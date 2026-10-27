Τα φρούτα και τα λαχανικά χάνουν θρεπτικά συστατικά, δείχνουν μελέτες

Η αύξηση της αγροτικής παραγωγής τα τελευταία χρόνια έχει εξασφαλίσει περισσότερες θερμίδες για τον παγκόσμιο πληθυσμό, ωστόσο η θρεπτική αξία των τροφίμων δεν ακολούθησε την ίδια πορεία. Επιστημονικές μελέτες έχουν καταγράψει μειώσεις σε ορισμένα θρεπτικά συστατικά των καλλιεργειών, ενώ νέα έκθεση προειδοποιεί ότι η κλιματική αλλαγή και οι πιέσεις στο αγροτικό σύστημα ενδέχεται να επιδεινώσουν το πρόβλημα. Τα φρούτα και τα λαχανικά, που αποτελούν βασικό πυλώνα μιας ισορροπημένης διατροφής, φαίνεται να επηρεάζονται από αυτές τις αλλαγές.

Επιστημονικά δεδομένα και πρώτες ενδείξεις

Το ζήτημα της μείωσης των θρεπτικών συστατικών στα φρούτα και τα λαχανικά τέθηκε στο προσκήνιο με τη δημοσίευση μιας σημαντικής μελέτης το 2004. Η έρευνα αυτή, που φιλοξενήθηκε στο Journal of the American College of Nutrition, εξέτασε δεδομένα για 43 καλλιέργειες κηπευτικών, προσφέροντας μια συγκριτική ανάλυση της διατροφικής τους σύστασης.

Οι ερευνητές συνέκριναν στοιχεία που προέρχονταν από το αμερικανικό υπουργείο Γεωργίας, καλύπτοντας τις περιόδους από το 1950 έως το 1999. Τα ευρήματα της μελέτης κατέδειξαν συγκεκριμένες μειώσεις σε βασικά θρεπτικά συστατικά, αναδεικνύοντας μια ανησυχητική τάση στην ποιότητα των τροφίμων.

Σημαντικές μειώσεις σε βασικά συστατικά

Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη του 2004 κατέγραψε μείωση του ασβεστίου κατά 16%, του σιδήρου κατά 15% και του φωσφόρου κατά 9% στις εξεταζόμενες καλλιέργειες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η περιεκτικότητα σε θρεπτικά συστατικά βρέθηκε να είναι έως και 38% χαμηλότερη σε σχέση με τις προηγούμενες δεκαετίες που εξετάστηκαν.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι αυτά τα ευρήματα δεν υποδηλώνουν πως όλα τα φρούτα και τα λαχανικά έχουν χάσει τα ίδια συστατικά στον ίδιο βαθμό. Ωστόσο, αναδεικνύουν ξεκάθαρα ότι η αύξηση της αγροτικής παραγωγής, αν και εξασφαλίζει επάρκεια σε θερμίδες, δεν συνεπάγεται αυτομάτως και ανάλογη αύξηση της θρεπτικής αξίας των τροφίμων που καταναλώνουμε.

Η κληρονομιά της «Πράσινης Επανάστασης»

Μετά το τέλος του Β' Παγκοσμίου Πολέμου, η παγκόσμια κοινότητα βρέθηκε αντιμέτωπη με την επιτακτική ανάγκη να τραφεί ένας διαρκώς αυξανόμενος πληθυσμός. Αυτή η ανάγκη οδήγησε στην έναρξη μιας περιόδου που έμεινε γνωστή ως «Πράσινη Επανάσταση», η οποία άλλαξε ριζικά τις γεωργικές πρακτικές.

Στο πλαίσιο αυτής της επανάστασης, παρατηρήθηκε η εξάπλωση νέων ποικιλιών καλλιεργειών υψηλής απόδοσης, η μαζική χρήση συνθετικών λιπασμάτων και η ευρύτερη αξιοποίηση φυτοφαρμάκων. Σύμφωνα με έκθεση της εταιρείας Deep Science Ventures, η απόδοση των σιτηρών ανά εκτάριο αυξήθηκε κατά 215%, ενώ η έκταση της καλλιεργούμενης γης αυξήθηκε μόλις κατά 15%. Η αύξηση της παραγωγής υπήρξε καθοριστική για την επισιτιστική επάρκεια.

Το «φαινόμενο αραίωσης» και η επιλογή ποικιλιών

Παρόλο που η αύξηση της παραγωγής ήταν ζωτικής σημασίας, η επιλογή ποικιλιών με βασικό κριτήριο την υψηλή απόδοση ενδέχεται να λειτούργησε εις βάρος της συγκέντρωσης ορισμένων θρεπτικών συστατικών. Οι επιστήμονες εξετάζουν έναν μηχανισμό που ονομάζεται «φαινόμενο αραίωσης».

Σύμφωνα με αυτό το φαινόμενο, όταν ένα φυτό παράγει μεγαλύτερη ποσότητα καρπών ή σπόρων, η συγκέντρωση ορισμένων μετάλλων και άλλων θρεπτικών συστατικών μπορεί να είναι χαμηλότερη ανά μονάδα βάρους. Αυτό υποδηλώνει ότι η ποσότητα δεν συμβαδίζει πάντα με την ποιότητα όσον αφορά τη θρεπτική αξία.

Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής

Η υποβάθμιση της θρεπτικής αξίας των καλλιεργειών δεν αποδίδεται αποκλειστικά στις γεωργικές πρακτικές. Η αύξηση του διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα, ως συνέπεια της κλιματικής αλλαγής, μπορεί επίσης να επηρεάσει τη σύσταση ορισμένων καλλιεργειών.

Μια μελέτη του 2018, η οποία δημοσιεύτηκε στο περιοδικό Science Advances, διερεύνησε την επίδραση αυξημένων συγκεντρώσεων διοξειδίου του άνθρακα σε βασικές καλλιέργειες ρυζιού. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν μειώσεις σε πρωτεΐνες, σίδηρο και ψευδάργυρο σε αρκετές από τις ποικιλίες ρυζιού που εξετάστηκαν, προσθέτοντας ένα ακόμη επίπεδο πολυπλοκότητας στο πρόβλημα της θρεπτικής υποβάθμισης.

Παράλληλα, η υποβάθμιση των εδαφών αποτελεί έναν επιπλέον παράγοντα που συμβάλλει σε αυτή την τάση, όπως αναφέρεται στις επιστημονικές πηγές.

Με πληροφορίες από: Gazzetta