Η απώλεια του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου στα 51 του χρόνια

Θλίψη προκάλεσε στον καλλιτεχνικό κόσμο και όχι μόνο η είδηση του θανάτου του σκηνοθέτη Διονύση Φερεντίνου, ο οποίος απεβίωσε σε ηλικία 51 ετών. Ο γνωστός για τη σκηνοθετική του δουλειά σε επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές, έφυγε ξαφνικά από τη ζωή, βυθίζοντας στο πένθος την οικογένεια, τους φίλους και τους συνεργάτες του. Ο θάνατός του αποδόθηκε σε ανακοπή, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια.

Οι συνθήκες της αιφνίδιας απώλειας

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Διονύσης Φερεντίνος φέρεται να αισθάνθηκε πόνο στην πλάτη και αντιμετώπιζε δυσκολία στο περπάτημα, ενώ βρισκόταν στο σπίτι του στα νότια προάστια. Κατά τη διάρκεια του συμβάντος, ήταν μαζί με τη σύντροφό του. Το τελευταίο διάστημα, αντιμετώπιζε προβλήματα με την αρτηριακή του πίεση.

Περίπου είκοσι λεπτά μετά την εμφάνιση των συμπτωμάτων αυτών, ο σκηνοθέτης υπέστη ανακοπή. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο, το οποίο έφτασε έπειτα από περίπου σαράντα λεπτά. Ο Διονύσης Φερεντίνος μεταφέρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Ασκληπιείο Βούλας, όπου και διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Η σημαντική του πορεία στην τηλεόραση

Ο Διονύσης Φερεντίνος είχε καταγράψει μια σημαντική παρουσία στην ελληνική τηλεοπτική κωμωδία, υπογράφοντας τη σκηνοθεσία σε αρκετές επιτυχημένες σειρές που αγαπήθηκαν από το κοινό. Μεταξύ αυτών ήταν η δημοφιλής σειρά του Alpha «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», καθώς και η σειρά του Mega «Έχω παιδιά».

Η επαγγελματική του δραστηριότητα ήταν έντονη και το τελευταίο διάστημα εργαζόταν στη νέα παραγωγή του MEGA, με τίτλο «Νταντά της γειτονιάς», τα γυρίσματα της οποίας βρίσκονταν σε εξέλιξη. Η απώλειά του έρχεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο για την επαγγελματική του πορεία, καθώς είχε προγραμματιστεί μια σημαντική συνάντηση.

Συνεργασίες και μελλοντικά σχέδια

Την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου, ο Διονύσης Φερεντίνος επρόκειτο να έχει συνάντηση με στελέχη του MEGA, ενόψει της πρεμιέρας της νέας σειράς «Νταντά της γειτονιάς». Η συνεργασία του με το Μεγάλο Κανάλι ήταν μακροχρόνια, καθώς μετά τη σκηνοθεσία του «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα», ανέλαβε και τη σκηνοθεσία της σειράς «Έχω παιδιά» για το ίδιο κανάλι.

Κατά τη διάρκεια της διαδρομής του στον χώρο της τηλεόρασης, ο Διονύσης Φερεντίνος είχε συνεργαστεί με ανθρώπους που έχουν αφήσει το δικό τους στίγμα. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η συνεργασία του στο «Μην αρχίζεις τη μουρμούρα» με τον Κώστα Σούσουλα, ο οποίος σήμερα κατέχει τη θέση του διευθυντή προγράμματος του MEGA. Η δουλειά του χαρακτηριζόταν από την ικανότητά του να συνεργάζεται με καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου.

Η οικογενειακή του ζωή και το τελευταίο αντίο

Πέρα από την πλούσια επαγγελματική του δραστηριότητα, ο Διονύσης Φερεντίνος ήταν πατέρας δύο παιδιών, ενός γιου που φοιτά στο λύκειο και μιας κόρης που πηγαίνει στο γυμνάσιο. Η πρώην σύζυγός του διατηρούσε θεατρικό εργαστήρι, έχοντας και η ίδια μια επαγγελματική σχέση με τον χώρο της τέχνης, κάτι που υποδηλώνει μια οικογενειακή σύνδεση με τον καλλιτεχνικό χώρο.

Η κηδεία του Διονύση Φερεντίνου έχει προγραμματιστεί να πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου. Συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες θα συγκεντρωθούν για να του πουν το τελευταίο αντίο και να τον αποχαιρετήσουν σε κλίμα βαθιάς οδύνης. Η απώλειά του αφήνει ένα δυσαναπλήρωτο κενό στον χώρο της ελληνικής τηλεόρασης και σε όσους τον γνώρισαν.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos