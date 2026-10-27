Πόση πρωτεΐνη χρειαζόμαστε: Οι ειδικοί απαντούν για τις πραγματικές ανάγκες και τα συμπληρώματα

Οι πληροφορίες σχετικά με τα οφέλη της πρωτεΐνης, ιδίως όσον αφορά τη μυϊκή μάζα και την επίτευξη ή διατήρηση υγιούς σωματικού βάρους, έχουν οδηγήσει σε σημαντική αύξηση της καθημερινής της κατανάλωσης. Ωστόσο, η υπερβολική προσέγγιση σε αυτό το ζήτημα έχει εγείρει διάφορα ερωτήματα, τα οποία χρήζουν επιστημονικής απάντησης. Ειδικοί στον τομέα της υγείας και της διατροφής παρέχουν διευκρινίσεις σχετικά με τις πραγματικές ανάγκες του οργανισμού.

Ο ρόλος της πρωτεΐνης στον οργανισμό

Η πρωτεΐνη αποτελεί ένα θεμελιώδες συστατικό για την ορθή λειτουργία του ανθρώπινου σώματος, καθώς τα αμινοξέα, τα δομικά της συστατικά, συμμετέχουν σε ένα ευρύ φάσμα βιολογικών διεργασιών. Πέρα από την καθιερωμένη αντίληψη ότι συμβάλλει κυρίως στη λειτουργία του μυϊκού ιστού, οι ειδικοί τονίζουν ότι ο ρόλος της είναι πολύ πιο σύνθετος και εκτεταμένος.

Συγκεκριμένα, τα αμινοξέα είναι απαραίτητα για την παραγωγή ορμονών, τη σωστή λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, την ανάπτυξη και διατήρηση των ιστών, την κυτταρική ανανέωση και αποκατάσταση, καθώς και τη μεταφορά ουσιών εντός του οργανισμού. Αυτό υπογραμμίζει την πολυσχιδή σημασία της πρωτεΐνης για τη συνολική υγεία και ευεξία.

Συνιστώμενες ποσότητες και εξατομικευμένες ανάγκες

Σύμφωνα με τις συστάσεις της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA), η συνιστώμενη ημερήσια ποσότητα πρωτεΐνης για έναν υγιή ενήλικα ανέρχεται στα 0,83 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Αυτή η τιμή αποτελεί τη βάση για την κάλυψη των βασικών αναγκών του οργανισμού.

Ωστόσο, οι ειδικοί κ. Ανδρέας Μελιδώνης, Διευθυντής Παθολόγος – Διαβητολόγος, και οι συνεργάτες του, οι Διαιτολόγοι – Διατροφολόγοι κ. Κάρολος Παπαλαζάρου και κ. Ευτυχία Τσιάμη από το Metropolitan Hospital, επισημαίνουν ότι οι ανάγκες σε πρωτεΐνη ποικίλλουν σημαντικά από άτομο σε άτομο. Αυτές οι διαφοροποιήσεις εξαρτώνται από παράγοντες όπως το σωματικό βάρος, η ηλικία, το επίπεδο φυσικής δραστηριότητας, η συμμετοχή σε ασκήσεις αντιστάσεων, ο απαιτούμενος χρόνος αποκατάστασης μετά από άσκηση, καθώς και η ύπαρξη τυχόν νοσημάτων.

Αυξημένες ανάγκες στην τρίτη ηλικία

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην περίπτωση των ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας, καθώς οι ανάγκες τους σε πρωτεΐνη παρουσιάζονται σχετικά αυξημένες. Αυτό οφείλεται κυρίως στη φυσιολογική μείωση της μυϊκής μάζας, της δύναμης και της λειτουργικότητας που παρατηρείται με την πάροδο των ετών, μια κατάσταση γνωστή ως «σαρκοπενία».

Σε αυτή τη φάση της ζωής, ο πρωταρχικός στόχος της αυξημένης πρόσληψης πρωτεΐνης δεν είναι η μυϊκή υπερτροφία, αλλά η αύξηση της δύναμης των μυών. Η ενίσχυση της μυϊκής δύναμης συμβάλλει καθοριστικά στη διατήρηση της αυτονομίας και στην καλύτερη ποιότητα ζωής για τους ηλικιωμένους.

Όρια στην κατανάλωση και πιθανοί κίνδυνοι

Οι συνεχείς προτάσεις για ενίσχυση της κατανάλωσης πρωτεΐνης, συχνά με σκοπό την αύξηση της αθλητικής απόδοσης και της μυϊκής υπερτροφίας, μπορούν να οδηγήσουν σε ημερήσια πρόσληψη που ξεπερνά τα 1,6 γραμμάρια ανά κιλό σωματικού βάρους. Ωστόσο, οι διαθέσιμες επιστημονικές μελέτες μέχρι σήμερα δεν έχουν αποδείξει κάποιο ιδιαίτερο όφελος στη μυϊκή μάζα ή γενικότερα στην άλιπη μάζα του σώματος, όταν η κατανάλωση πρωτεΐνης υπερβαίνει αυτό το όριο.

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι η μακροχρόνια χρήση πρωτεΐνης σε αρκετά μεγάλες ποσότητες μπορεί να έχει αρνητικές επιπτώσεις. Μία από τις πιθανές συνέπειες είναι η διατροφική μείωση τροφίμων που είναι πλούσια σε φυτικές ίνες, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την υγεία του πεπτικού συστήματος και τη συνολική διατροφική ισορροπία.

Συμπληρώματα και σκόνες: Είναι απαραίτητα;

Τα ερωτήματα σχετικά με την αναγκαιότητα των συμπληρωμάτων και των πρωτεϊνικών σκονών αποτελούν συχνό θέμα συζήτησης. Αν και οι πηγές δεν απαντούν ευθέως αν είναι «απαραίτητα», η έμφαση στις εξατομικευμένες ανάγκες και στις συνιστώμενες ποσότητες υποδηλώνει ότι η χρήση τους πρέπει να γίνεται με προσοχή και βάσει συγκεκριμένων αναγκών.

Οι ειδικοί τονίζουν ότι η κάλυψη των πρωτεϊνικών αναγκών πρέπει να βασίζεται πρωτίστως σε μια ισορροπημένη διατροφή. Η υπερβολική κατανάλωση, πέραν των 1,6 γραμμαρίων ανά κιλό σωματικού βάρους, δεν προσφέρει επιπλέον οφέλη στη μυϊκή μάζα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες μελέτες, και μπορεί να οδηγήσει σε διατροφικές ανισορροπίες, όπως η μείωση της πρόσληψης φυτικών ινών.

Με πληροφορίες από: Topontiki