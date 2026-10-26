Ο Alpha φέρνει τα νέα επεισόδια του «Baywatch» από τον Ιανουάριο

Ο τηλεοπτικός σταθμός Alpha έχει προγραμματίσει να προβάλει από τον Ιανουάριο και μετά τα νέα επεισόδια της καλτ σειράς των ‘80s «Baywatch». Η μετάδοση θα γίνει σχεδόν ταυτόχρονα με το αμερικανικό δίκτυο Fox, φέρνοντας την κλασική δράση των ναυαγοσωστών στη σύγχρονη εποχή. Η νέα σειρά αποτελείται από 12 επεισόδια και υπόσχεται να διατηρήσει όλα τα στοιχεία που την έκαναν θρυλική.

Η επιστροφή της θρυλικής σειράς

Η νέα εκδοχή του «Baywatch» διατηρεί τη θρυλική μουσική υπόκρουση «I’m Always Here», καθώς και τα χαρακτηριστικά κόκκινα μαγιό των ναυαγοσωστών. Το σκηνικό παραμένει η ακτογραμμή της Νότιας Καλιφόρνιας, όπου διαδραματίζονται οι περιπέτειες και οι διασώσεις.

Η πλοκή των νέων επεισοδίων σχηματίζεται με αδρές γραμμές γύρω από σμιλεμένα κορμιά από την αρμύρα και τον ωκεανό, διασώσεις που ανεβάζουν την αδρεναλίνη, μακροβούτια και μάχες με τα κύματα. Παράλληλα, η δράση συνδυάζεται με περίπλοκες σχέσεις και κυνηγητά στην άμμο, προσφέροντας ένα πλούσιο θέαμα.

Ο νέος πρωταγωνιστής και η ομάδα του

Κεντρική φιγούρα στη νέα σειρά είναι ο Χόμπι Μπιουκάναν, ο οποίος είναι ο γιος του εμβληματικού Μιτς. Ο Χόμπι θα είναι ο επικεφαλής μιας ατρόμητης ομάδας ναυαγοσωστών και διασωστών. Τον ρόλο του Χόμπι Μπιουκάναν υποδύεται ο Στίβελ Αμελ.

Η ομάδα του Χόμπι αποτελείται από διάφορα νέα πρόσωπα, το καθένα με τη δική του ξεχωριστή ιστορία και κίνητρα. Αυτοί οι χαρακτήρες προσθέτουν βάθος στην πλοκή και φέρνουν νέες δυναμικές στην καθημερινότητα των ναυαγοσωστών της Νότιας Καλιφόρνιας.

Νέα πρόσωπα και ιστορίες

Ένα από τα νέα μέλη της ομάδας είναι η Τσάρλι Βέιλ, την οποία υποδύεται η Τζέσικα Μπέλκιν. Η Τσάρλι είναι η βιολογική κόρη του Χόμπι Μπουκάναν. Αφήνει πίσω της μια περίπλοκη ζωή στο Τέξας και εμφανίζεται απροειδοποίητα στο κατώφλι του πατέρα της, με την ελπίδα να γίνει ναυαγοσώστρια του Baywatch.

Στην ομάδα προστίθεται επίσης η Νατ, την οποία υποδύεται η Χέισι Χάρισον. Η Νατ είναι μια νέα γυναίκα που υιοθετήθηκε και εξελίχθηκε σε μέλος της Ολυμπιακής ομάδας. Πλέον, ως ναυαγοσώστρια, αποτελεί την πιο στενή φίλη του Χόμπι και το «δεξί του χέρι». Ένας ακόμα χαρακτήρας είναι ο Νόα Μπεκ, ένας αρχάριος της ναυαγοσωστικής. Προερχόμενος από οικογένεια πυροσβεστών, ο Νόα προτιμά να παλεύει με τα κύματα παρά με τις φλόγες, θαυμάζει τον Χόμπι και τον έχει για μέντορά του.

Ένα άλλο μέλος των ατρόμητων του Baywatch είναι η Τρίνα, την οποία υποδύεται η Σάια Μίτσερλ. Η Τρίνα ήταν δικηγόρος σε μια περιβοήτη δικηγορική φίρμα των ΗΠΑ, αλλά επειδή δεν της άρεσε αυτό που έκανε, τα βρόντηξε και έγινε ναυαγοσώστρια πλήρους απασχόλησης.

Η «παλιά φρουρά» και οι νέοι ρόλοι

Στην παρέα των ναυαγοσωστών συμμετέχει και ο Ταντέους Λακρον, ο οποίος υποδύεται τον Μπραντ. Ο Μπραντ, έπειτα από δύο θητείες σε μια ομάδα επιλέκτων των Πεζοναυτών, επιστρέφει στην διάσημη παραθαλάσσια συνοικία Venice Beach για να φροντίσει τον πατέρα του.

Από την «παλιά φρουρά» της σειράς, συμμετέχει ο Ντέβιντ Τσόκαστσι. Ο Τσόκαστσι, ο οποίος από την έκτη έως την ένατη σεζόν της αρχικής σειράς εμφανιζόταν ως Κόντι, παραμένει ναυαγοσώστης. Επιπλέον, ο Κόντι είναι και εκείνος που «τρέχει» το «The Shoreline», το μπαρ-ψησταριά που έχουν για στέκι τους οι ναυαγοσώστες του «Baywatch».

Με πληροφορίες από: Topontiki