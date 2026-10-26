Σοβαρό τροχαίο με λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού στην Ιόνια Οδό

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι της Δευτέρας στον παράδρομο της Ιόνιας Οδού, κοντά στον ανισόπεδο κόμβο της Άρτας, όταν λεωφορείο του Πολεμικού Ναυτικού με 25 επιβαίνοντες εξετράπη της πορείας του και ανατράπηκε. Το όχημα μετέφερε σπουδαστές προς την Κέρκυρα για τις εκδηλώσεις της 28ης Οκτωβρίου. Συνολικά 13 άτομα τραυματίστηκαν, με τον οδηγό και τον συνοδό να φέρουν τα πιο σοβαρά τραύματα.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το συμβάν έλαβε χώρα πριν από τις 15:30 το μεσημέρι της Δευτέρας, στο 143,5ο χιλιόμετρο του παράδρομου της Ιόνιας Οδού, στην περιοχή της Βλαχέρνας Άρτας. Το λεωφορείο, το οποίο ανήκε στο Πολεμικό Ναυτικό, εξετράπη της πορείας του κάτω από συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες.

Το όχημα βγήκε εκτός οδοστρώματος και κατέληξε αναποδογυρισμένο στο πλάι του δρόμου, μέσα σε χαμηλή βλάστηση. Στο λεωφορείο επέβαιναν συνολικά 25 άτομα, μεταξύ των οποίων σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού (ΣΜΥΝ), ο οδηγός και ένας αξιωματικός ως συνοδός.

Ο προορισμός των επιβαινόντων

Το λεωφορείο είχε ξεκινήσει με προορισμό την Κέρκυρα. Εκεί, οι σπουδαστές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών Ναυτικού επρόκειτο να συμμετάσχουν στις εκδηλώσεις και την παρέλαση για τον εορτασμό της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου.

Η μεταφορά τους αποτελούσε μέρος των προετοιμασιών για τις τιμητικές αυτές εκδηλώσεις στο νησί, όπου θα εκπροσωπούσαν το Πολεμικό Ναυτικό.

Η άμεση κινητοποίηση και οι απεγκλωβισμοί

Μετά το ατύχημα, πολίτες που βρέθηκαν στο σημείο έσπευσαν άμεσα να προσφέρουν βοήθεια. Χρησιμοποιώντας πρόχειρα μέσα, κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον τραυματισμένο οδηγό του λεωφορείου, καθώς και τον συνοδό των σπουδαστών, πριν την άφιξη των σωστικών συνεργείων.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, της Αστυνομίας και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Οι πυροσβέστες προχώρησαν στον πλήρη απεγκλωβισμό των δύο ανδρών, οι οποίοι είχαν παγιδευτεί στο αναποδογυρισμένο όχημα, δυσχεραίνοντας την προσπάθεια διάσωσης.

Η κατάσταση των τραυματιών

Από το σοβαρό τροχαίο ατύχημα, συνολικά 13 άτομα φέρουν τραύματα. Ο οδηγός και ο συνοδός των σπουδαστών έχουν υποστεί τα πιο σοβαρά τραύματα, αν και η ακριβής σοβαρότητα του τραυματισμού του οδηγού δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή.

Επιπλέον, ο συνοδός και 11 σπουδαστές φέρουν ελαφρά τραύματα και εκδορές. Οι 11 τραυματίες διακομίστηκαν στο Γενικό Νοσοκομείο Άρτας για την παροχή των πρώτων βοηθειών και την εκτίμηση της κατάστασής τους. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η κατάσταση της υγείας τους δεν εμπνέει ανησυχία, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες του λεωφορείου είναι καλά στην υγεία τους.

Διερεύνηση των αιτιών

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το ατύχημα παραμένουν προς το παρόν αδιευκρίνιστες. Το Τμήμα Τροχαίας έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών που οδήγησαν στην εκτροπή και ανατροπή του οχήματος.

Αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις από τις αρμόδιες αρχές, οι οποίες θα προσφέρουν περαιτέρω διευκρινίσεις σχετικά με τα αίτια και τον ακριβή αριθμό, καθώς και τη σοβαρότητα των τραυματισμών των επιβαινόντων.

Με πληροφορίες από: Enikos, Ieidiseis