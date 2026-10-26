Ολοκληρώθηκε η απολογία του Τάσου Πηλοΐδη, οδηγείται στον εισαγγελέα

Σημαντικές εξελίξεις σημειώθηκαν σήμερα, 26 Οκτωβρίου, στην υπόθεση του σκανδάλου των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, γνωστού και ως BasketGate. Ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), Τάσος Πηλοΐδης, ολοκλήρωσε την απολογία του ενώπιον του ανακριτή. Η διαδικασία αυτή αποτελεί μέρος των ευρύτερων ερευνών που διεξάγονται για την υπόθεση, η οποία έχει απασχολήσει έντονα τον χώρο του αθλητισμού.

Μετά το πέρας της απολογίας του, ο κ. Πηλοΐδης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα, ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των απολογιών άλλων εμπλεκομένων προσώπων που βρέθηκαν ενώπιον των δικαστικών αρχών την ίδια ημέρα.

Οι απολογίες της ημέρας στον ανακριτή

Την 26η Οκτωβρίου, τρία πρόσωπα οδηγήθηκαν στον ανακριτή προκειμένου να απολογηθούν για την εμπλοκή τους στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων. Μεταξύ αυτών ήταν η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα, η οποία κλήθηκε να δώσει εξηγήσεις για την υπόθεση που έχει προκαλέσει αναταραχή στον χώρο του μπάσκετ. Η παρουσία της στον ανακριτή εντάσσεται στο πλαίσιο της διερεύνησης των κατηγοριών.

Παράλληλα με την κυρία Τσαρούχα, ενώπιον των δικαστικών αρχών βρέθηκε και ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας, Ηλίας Κορομηλάς. Ο κ. Κορομηλάς κατέθεσε επίσης την απολογία του, προσφέροντας τη δική του εκδοχή για τα γεγονότα που αφορούν το σκάνδαλο. Οι απολογίες αυτές αποτελούν κρίσιμο στάδιο στην πορεία της δικαστικής έρευνας.

Η ολοκλήρωση της απολογίας Πηλοΐδη

Ο Τάσος Πηλοΐδης, με την ιδιότητά του ως πρώην διαιτητής και μέλος της ΚΕΔ, ολοκλήρωσε την απολογία του στον ανακριτή, κλείνοντας τον κύκλο των σημερινών καταθέσεων. Η απολογία του κ. Πηλοΐδη πραγματοποιήθηκε μετά από αυτές της διαιτητού Βάσω Τσαρούχα και του ειδικού συμβούλου διαιτησίας Ηλία Κορομηλά, όπως είχε προγραμματιστεί.

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας της απολογίας του, ο Τάσος Πηλοΐδης οδηγήθηκε στον εισαγγελέα. Αυτή η ενέργεια σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στην ποινική διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη για το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, με τις αρχές να συνεχίζουν τις ενέργειές τους για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης.

Οι προφυλακιστέοι για το σκάνδαλο

Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ έχει ήδη οδηγήσει σε προφυλακίσεις τριών προσώπων. Συγκεκριμένα, οι Βαγγέλης Λιόλιος, Πέτρος Παπαπέτρου και Γιώργος Μαυραγάνης έχουν κριθεί προφυλακιστέοι από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η προφυλάκισή τους αφορά την εμπλοκή τους στην υπόθεση που έχει συγκλονίσει τον αθλητικό κόσμο.

Οι ενέργειες αυτές υπογραμμίζουν τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίζεται το θέμα από τη δικαιοσύνη. Η προφυλάκιση των συγκεκριμένων ατόμων αποτελεί ένα από τα πρώτα απτά αποτελέσματα των ερευνών που διεξάγονται για την πάταξη των φαινομένων διαφθοράς στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, στο πλαίσιο του ευρύτερου BasketGate.

Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ

Το σκάνδαλο των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, το οποίο έχει λάβει την ονομασία BasketGate, συνεχίζει να βρίσκεται στο επίκεντρο των δικαστικών και αθλητικών εξελίξεων. Η υπόθεση αφορά σοβαρές κατηγορίες που σχετίζονται με την ακεραιότητα των αγώνων και τη διαφάνεια στον αθλητισμό. Οι έρευνες των αρχών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με στόχο την πλήρη διαλεύκανση όλων των πτυχών της υπόθεσης.

Η σημερινή ημέρα, 26 Οκτωβρίου, με τις απολογίες των Βάσω Τσαρούχα, Ηλία Κορομηλά και Τάσου Πηλοΐδη, καθώς και την πορεία του τελευταίου στον εισαγγελέα, προσθέτει νέα κεφάλαια στην εξέλιξη του σκανδάλου. Οι δικαστικές διαδικασίες συνεχίζονται, με τις αρχές να εξετάζουν όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί για την υπόθεση που έχει προκαλέσει τόσο μεγάλο ενδιαφέρον και προβληματισμό στον αθλητικό και κοινωνικό χώρο.

Με πληροφορίες από: Gazzetta