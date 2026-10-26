Ρεκόρ απομάκρυνσης σκουπιδιών στις θερμές πηγές του Yellowstone

Μια πρωτοφανή επιχείρηση καθαρισμού έλαβε χώρα στις θερμές πηγές του Εθνικού Πάρκου Yellowstone στις ΗΠΑ, με τις ομάδες του πάρκου να απομακρύνουν περισσότερα από 23.000 αντικείμενα απορριμμάτων έως τις αρχές Οκτωβρίου του 2026. Η χρονιά αυτή χαρακτηρίστηκε ως ρεκόρ για τον καθαρισμό των γεωθερμικών περιοχών, αποκαλύπτοντας μια ανησυχητική εικόνα ρύπανσης.

Ανάμεσα στα ευρήματα συγκαταλέγονται αντικείμενα όπως AirPods, λαστιχένιες πάπιες και οδοντικά μασελάκια, τα οποία έχουν αλλοιώσει ακόμα και το χαρακτηριστικό μπλε χρώμα της διάσημης θερμής πηγής. Το πρόβλημα δεν περιορίζεται μόνο στην αισθητική, καθώς τα ξένα αντικείμενα επηρεάζουν τη ροή του νερού, τη χημική σύσταση των πηγών και τους μικροοργανισμούς που τους χαρίζουν τα ιδιαίτερα χρώματά τους.

Η επιχείρηση καθαρισμού και τα ευρήματα-ρεκόρ

Οι ομάδες του Εθνικού Πάρκου Yellowstone πραγματοποίησαν μια εκτεταμένη επιχείρηση καθαρισμού που κάλυψε θερμοπίδακες, θερμές πηγές, λασπολεκάνες, καθώς και τα μονοπάτια και τους ξύλινους διαδρόμους που περιβάλλουν αυτές τις περιοχές. Έως τις αρχές Οκτωβρίου, η ομάδα γεωλογίας του Yellowstone είχε απομακρύνει περίπου 23.600 αντικείμενα απορριμμάτων.

Παράλληλα, συγκεντρώθηκαν 10.700 πέτρες και κλαδιά, τα οποία μπορούν επίσης να φράξουν τις διόδους του νερού, καθώς και 369 καπέλα. Ο συνολικός αριθμός των αντικειμένων που απομακρύνθηκαν αποτελεί ρεκόρ, αν και οι υπεύθυνοι του πάρκου σημειώνουν ότι η αύξηση μπορεί να οφείλεται εν μέρει και στην εφαρμογή αποτελεσματικότερων μεθόδων συλλογής.

Ποικιλία αντικειμένων και ασυνήθιστα ευρήματα

Η λίστα των αντικειμένων που συγκεντρώθηκαν αποκαλύπτει την ευρεία γκάμα των πραγμάτων που καταλήγουν στις γεωθερμικές περιοχές του πάρκου. Ανάμεσα στα πιο ασυνήθιστα ευρήματα ήταν πέντε AirPods, τρεις καρφίτσες της αεροπορικής εταιρείας Delta, μία κάρτα Uno και ένα εισπνεόμενο φάρμακο.

Επιπλέον, εντοπίστηκαν λαστιχένιες πάπιες, οδοντικά μασελάκια, καπάκια φακών φωτογραφικών μηχανών, λαστιχάκια μαλλιών, πιπίλες και δεκάδες άλλα αντικείμενα καθημερινής χρήσης. Η συλλογή περιλάμβανε επίσης νομίσματα από διάφορες χώρες, υπογραμμίζοντας την παγκόσμια επισκεψιμότητα του πάρκου.

Οι επιπτώσεις στο οικοσύστημα των πηγών

Η ρύπανση δεν επηρεάζει μόνο την οπτική εικόνα των γεωθερμικών τοπίων, αλλά έχει και σοβαρές οικολογικές συνέπειες. Τα ξένα υλικά μπορούν να φράξουν τις διόδους τροφοδοσίας των πηγών, εμποδίζοντας την ομαλή απορροή του νερού και μεταβάλλοντας τη χημική του σύσταση.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλούν τα μικροπλαστικά και οι ουσίες που ενδέχεται να απελευθερώνουν τα απορρίμματα. Αυτές οι ουσίες μπορούν να επηρεάσουν τους μικροοργανισμούς που ζουν στα νερά των πηγών και οι οποίοι συμβάλλουν στη δημιουργία των εντυπωσιακών και χαρακτηριστικών τους χρωμάτων, οδηγώντας σε αλλοίωση του φυσικού τοπίου.

Αιτίες ρύπανσης και τουριστική κίνηση

Σύμφωνα με την Margery Price, τεχνικό φυσικών επιστημών στο πρόγραμμα γεωλογίας του πάρκου, μεγάλο μέρος των απορριμμάτων πιθανότατα καταλήγει στις πηγές κατά λάθος. Οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή παρασύρουν συχνά αντικείμενα που αφήνουν πίσω τους οι επισκέπτες.

Το Yellowstone υποδέχθηκε περισσότερους από 4,7 εκατομμύρια επισκέπτες το 2025, γεγονός που καθιστά την πρόκληση της διαχείρισης των απορριμμάτων ακόμα μεγαλύτερη. Περιοχές όπως το Old Faithful και η λεκάνη Midway Geyser Basin συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της τουριστικής κίνησης, αυξάνοντας την πιθανότητα ακούσιας απόρριψης αντικειμένων στο ευαίσθητο γεωθερμικό περιβάλλον.

Με πληροφορίες από: Gazzetta