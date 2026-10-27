Η HELLENiQ ENERGY στηρίζει τη νέα γενιά για 18 χρόνια με το πρόγραμμα «Empowering Youth»

Η HELLENiQ ENERGY συμπληρώνει 18 χρόνια δράσης μέσω του Προγράμματος «Empowering Youth», ενός θεσμού που αναγνωρίζει την αριστεία αποφοίτων Λυκείου από τις περιοχές όπου δραστηριοποιείται ο Όμιλος. Φέτος, 368 νέοι που εισήχθησαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση βραβεύθηκαν σε ειδικές εκδηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν σε Θεσσαλονίκη και Αθήνα. Οι εκδηλώσεις αυτές αποτέλεσαν μια ευκαιρία συνάντησης και συζήτησης για τις δυνατότητες και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται μπροστά στη νέα γενιά, με κεντρικό θέμα την τεχνητή νοημοσύνη.

Η διαχρονική δέσμευση της HELLENiQ ENERGY στην εκπαίδευση

Το Πρόγραμμα «Empowering Youth» της HELLENiQ ENERGY είναι αφιερωμένο εδώ και 18 χρόνια στους νέους που αφιέρωσαν αμέτρητες ώρες στο διάβασμα, ξεπέρασαν δυσκολίες και διαχειρίστηκαν την πίεση των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Μέσω αυτού του θεσμού, ο Όμιλος αναγνωρίζει την αριστεία των αποφοίτων Λυκείου από τις τοπικές κοινωνίες του Θριασίου Πεδίου, της Δυτικής Θεσσαλονίκης και του Δήμου Κοζάνης, περιοχές όπου έχει έντονη δραστηριότητα.

Από το 2009 μέχρι σήμερα, περισσότεροι από 6.000 απόφοιτοι έχουν βραβευθεί μέσω αυτής της πρωτοβουλίας. Φέτος, το πρόγραμμα επιβράβευσε τους 368 νέους που κατάφεραν να εισαχθούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, κάνοντας το επόμενο βήμα προς την επίτευξη των στόχων τους και την έναρξη των σπουδών τους.

Οι φετινές βραβεύσεις και το μήνυμα «Το μέλλον είναι δικό σας»

Οι εκδηλώσεις βράβευσης του 2026 πραγματοποιήθηκαν στη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα, φέροντας ως κεντρικό μήνυμα «Το μέλλον είναι δικό σας». Πέρα από την απονομή των βραβείων στους αριστούχους, οι εκδηλώσεις αυτές προσέφεραν μια σημαντική ευκαιρία συνάντησης.

Συγκεντρώθηκαν οι ίδιοι οι βραβευθέντες, οι οικογένειές τους και οι εκπαιδευτικοί που τους στήριξαν καθ' όλη τη διάρκεια αυτής της απαιτητικής διαδρομής. Οι δύο εκδηλώσεις ήταν αφιερωμένες στις πολλαπλές δυνατότητες που διαμορφώνονται μπροστά στους νέους, σε μια εποχή όπου οι επιλογές αυξάνονται και οι απαιτήσεις στην αγορά εργασίας αλλάζουν συνεχώς.

Μια γιορτή για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής

Με οικοδεσπότη τον Λάμπρο Φισφή, οι εκδηλώσεις της HELLENiQ ENERGY διαφοροποιήθηκαν από τη λογική μιας τυπικής βράβευσης. Η ατμόσφαιρα που δημιουργήθηκε θύμιζε περισσότερο μια γιορτή για το επόμενο κεφάλαιο της ζωής των βραβευθέντων, παρά μια συμβατική τελετή.

Το χιούμορ, οι προσωπικές αφηγήσεις και οι στιγμές συγκίνησης συνέβαλαν στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος που ενθάρρυνε την επικοινωνία και την ανταλλαγή εμπειριών, μακριά από την τυπικότητα που συχνά συνοδεύει τέτοιου είδους εκδηλώσεις.

Συζήτηση για την τεχνητή νοημοσύνη και την αγορά εργασίας

Μια ξεχωριστή στιγμή των εκδηλώσεων αποτέλεσε η συζήτηση που πραγματοποιήθηκε με επίκεντρο την τεχνητή νοημοσύνη. Στην Αθήνα, ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης, συνομίλησε με τον ειδικό στην Παραγωγική Τεχνητή Νοημοσύνη, Γιώργο Νικολετάκη. Αντίστοιχα, στη Θεσσαλονίκη, ο Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος, Γιώργος Αλεξόπουλος, συμμετείχε σε παρόμοια συζήτηση με τον ίδιο ειδικό.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν οι ευκαιρίες αλλά και οι προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Τα θέματα που αναλύθηκαν περιλάμβαναν την εκπαίδευση, την ανάπτυξη δεξιοτήτων και τις αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας. Αυτό το θέμα κρίθηκε ιδιαίτερα επίκαιρο για τους νέους που ξεκινούν σήμερα τις σπουδές τους και θα κληθούν αύριο να δραστηριοποιηθούν σε ένα περιβάλλον που εξελίσσεται με ταχύτητα.

Η συνέχεια μιας δεκαετούς υποστήριξης

Η βράβευση των αριστούχων αποφοίτων αποτελεί την πιο αναγνωρίσιμη έκφραση μιας διαχρονικής δέσμευσης της HELLENiQ ENERGY προς τη νέα γενιά. Αυτή η δέσμευση έχει αποκτήσει ξεχωριστή θέση στις τοπικές κοινωνίες και συνεχίζεται για πολλά χρόνια.

Η υποστήριξη της HELLENiQ ENERGY προς τη νέα γενιά, μέσω τέτοιων πρωτοβουλιών, αποτελεί μια σταθερή πρακτική που έχει εδραιωθεί την τελευταία δεκαετία, αναδεικνύοντας τη σημασία της επένδυσης στο μέλλον των νέων ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Newsit