό παράπονο που υπέβαλε καταναλωτής, ο οποίος εντόπισε το πρόβλημα.

Η εντολή του ΕΦΕΤ και οι ενέργειες της παρασκευάστριας εταιρείας

Η εντολή για την άμεση ανάκληση των επίμαχων προϊόντων δόθηκε από τον ΕΦΕΤ την Πέμπτη, 29 Οκτωβρίου 2026. Ο φορέας ενημερώθηκε για την πιθανή παρουσία θραυσμάτων γυαλιού στα επιδόρπια, γεγονός που οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η ασφάλεια των τροφίμων αποτελεί προτεραιότητα, και για αυτό τον λόγο κρίθηκε αναγκαία η απόσυρση των συγκεκριμένων παρτίδων από τα ράφια των καταστημάτων.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΕΦΕΤ, η παρασκευάστρια επιχείρηση, η οποία είναι υπεύθυνη για την παραγωγή της επίμαχης παρτίδας των επιδορπίων, έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την ανάκληση του συνόλου των εμπλεκόμενων προϊόντων. Οι διαδικασίες ανάκλησης βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο την πλήρη απομάκρυνση των προϊόντων αυτών από την αλυσίδα διανομής και πώλησης.

Τα προϊόντα που επηρεάζονται από την ανάκληση

Η ανάκληση αφορά συγκεκριμένα επιδόρπια με βάση το γάλα, τα οποία φέρουν την εμπορική ονομασία «Arla PROTEIN». Τα προϊόντα αυτά διατίθενται σε πλαστικό περιέκτη των 200 γραμμαρίων και κυκλοφορούν σε τρεις διαφορετικές γεύσεις. Όλα τα προϊόντα είναι προέλευσης Δανίας, όπως αναφέρεται στην εντολή του ΕΦΕΤ.

Οι τρεις γεύσεις για τις οποίες εκδόθηκε η εντολή ανάκλησης είναι: η γεύση Σοκολάτα, η γεύση Βανίλια-Μπισκότο και η γεύση Αλατισμένη Καραμέλα. Για κάθε μία από αυτές τις γεύσεις, έχουν προσδιοριστεί συγκεκριμένες ημερομηνίες παραγωγής και ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από, τις οποίες οι καταναλωτές θα πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά.

Αναλυτικές ημερομηνίες παραγωγής και ανάλωσης ανά γεύση

Για τα επιδόρπια «Arla PROTEIN Chocolate Flavour Pudding», οι ημερομηνίες παραγωγής που επηρεάζονται είναι η 11η Ιουνίου 2026, η 11η Ιουλίου 2026 και η 12η Ιουλίου 2026. Οι αντίστοιχες ημερομηνίες ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από είναι η 7η Απριλίου 2027, η 7η Μαΐου 2027 και η 8η Μαΐου 2027.

Όσον αφορά τα επιδόρπια «Arla PROTEIN Vanilia-Cookie Flavour Pudding», η εντολή ανάκλησης αφορά προϊόντα με ημερομηνία παραγωγής την 30ή Ιουνίου 2026. Για αυτή την παρτίδα, η ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από έχει οριστεί για την 26η Απριλίου 2027.

Τέλος, για τα επιδόρπια «Arla PROTEIN Salted caramel Flavour Pudding», η ανάκληση αφορά την παρτίδα που παρήχθη την 27η Ιουνίου 2026. Η ημερομηνία ανάλωσης κατά προτίμηση πριν από για αυτή τη γεύση είναι η 23η Απριλίου 2027. Οι καταναλωτές καλούνται να ελέγξουν τις συσκευασίες των προϊόντων τους για τις αναγραφόμενες ημερομηνίες.

Διακίνηση των προϊόντων και σύσταση προς τους καταναλωτές

Τα εν λόγω επιδόρπια, πριν την εντολή ανάκλησης, είχαν διακινηθεί σε διάφορες επιχειρήσεις λιανικής διάθεσης τροφίμων σε όλη την ελληνική επικράτεια. Αυτό σημαίνει ότι είναι πιθανό να βρίσκονται ακόμα στα ψυγεία ή τα ντουλάπια των καταναλωτών που τα έχουν ήδη προμηθευτεί.

Ο ΕΦΕΤ, πέραν της απαίτησης για την άμεση ανάκληση του συνόλου των προϊόντων από την αγορά, απευθύνει σαφή σύσταση προς τους καταναλωτές. Καλούνται όσοι έχουν ήδη στην κατοχή τους τα συγκεκριμένα προϊόντα, με τις αναγραφόμενες ημερομηνίες παραγωγής και ανάλωσης, να μην τα καταναλώσουν για λόγους προστασίας της υγείας τους. Οι σχετικοί έλεγχοι από τις αρμόδιες υπηρεσίες του ΕΦΕΤ βρίσκονται σε εξέλιξη, προκειμένου να διασφαλιστεί η πλήρης εφαρμογή της εντολής ανάκλησης.

Με πληροφορίες από: Newsit