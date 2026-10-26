Η Ακαντέμικο Βιζέου νίκησε τη Σπόρτινγκ: Ο Νίκος Μιχελής καθοριστικός στην άμυνα

Μία από τις πιο απρόσμενες εκπλήξεις της σεζόν στην Πορτογαλία έγραψε η Ακαντέμικο Βιζέου, η οποία πέτυχε μια τεράστια εκτός έδρας νίκη με 2-1 απέναντι στη Σπόρτινγκ. Αυτό το αποτέλεσμα υποχρέωσε τους γηπεδούχους να γνωρίσουν την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα. Καθοριστικό ρόλο στην άμυνα των φιλοξενούμενων έπαιξε ο Νίκος Μιχελής, τραβώντας τα βλέμματα στο «Στάδιο Ζοζέ Αλβαλάδε».

Ο 19χρονος αμυντικός αναδείχθηκε σε βασικό πυλώνα της αμυντικής γραμμής της Ακαντέμικο Βιζέου, πραγματοποιώντας μια εξαιρετική εμφάνιση που συνέβαλε τα μέγιστα στην επικράτηση της ομάδας του.

Ο Νίκος Μιχελής πρωταγωνιστής στην άμυνα

Στην αναμέτρηση απέναντι στην ομάδα της Σπόρτινγκ, στην οποία αγωνίζονται οι Φώτης Ιωαννίδης και Γιώργος Βαγιαννίδης, ο Νίκος Μιχελής πραγματοποίησε μια ηγετική εμφάνιση. Βοήθησε καθοριστικά την ομάδα του να μην δεχθεί πάνω από ένα γκολ, αποτελώντας ένα σημαντικό εμπόδιο για τους επιθετικούς των αντιπάλων.

Ο Έλληνας αμυντικός κατέγραψε συνολικά 15 αμυντικές συνεισφορές, επιβάλλοντας την παρουσία του στις μονομαχίες. Κέρδισε και τις 2 μονομαχίες εδάφους στις οποίες συμμετείχε, καθώς και την 1 εναέρια μονομαχία. Η συμβολή του στην απομάκρυνση του κινδύνου από την περιοχή του φάνηκε από τις 9 ξεκαθαρίσεις που έκανε, ενώ παράλληλα μπλόκαρε 3 σουτ των αντιπάλων.

Κλειδί στην κυκλοφορία και την προώθηση της μπάλας

Ο Μιχελής αποτέλεσε το κλειδί της άμυνας στις κρίσιμες φάσεις του αγώνα, πραγματοποιώντας 1 σωτήριο τάκλιν τελευταίου παίκτη, σε σύνολο 2 επιτυχημένων τάκλιν. Συμπλήρωσε την αμυντική του παρουσία με 1 κλέψιμο της μπάλας και 2 επανακτήσεις, δείχνοντας την ικανότητά του να διαβάζει το παιχνίδι και να ανακτά την κατοχή.

Πέρα από την αμυντική του δράση, ο 19χρονος ήταν απολαυστικός και στον τομέα της κυκλοφορίας της μπάλας. Ολοκλήρωσε το παιχνίδι με 21/23 ακριβείς πάσες, φτάνοντας έτσι το εξαιρετικό ποσοστό ευστοχίας στο 91%. Είχε επίσης ενεργό ρόλο στο παιχνίδι κατοχής και προώθησης, καταγράφοντας 39 επαφές με τη μπάλα συνολικά στη διάρκεια της αναμέτρησης. Περιόρισε τα λάθη στο ελάχιστο, καταγράφοντας μόλις 2 χαμένες κατοχές σε ολόκληρο το ματς, απέναντι σε έναν τόσο απαιτητικό αντίπαλο. Η συνεισφορά του επεκτάθηκε και στην ασφαλή μεταφορά της μπάλας μακριά από την επικίνδυνη ζώνη, πραγματοποιώντας 3 επιτυχημένες μεταφορές και βοηθώντας αποτελεσματικά την ομάδα του να ξεφεύγει από την πίεση.

Η πορεία του 19χρονου αμυντικού

Ο Νίκος Μιχελής ξεκίνησε την ποδοσφαιρική του διαδρομή από τις ακαδημίες του Ατρομήτου, κάνοντας σημαντικά βήματα στην καριέρα του στο εξωτερικό. Αποκτήθηκε από την Ακαντέμικο Βιζέου το καλοκαίρι του 2024, αφού είχε αφεθεί ελεύθερος από τη Μιραντές.

Μάλιστα, αποτέλεσε βασικό παράγοντα για την άνοδο της ομάδας στην Α΄ Εθνική τη σεζόν 2025/2026. Πλέον, ξεχωρίζει για τη σταθερότητα και την προσφορά του στην αμυντική γραμμή των ευρωπαϊκών γηπέδων, επιβεβαιώνοντας την αξία του με εμφανίσεις όπως αυτή απέναντι στη Σπόρτινγκ.

Η απρόσμενη νίκη επί της Σπόρτινγκ

Η νίκη της Ακαντέμικο Βιζέου με 2-1 επί της Σπόρτινγκ στο «Στάδιο Ζοζέ Αλβαλάδε» αποτελεί μια από τις πιο απρόσμενες εκπλήξεις της σεζόν στην Πορτογαλία. Η Σπόρτινγκ γνώρισε έτσι την πρώτη της ήττα στο πρωτάθλημα, σε μια αναμέτρηση όπου η άμυνα των φιλοξενούμενων, με τον Νίκο Μιχελή σε πρωταγωνιστικό ρόλο, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων.

Με πληροφορίες από: Gazzetta