Κακοκαιρία στην Αττική: 50 κλήσεις στην Πυροσβεστική για αντλήσεις υδάτων και κοπές δέντρων

Συνολικά 50 κλήσεις δέχτηκε το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος στην Περιφέρεια Αττικής, από χθες περίπου στις 07:30 έως και σήμερα στις 06:00. Οι κλήσεις αυτές οφείλονται στις ισχυρές βροχοπτώσεις και καταιγίδες που έχουν εκδηλωθεί στην περιοχή.

Οι κλήσεις αφορούν κυρίως κοπές δέντρων και αντλήσεις υδάτων, αναδεικνύοντας τα προβλήματα που δημιούργησαν τα έντονα καιρικά φαινόμενα στην πρωτεύουσα.

«Red Code» σε εννέα περιοχές της χώρας

Την ίδια στιγμή, εννέα περιοχές της χώρας έχουν τεθεί σε κατάσταση κινητοποίησης «Red Code», ξεκινώντας από χθες, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, και θα διαρκέσει έως και την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου 2026. Η απόφαση αυτή ελήφθη ενόψει των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων, με βάση το Έκτακτο Δελτίο Επικίνδυνων Καιρικών Φαινομένων της ΕΜΥ και τη γνωμοδότηση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου.

Ειδικότερα, οι περιοχές που βρίσκονται σε αυτή την κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας είναι οι Περιφερειακές Ενότητες Εύβοιας, Φθιώτιδας και Βοιωτίας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, καθώς και οι Περιφερειακές Ενότητες Σποράδων, Μαγνησίας και Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Επίσης, η Περιφέρεια Αττικής, οι Περιφερειακές Ενότητες Δωδεκανήσων της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου.

Συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας

Χθες, συνεδρίασε το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας, με την παρουσία του υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελου Τουρνά. Η συνεδρίαση είχε ως αντικείμενο την επιδείνωση του καιρού και την προετοιμασία του μηχανισμού για την αντιμετώπιση των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο κ. Τουρνάς υπογράμμισε την ανάγκη για έγκαιρη και κατάλληλη προετοιμασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τόνισε επίσης ότι απαιτείται αυξημένη ετοιμότητα των επιχειρησιακών δυνάμεων του Πυροσβεστικού Σώματος και συνολικά του μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας, λαμβάνοντας υπόψη και τις αυξημένες μετακινήσεις των πολιτών ενόψει του εορτασμού της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Αυξημένη ετοιμότητα των αρχών

Για τον λόγο αυτό, και όπως αποφασίστηκε κατά τη συνεδρίαση του Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας, οι Πυροσβεστικές Υπηρεσίες στις περιοχές όπου αναμένεται να εκδηλωθούν έντονα καιρικά φαινόμενα βρίσκονται σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, με δυνατότητα περαιτέρω κλιμάκωσης, εφόσον απαιτηθεί. Παράλληλα, σε εφαρμογή έχει τεθεί το επιχειρησιακό σχέδιο αντιμετώπισης κινδύνων από πλημμύρες και τα συνοδά τους φαινόμενα.

Σε αυξημένη ετοιμότητα βρίσκονται επίσης οι Ένοπλες Δυνάμες, η Ελληνική Αστυνομία και το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή. Το ίδιο ισχύει και για τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους επιχειρησιακούς μηχανισμούς των Περιφερειών, των δήμων, του ΔΕΔΔΗΕ, του ΑΔΜΗΕ και του ΕΚΑΒ, προκειμένου να διασφαλιστεί η άμεση παρέμβαση σε περίπτωση προβλημάτων από τα έντονα καιρικά φαινόμενα.

Εκ νέου συνεδρίαση της Επιτροπής Εκτίμησης Κινδύνου

Σημειώνεται ότι σήμερα συνεδριάζει εκ νέου η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, προκειμένου να αξιολογήσει την κατάσταση των επικείμενων έντονων καιρικών φαινομένων.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr