Εκτροπή λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού στην Ιόνια Οδό: Δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί

Ένα λεωφορείο που ανήκει στο Πολεμικό Ναυτικό εξετράπη της πορείας του σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού. Το περιστατικό σημειώθηκε στο 144ο χιλιόμετρο, στην κατεύθυνση προς Ιωάννινα. Στο όχημα επέβαιναν συνολικά 25 άτομα, ενώ στρατιωτικές πηγές διαβεβαιώνουν ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί.

Το περιστατικό στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού

Η εκτροπή του λεωφορείου του Πολεμικού Ναυτικού συνέβη στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, σε ένα σημείο που βρίσκεται στο 144ο χιλιόμετρο της διαδρομής προς την πόλη των Ιωαννίνων. Το ατύχημα έλαβε χώρα τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της μετακίνησης του οχήματος.

Το λεωφορείο εξετράπη της πορείας του υπό συνθήκες που δεν έχουν διευκρινιστεί, προκαλώντας την άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Η είδηση έγινε γνωστή νωρίς το απόγευμα της ίδιας ημέρας, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν την κατάσταση των επιβαινόντων.

Οι επιβαίνοντες του λεωφορείου

Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 25 άτομα, τα οποία αποτελούνταν από τον οδηγό του οχήματος, 23 σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ) και έναν αξιωματικό του Πολεμικού Ναυτικού, ο οποίος συνόδευε τους σπουδαστές κατά τη διάρκεια του ταξιδιού τους.

Η παρουσία των σπουδαστών και του αξιωματικού υπογραμμίζει τον στρατιωτικό χαρακτήρα του οχήματος και των επιβαινόντων, οι οποίοι εκτελούσαν υπηρεσιακό ταξίδι. Η άμεση μέριμνα μετά το περιστατικό επικεντρώθηκε στην ασφάλεια και την κατάσταση της υγείας όλων των ατόμων που βρίσκονταν μέσα στο λεωφορείο.

Ο προορισμός και ο σκοπός του ταξιδιού

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει το ταξίδι του από την Αθήνα με τελικό προορισμό την Κέρκυρα. Ο σκοπός της μετακίνησης των σπουδαστών της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού ήταν η συμμετοχή τους στις εορταστικές εκδηλώσεις που θα πραγματοποιούνταν στο νησί, με αφορμή την εθνική επέτειο της 28ης Οκτωβρίου του 1940.

Η συγκεκριμένη διαδρομή αποτελεί μέρος των προγραμματισμένων δραστηριοτήτων του Πολεμικού Ναυτικού για τον εορτασμό της ιστορικής επετείου. Οι σπουδαστές ταξίδευαν για να τιμήσουν την ημέρα, συμμετέχοντας στις επίσημες εκδηλώσεις που είχαν οργανωθεί στην Κέρκυρα.

Η κατάσταση των επιβαινόντων και οι πρώτες εκτιμήσεις

Το σημαντικότερο στοιχείο που προκύπτει από το ατύχημα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που δόθηκαν από στρατιωτικές πηγές, είναι ότι δεν υπάρχουν σοβαροί τραυματισμοί μεταξύ των επιβαινόντων. Αυτή η διαπίστωση προσφέρει ανακούφιση σχετικά με την έκβαση του περιστατικού.

Οι ίδιες στρατιωτικές πηγές επιβεβαίωσαν την καλή κατάσταση της υγείας των 25 ατόμων που βρίσκονταν στο λεωφορείο, παρά την εκτροπή του οχήματος. Η απουσία σοβαρών τραυματισμών αποτελεί το βασικό συμπέρασμα από τις πρώτες εκτιμήσεις που έγιναν στο σημείο του συμβάντος.

Η άμεση κινητοποίηση για την παραλαβή τους

Μετά το περιστατικό, υπήρξε άμεση κινητοποίηση για την ασφαλή μεταφορά των επιβαινόντων. Σύμφωνα με στρατιωτικές πηγές, ένα άλλο λεωφορείο έχει ήδη ξεκινήσει από την Αθήνα με προορισμό το σημείο του ατυχήματος, προκειμένου να παραλάβει τους 25 επιβαίνοντες.

Η ενέργεια αυτή αποσκοπεί στην άμεση και ασφαλή μεταφορά όλων των ατόμων που επέβαιναν στο λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσουν το ταξίδι τους ή θα επιστρέψουν, ανάλογα με τις οδηγίες που θα δοθούν. Η διαδικασία παραλαβής βρίσκεται σε εξέλιξη.

Με πληροφορίες από: News.gr