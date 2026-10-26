Ολοκληρώθηκε η απολογία της Βάσως Τσαρούχα για το σκάνδαλο του Basketgate

Η διαιτητής Βάσω Τσαρούχα ολοκλήρωσε σήμερα, 26 Οκτωβρίου, την απολογία της ενώπιον του ανακριτή, στο πλαίσιο της υπόθεσης του σκανδάλου των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, γνωστού και ως Basketgate. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυρία Τσαρούχα αρνήθηκε τις καταγγελίες που έχουν διατυπωθεί σε βάρος της. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η Ελληνίδα διαιτητής αναμένεται να οδηγηθεί στον εισαγγελέα για τα περαιτέρω.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τη διαιτητή

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει η Βάσω Τσαρούχα είναι σοβαρές και αφορούν πράξεις δωροδοκίας και δωροληψίας. Συγκεκριμένα, κατηγορείται για την εμπλοκή της σε 13 αγώνες τους οποίους φέρεται να έχει διαιτητεύσει και να έχει συμμετάσχει στο στήσιμό τους. Αυτά τα 13 παιχνίδια περιλαμβάνονται αναλυτικά στο ένταλμα σύλληψης που έχει εκδοθεί για την υπόθεση του Basketgate.

Για ορισμένα από αυτά τα παιχνίδια, το ποσό που φέρεται να έλαβε η διαιτητής ανέρχεται στα 5.000 ευρώ. Ωστόσο, για άλλες περιπτώσεις αγώνων που εμπλέκονται στην υπόθεση, το ακριβές ποσό της φερόμενης δωροληψίας παραμένει άγνωστο, όπως προκύπτει από τις διαθέσιμες πληροφορίες. Η απολογία της κυρίας Τσαρούχα ενώπιον του ανακριτή διήρκεσε λιγότερο από δύο ώρες.

Οι απολογίες των άλλων εμπλεκομένων

Στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης και την ίδια ημέρα, οδηγήθηκαν στον ανακριτή και άλλα πρόσωπα που φέρονται να εμπλέκονται στο σκάνδαλο. Εκτός από τη διαιτητή Βάσω Τσαρούχα, απολογήθηκαν επίσης ο ειδικός σύμβουλος διαιτησίας Ηλίας Κορομηλάς. Η παρουσία του κ. Κορομηλά στον ανακριτή αποτελεί μέρος της ευρύτερης έρευνας για τη διαφθορά στο ελληνικό μπάσκετ.

Επιπλέον, ενώπιον του ανακριτή οδηγήθηκε και ο πρώην διαιτητής και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής Διαιτησίας (ΚΕΔ), Τάσος Πηλοΐδης. Ο κ. Πηλοΐδης ήταν ο τελευταίος από τους συνολικά έξι κατηγορούμενους που κλήθηκαν να απολογηθούν για την υπόθεση των στημένων αγώνων, ολοκληρώνοντας τον κύκλο των απολογιών για τα συγκεκριμένα πρόσωπα.

Οι προφυλακίσεις και η αναμονή των αποφάσεων

Για την ίδια υπόθεση, τρία άλλα πρόσωπα έχουν ήδη κριθεί προφυλακιστέα. Πρόκειται για τους Βαγγέλη Λιόλιο, Πέτρο Παπαπέτρου και Γιώργο Μαυραγάνη. Η προφυλάκισή τους είχε αποφασιστεί νωρίτερα, καθώς οι αρχές εκτιμούν ότι υπάρχει σοβαρή εμπλοκή τους στο σκάνδαλο των στημένων αγώνων που έχει συγκλονίσει τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ.

Η αγωνία για την περαιτέρω πορεία της υπόθεσης κορυφώνεται, καθώς μετά το απόγευμα της 26ης Οκτωβρίου αναμένεται η κοινή απόφαση του ανακριτή και του εισαγγελέα. Αυτή η απόφαση θα καθορίσει την τύχη των κατηγορουμένων που απολογήθηκαν σήμερα, δηλαδή της Βάσως Τσαρούχα, του Ηλία Κορομηλά και του Τάσου Πηλοΐδη, σχετικά με το αν θα προφυλακιστούν ή θα αφεθούν ελεύθεροι με τυχόν περιοριστικούς όρους.

Το σκάνδαλο που συγκλονίζει το ελληνικό μπάσκετ

Το σκάνδαλο του Basketgate αφορά μία ευρεία υπόθεση στημένων αγώνων που έχει αναστατώσει το ελληνικό μπάσκετ. Οι κατηγορίες που έχουν απαγγελθεί σε βάρος των εμπλεκομένων αφορούν τη συστηματική προσπάθεια χειραγώγησης αποτελεσμάτων αγώνων, με σκοπό την απόκτηση παράνομου οικονομικού οφέλους μέσω δωροδοκίας και δωροληψίας.

Η έρευνα για την υπόθεση βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις δικαστικές αρχές να διερευνούν κάθε πτυχή των καταγγελιών. Η εμπλοκή διαιτητών, ειδικών συμβούλων διαιτησίας και άλλων παραγόντων του μπάσκετ υπογραμμίζει το βάθος του σκανδάλου και την ανάγκη για πλήρη διαλεύκανση των γεγονότων που έχουν φέρει σε δύσκολη θέση τον ελληνικό αθλητισμό.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki