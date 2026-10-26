Η Κύπρος προμηθεύεται νέο πολεμικό πλοίο από το Ισραήλ και αναβαθμίζει το ΠΑΘ «Ιωαννίδης»

Η Κύπρος προχωρά στην προμήθεια ενός νέου περιπολικού σκάφους ανοιχτής θάλασσας (OPV) από το Ισραήλ, καθώς οι τελικές υπογραφές για τη σχετική συμφωνία έχουν πλέον ολοκληρωθεί. Παράλληλα, στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας, θα πραγματοποιηθεί αναβάθμιση των συστημάτων που βρίσκονται στο ήδη υπάρχον περιπολικό σκάφος «Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης».

Η συμφωνία υπεγράφη την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026, μεταξύ των Υπουργείων Άμυνας της Κύπρου και του Ισραήλ. Η εξέλιξη αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των ναυτικών δυνατοτήτων της Κύπρου και την ενδυνάμωση της ικανότητάς της να ανταποκρίνεται στις προκλήσεις της θαλάσσιας ασφάλειας.

Νέα προμήθεια και αναβάθμιση αμυντικών συστημάτων

Το νέο περιπολικό σκάφος ανοιχτής θάλασσας (OPV) αποτελεί μέρος της αμυντικής ενίσχυσης της Κύπρου. Η προμήθεια του σκάφους θα γίνει από το Ισραήλ, μετά την ολοκλήρωση των απαραίτητων διαδικασιών και την υπογραφή της συμφωνίας.

Εκτός από την απόκτηση του νέου OPV, η συμφωνία περιλαμβάνει και την αναβάθμιση των συστημάτων του υπάρχοντος περιπολικού σκάφους «Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης», το οποίο φέρει τον κωδικό P61. Το συγκεκριμένο πλοίο είναι επίσης ισραηλινής ναυπήγησης, γεγονός που διευκολύνει την ενσωμάτωση και αναβάθμιση των τεχνολογικών του υποδομών.

Υπογραφές και οικονομικό σκέλος της συμφωνίας

Η επίσημη υπογραφή της συμφωνίας πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026. Τις υπογραφές έθεσαν ο Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Άμυνας της Κύπρου, Στέλιος Κουντούρης, και ο Ισραηλινός ομόλογός του, Αμίρ Μπαράμ. Η τελετή επισφράγισε τη συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών στον τομέα της άμυνας.

Αν και τα Υπουργεία Άμυνας Κύπρου και Ισραήλ δεν έχουν αναφέρει επίσημα το κόστος της συμφωνίας, δημοσιεύματα του ισραηλινού τύπου την περασμένη εβδομάδα έκαναν λόγο για ένα συνολικό ύψος 150 εκατομμυρίων ευρώ. Το ποσό αυτό αφορά τόσο την προμήθεια του νέου σκάφους όσο και την αναβάθμιση των συστημάτων του υφιστάμενου.

Κατασκευή και εξοπλισμός των πλοίων

Το νέο περιπολικό σκάφος ανοιχτής θάλασσας θα κατασκευαστεί από την εταιρεία Israel Shipyards. Η επιλογή αυτή υπογραμμίζει την εμπιστοσύνη στις ισραηλινές ναυπηγικές δυνατότητες. Το σκάφος θα είναι εξοπλισμένο με μια σειρά από σύγχρονα ναυτικά συστήματα.

Τα συστήματα αυτά θα κατασκευαστούν από την ισραηλινή εταιρεία Rafael, η οποία διαδραματίζει ηγετικό ρόλο στην παροχή προηγμένων λύσεων ναυτικής άμυνας. Η Rafael θα προμηθεύσει επίσης τα αναβαθμισμένα συστήματα για το ΠΑΘ «Αρχιπλοίαρχος Ανδρέας Ιωαννίδης» (P61), διασφαλίζοντας την τεχνολογική συμβατότητα και την ενιαία λειτουργία.

Ενίσχυση επιχειρησιακών δυνατοτήτων και περιφερειακή σταθερότητα

Το Υπουργείο Άμυνας του Ισραήλ τόνισε ότι η συμφωνία αποτελεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα για την ενίσχυση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων της Κύπρου. Στόχος είναι η ενδυνάμωση της ικανότητάς της χώρας να ανταποκρίνεται αποτελεσματικά στις προκλήσεις που αφορούν τη θαλάσσια ασφάλεια στην περιοχή.

Το νέο OPV, σε συνδυασμό με το αναβαθμισμένο ΠΑΘ «Ιωαννίδης», θα υποστηρίζει διευρυμένες αποστολές περιπολίας, επιτήρησης και έρευνας και διάσωσης. Αυτό θα ενισχύσει την ικανότητα του Κυπριακού Ναυτικού Διοικητηρίου να εκτελεί πιο σύνθετες και εκτεταμένες επιχειρήσεις. Η συμφωνία, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις, επιβεβαιώνει τη δέσμευση των δύο χωρών στην περιφερειακή σταθερότητα, αναδεικνύοντας τον ρόλο της Rafael στην ενίσχυση της ναυτικής ασφάλειας για διεθνείς εταίρους.

Με πληροφορίες από: Newsit