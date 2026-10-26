Η στήριξη των οικογενειών διευρύνεται με αυξημένα vouchers και εισοδηματικά όρια

Το υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας προχωρά σε διεύρυνση της στήριξης των γονιών για την περίοδο 2026-2027, ανακοινώνοντας τρεις νέες παρεμβάσεις. Οι αλλαγές αυτές περιλαμβάνουν αύξηση 10% στην αξία των vouchers που αφορούν βρεφικούς, βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, την εφαρμογή υψηλότερων εισοδηματικών κριτηρίων, καθώς και την κατάργηση του εισοδηματικού περιορισμού για τα vouchers μειωμένης αξίας που χορηγούνται σε τρίτεκνες οικογένειες.

Η νέα Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) προβλέπει συγκεκριμένα την αύξηση κατά 2.000 ευρώ των εισοδηματικών ορίων, τόσο για τα vouchers πλήρους όσο και για αυτά της μειωμένης αξίας. Επιπλέον, επεκτείνεται και στις τρίτεκνες οικογένειες η δυνατότητα να λάβουν voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως εισοδήματος, μια ρύθμιση που ήδη εφαρμόζεται για τις πολύτεκνες οικογένειες.

Αύξηση 10% στην αξία των vouchers

Η αύξηση κατά 10% στην αξία των vouchers αποτελεί ένα από τα βασικά μέτρα στήριξης των οικογενειών. Αυτή η αναπροσαρμογή αφορά τόσο τα vouchers πλήρους όσο και τα vouchers μειωμένης αξίας, καλύπτοντας τις προβλεπόμενες κατηγορίες βρεφικών, βρεφονηπιακών και παιδικών σταθμών.

Για να γίνει πιο σαφής η επίπτωση αυτής της αύξησης, δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα των νέων ποσών. Για μια βρεφική θέση που περιλαμβάνει σίτιση, το ποσό αυξάνεται από τα 3.239 ευρώ στα 3.563 ευρώ. Αντίστοιχα, για μια νηπιακή θέση με σίτιση, η αξία του voucher ανεβαίνει από τα 2.612 ευρώ στα 2.873 ευρώ. Παράλληλα, η αξία του voucher μειωμένης αξίας αυξάνεται από τα 2.178 ευρώ στα 2.396 ευρώ.

Ένα σημαντικό στοιχείο αυτής της παρέμβασης είναι ότι η αύξηση εφαρμόζεται αυτόματα και στα vouchers που έχουν ήδη χορηγηθεί, χωρίς να απαιτείται από τους γονείς η υποβολή νέας αίτησης. Επιπρόσθετα, όσα vouchers μειωμένης αξίας έχουν ήδη εκδοθεί, αναπροσαρμόζονται αυτοδίκαια σε πλήρους αξίας, εφόσον οι οικογένειες που τα κατέχουν πληρούν πλέον τα αυξημένα εισοδηματικά κριτήρια που έχουν τεθεί.

Αναπροσαρμογή εισοδηματικών ορίων κατά 2.000 ευρώ

Παράλληλα με την αύξηση της αξίας των vouchers, το υπουργείο προχωρά και σε αναπροσαρμογή των εισοδηματικών ορίων. Συγκεκριμένα, τα εισοδηματικά όρια που απαιτούνται για τη χορήγηση voucher πλήρους αξίας αυξάνονται κατά 2.000 ευρώ, διευρύνοντας έτσι τον κύκλο των δικαιούχων οικογενειών.

Ειδικότερα, για τα vouchers μειωμένης αξίας, το εισοδηματικό όριο που ίσχυε για τις οικογένειες με έως δύο παιδιά αναπροσαρμόζεται. Από τα 35.000 ευρώ που ήταν προηγουμένως, το όριο αυξάνεται στα 37.000 ευρώ, επιτρέποντας σε περισσότερες οικογένειες να επωφεληθούν από το πρόγραμμα.

Ειδική μέριμνα για τις τρίτεκνες οικογένειες

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά τις τρίτεκνες οικογένειες, για τις οποίες καταργείται το εισοδηματικό όριο των 38.000 ευρώ που ίσχυε μέχρι πρότινος. Αυτή η παρέμβαση αποτελεί μέρος της διευρυμένης στήριξης που παρέχει το υπουργείο.

Πλέον, οι οικογένειες που έχουν τρία παιδιά μπορούν να διεκδικήσουν voucher μειωμένης αξίας ανεξαρτήτως του ετήσιου εισοδήματός τους. Η μόνη προϋπόθεση είναι να πληρούνται οι υπόλοιπες γενικές προϋποθέσεις του προγράμματος. Αυτή η ρύθμιση φέρνει τις τρίτεκνες οικογένειες σε ισότιμη θέση με τις πολύτεκνες, για τις οποίες ήδη ισχύει η δυνατότητα λήψης voucher μειωμένης αξίας χωρίς εισοδηματικό περιορισμό.

Δηλώσεις της υπουργού και δεύτερη πρόσκληση

Σχετικά με τις νέες παρεμβάσεις, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, προέβη σε δήλωση. Συγκεκριμένα, ανέφερε: «Καταφέραμε να εξασφαλίσουμε περισσότερη στήριξη για τις οικογένειες με παιδιά. Αυξάνουμε κατά 10% την αξία των vouchers για τους βρεφονηπιακούς και παιδικούς σταθμούς, ανεβάζουμε κατά 2.000 ευρώ τα εισοδηματικά όρια και καταργούμε τον εισοδηματικό περιορισμό για τα vouchers μειωμένης αξίας των τρίτεκνων οικογενειών».

Στο πλαίσιο αυτής της διεύρυνσης, θα ακολουθήσει και δεύτερη πρόσκληση από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ) για την περίοδο 2026-2027. Η πρόσκληση αυτή θα βασίζεται στα νέα κριτήρια που έχουν θεσπιστεί, με στόχο να δοθεί η δυνατότητα σε ακόμη περισσότερες οικογένειες να ενταχθούν στο πρόγραμμα και να επωφεληθούν από τις παροχές του.

Με πληροφορίες από: Newsit