Τέσσερα παιδιά τραυματίστηκαν σε συμπλοκές ανηλίκων το Σαββατοκύριακο

Τέσσερα ανήλικα παιδιά μεταφέρθηκαν ελαφρά τραυματισμένα στα νοσοκομεία Παίδων «Αγία Σοφία» και «Αγλαΐα Κυριακού» το περασμένο Σαββατοκύριακο. Τα περιστατικά σημειώθηκαν έπειτα από συμπλοκές ανηλίκων σε περιοχές όπως τα Μέγαρα, τα Εξάρχεια και το Μαρούσι. Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) αναφέρει πως καταγράφεται συνεχής αυξητική τάση στα περιστατικά βίας που αφορούν ανηλίκους.

Τα περιστατικά του Σαββατοκύριακου

Το περασμένο Σαββατοκύριακο, συνολικά τέσσερα παιδιά χρειάστηκε να μεταφερθούν στα δύο μεγάλα νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας, το «Αγία Σοφία» και το «Αγλαΐα Κυριακού». Όπως επισημαίνει η ΠΟΕΔΗΝ, τα παιδιά αυτά τραυματίστηκαν σε συμπλοκές με άλλους ανηλίκους, γεγονός που αναδεικνύει την ένταση του φαινομένου.

Πιο συγκεκριμένα, μεταξύ των τραυματιών ήταν ένα 12χρονο παιδί από την περιοχή των Μεγάρων, ένα 14χρονο παιδί από τα Εξάρχεια, καθώς και ένα 14χρονο και ένα 15χρονο από το Μαρούσι. Ευτυχώς, σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, και οι τέσσερις ανήλικοι φέρουν ελαφρά τραύματα, χωρίς να αναφέρονται σοβαρότερες επιπλοκές.

Συνεχής αυξητική τάση στα περιστατικά βίας

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος, υπογραμμίζει τη διαρκώς αυξητική τάση στις προσελεύσεις τραυματισμένων παιδιών στα νοσοκομεία. Τα περιστατικά βίας μεταξύ ανηλίκων, όπως αναφέρει, λαμβάνουν χώρα σε διάφορους χώρους, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων, των πλατειών, αλλά και άλλων σημείων συγκέντρωσης νέων.

Η κατάσταση αυτή, με τη συνεχιζόμενη ένταση των συμπλοκών, προκαλεί ανησυχία στους επαγγελματίες υγείας, οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις συνέπειες αυτής της βίας στα παιδιά. Η ΠΟΕΔΗΝ παρακολουθεί στενά την εξέλιξη του φαινομένου, καταγράφοντας τα περιστατικά που φτάνουν στις εφημερίες των νοσοκομείων.

Στοιχεία από προηγούμενα έτη και εκτιμήσεις για φέτος

Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρέχει η ΠΟΕΔΗΝ, το έτος 2025 μεταφέρθηκαν συνολικά 1.000 ανήλικα παιδιά, ηλικίας έως 16 ετών, στα παιδιατρικά τμήματα των νοσοκομείων και στα παιδιατρικά νοσοκομεία σε όλη τη χώρα. Από αυτό τον αριθμό, τα 400 παιδιά διακομίστηκαν στα δύο νοσοκομεία Παίδων της Αθήνας, το «Αγία Σοφία» και το «Αγλαΐα Κυριακού».

Οι εκτιμήσεις για το τρέχον έτος δείχνουν μια περαιτέρω επιδείνωση της κατάστασης. Αναμένεται ότι ο αριθμός των τραυματισμένων παιδιών που θα προσέλθουν στα επείγοντα των νοσοκομείων θα ξεπεράσει τα 1.500. Από αυτά, πάνω από τα μισά αναμένεται να διακομιστούν στα δύο νοσοκομεία Παίδων της πρωτεύουσας, γεγονός που καταδεικνύει την πίεση που δέχονται οι συγκεκριμένες δομές.

Πενήντα παιδιά κάθε μήνα στα νοσοκομεία

Ο κ. Γιαννάκος τονίζει ότι η εικόνα της βίας ανηλίκων είναι ιδιαίτερα ενδεικτική, καθώς κάθε μήνα προσέρχονται στα νοσοκομεία περίπου 50 παιδιά, τα οποία έχουν τραυματιστεί σε διάφορες συμπλοκές. Αυτός ο σταθερά υψηλός αριθμός αναδεικνύει τη συχνότητα και την έκταση του προβλήματος, το οποίο δεν περιορίζεται σε μεμονωμένα περιστατικά αλλά αποτελεί ένα διαρκές φαινόμενο.

Η συνεχής ροή τραυματιών ανηλίκων στα νοσοκομεία υπογραμμίζει την ανάγκη για την αντιμετώπιση των αιτιών που οδηγούν σε αυτές τις πράξεις βίας. Τα νοσοκομεία καλούνται να παρέχουν ιατρική φροντίδα σε αυτά τα παιδιά, ενώ παράλληλα το φαινόμενο απαιτεί μια ευρύτερη κοινωνική προσέγγιση.

Με πληροφορίες από: Enikos