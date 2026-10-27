Ποινική δίωξη για εννέα κακουργήματα και δύο πλημμελήματα ασκήθηκε σε βάρος 59 συλληφθέντων, οι οποίοι φέρονται να εμπλέπονται σε κύκλωμα φοροδιαφυγής και ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο» και άλλες επιχειρήσεις εστίασης χρησιμοποιούνταν ως βασικός μηχανισμός για τις παράνομες αυτές δραστηριότητες. Οι κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν την Δευτέρα 26 Οκτωβρίου ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή, όπου ζήτησαν και έλαβαν προθεσμία για να απολογηθούν τις επόμενες ημέρες.

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι συλληφθέντες

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζουν οι 59 συλληφθέντες είναι βαριές και περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, τη συγκρότηση, τη διεύθυνση και την ένταξη σε εγκληματική οργάνωση. Επιπλέον, ασκήθηκε δίωξη για απάτη σε βάρος του Δημοσίου, για ποσό που υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, καθώς και για φοροδιαφυγή άνω των 150.000 ευρώ. Στις κατηγορίες περιλαμβάνεται και το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, ενώ παράλληλα ασκήθηκε δίωξη για δύο πλημμελήματα, ένα εκ των οποίων είναι η απάτη.

Λόγω του μεγάλου πλήθους των συλλήψεων, η ανακριτική διαδικασία θα ενισχυθεί με τη συνδρομή δύο επίκουρων ανακριτών, προκειμένου να διεκπεραιωθεί αποτελεσματικά η υπόθεση.

Ο ρόλος του φερόμενου επικεφαλής και τα 6 εκατομμύρια ευρώ

Ως επικεφαλής της εγκληματικής οργάνωσης φέρεται ο 57χρονος επιχειρηματίας Άγγελος Γιαννακόπουλος. Σύμφωνα με πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην έρευνα, στους τραπεζικούς λογαριασμούς της συζύγου του, καθώς και δύο ακόμη προσώπων από το στενό του περιβάλλον, εντοπίστηκαν συνολικά 6 εκατομμύρια ευρώ. Τα κεφάλαια αυτά φέρονται να συνδέονται άμεσα με δραστηριότητες ξεπλύματος παράνομων εσόδων.

Τα συγκεκριμένα χρήματα κατασχέθηκαν και δεσμεύτηκαν από τις αρμόδιες αρχές. Η δέσμευση έγινε στο πλαίσιο της διερεύνησης της υπόθεσης, με στόχο την πλήρη αναζήτηση και χαρτογράφηση της διαδρομής του χρήματος που φέρεται να προέρχεται από παράνομες ενέργειες.

Οι «αχυράνθρωποι» και η προσπάθεια φυγής

Οι ερευνητές εξετάζουν ενδελεχώς τον ρόλο περίπου 40 προσώπων, τα οποία φέρονται να χρησιμοποιούνταν ως «αχυράνθρωποι». Αυτά τα άτομα εμφανίζονταν τυπικά ως ιδιοκτήτες ή διαχειριστές των επιχειρήσεων που εμπλέκονται, ενώ στην πραγματικότητα οι δραστηριότητές τους φέρεται να ελέγχονταν από άλλα μέλη του κυκλώματος, λειτουργώντας ως βιτρίνες για τις παράνομες ενέργειες.

Ο 57χρονος επιχειρηματίας συνελήφθη στα Ιωάννινα. Την ώρα της σύλληψης, σύμφωνα με τις πληροφορίες της υπόθεσης, ετοιμαζόταν να αναχωρήσει οδικώς προς την Αλβανία. Στη συνέχεια, φέρεται να είχε ως πρόθεση να ταξιδέψει αεροπορικώς στο Ντουμπάι, προορισμό στον οποίο οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι μετακινούνταν συχνά το τελευταίο διάστημα.

Προηγούμενη καταδίκη για μαστροπεία και trafficking

Σε βάρος του φερόμενου επικεφαλής, Άγγελου Γιαννακόπουλου, ίσχυε ήδη απαγόρευση εξόδου από τη χώρα. Αυτό οφειλόταν σε προηγούμενη καταδίκη του το 2015, όταν είχε καταδικαστεί σε κάθειρξη δέκα ετών. Η καταδίκη αφορούσε υπόθεση μαστροπείας και εμπορίας ανθρώπων, γνωστή και ως trafficking.

Η αποκάλυψη αυτή προσθέτει ένα ακόμη σοβαρό στοιχείο στην ποινική του ιστορία, καθώς η τρέχουσα έρευνα για φοροδιαφυγή και ξέπλυμα χρήματος έρχεται να προστεθεί σε ένα βεβαρημένο παρελθόν.

Με πληροφορίες από: Enikos