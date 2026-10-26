«Χωριάτικο»: Ο πρώην συνδικαλιστής της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, ανάμεσα στους συλληφθέντες

Ο πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, Ρίζος Ρίζος, βρίσκεται ανάμεσα στους 59 συλληφθέντες για την υπόθεση της αλυσίδας «Χωριάτικο». Η συγκεκριμένη υπόθεση αφορά φοροδιαφυγή με οικονομικό αντικείμενο που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Ο Ρίζος Ρίζος φέρεται να ήταν στενός συνεργάτης του επιχειρηματία Άγγελου Γιαννακόπουλου, ο οποίος έχει επίσης συλληφθεί ως ο ιδρυτής και φερόμενος «εγκέφαλος» του κυκλώματος.

Ο ρόλος του πρώην συνδικαλιστή στην υπόθεση

Ο Ρίζος Ρίζος, ο οποίος διετέλεσε πρώην οργανωτικός γραμματέας της ΓΕΝΟΠ ΔΕΗ, συγκαταλέγεται στους ανθρώπους που συνελήφθησαν στο πλαίσιο της εκτεταμένης έρευνας. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο Ρίζος Ρίζος φέρεται να διατηρούσε στενή συνεργασία με τον Άγγελο Γιαννακόπουλο, τον βασικό κατηγορούμενο στην υπόθεση της φορολογικής απάτης.

Επιπλέον, ο πρώην συνδικαλιστής φέρεται όχι μόνο να αποτελούσε στενό συνεργάτη του Γιαννακόπουλου, αλλά και να γνώριζε για τις παράνομες δραστηριότητες που ερευνώνται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ). Αναφέρεται επίσης ότι λειτουργούσε ως ενδιάμεσος με πρόσωπα που τοποθετούνταν σε θέσεις-κλειδιά και εμφανίζονταν ως διαχειριστές επιχειρήσεων, γνωστοί ως «αχυράνθρωποι».

Το εκτεταμένο επιχειρηματικό δίκτυο του «εγκεφάλου»

Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται ο Άγγελος Γιαννακόπουλος, ο οποίος φέρεται να ήταν ο ιδρυτής και «εγκέφαλος» του κυκλώματος. Η επιχειρηματική του δραστηριότητα δεν περιοριζόταν μόνο στην αλυσίδα φούρνων «Χωριάτικο», η οποία διαθέτει δεκάδες καταστήματα, τόσο ιδιόκτητα όσο και δικαιόχρησης (franchise), σε πολλές περιοχές της Αττικής και στην περιφέρεια, μεταξύ άλλων στον Βόλο.

Ο Γιαννακόπουλος εμφανιζόταν ως ένας από τους πιο ανερχόμενους επιχειρηματίες τόσο στον χώρο της εστίασης και των νυχτερινών μαγαζιών, όσο και στον κλάδο της αρτοποιίας και της ζαχαροπλαστικής. Είχε επεκταθεί σημαντικά σε δύο από τα πιο τουριστικά νησιά της χώρας, τη Ρόδο και τη Μύκονο, κυρίως στον τομέα της νυχτερινής διασκέδασης. Στη Μύκονο φέρεται να εμφανιζόταν ως «αφεντικό» σε καταστήματα-«φιλέτα», ενώ στη Ρόδο φέρεται να είχε αποκτήσει μέσω διαγωνιστικών διαδικασιών δικαιώματα εκμετάλλευσης παραλιών. Επίσης, εμφανιζόταν ως αφανής ιδιοκτήτης μεγάλων νυχτερινών κέντρων.

Πίσω από τον Άγγελο Γιαννακόπουλο φέρεται να βρισκόταν ένα εκτεταμένο δίκτυο επιχειρήσεων, το οποίο περιλάμβανε περίπου 400 έως 520 εταιρείες. Σε αυτές τις εταιρείες, εμφανίζονταν ως διαχειριστές πρόσωπα που λειτουργούσαν ως «αχυράνθρωποι», πληρώνονταν δηλαδή για να εμφανίζονται τυπικά ως υπεύθυνοι των επιχειρήσεων, ενώ ο ουσιαστικός έλεγχός τους ασκούνταν από τον κατηγορούμενο επιχειρηματία.

Η έκταση της οικονομικής απάτης και οι δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων

Η υπόθεση αφορά φορολογική απάτη με οικονομικό αντικείμενο που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Στο πλαίσιο των ερευνών, εντοπίστηκαν και δεσμεύτηκαν τραπεζικοί λογαριασμοί που ανήκουν σε τρεις γυναίκες, οι οποίες φέρονται να είναι συνεργάτιδες του Άγγελου Γιαννακόπουλου. Στους λογαριασμούς αυτούς βρέθηκαν συνολικά περίπου 6 εκατομμύρια ευρώ.

Με εντολή του επικεφαλής της ανεξάρτητης Αρχής, επίτιμου αντεισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλαμπου Βουρλιώτη, δεσμεύτηκαν όλα τα περιουσιακά στοιχεία των κατηγορουμένων για την υπόθεση. Στην εντολή δέσμευσης περιλαμβάνονται τραπεζικοί λογαριασμοί και θυρίδες, ως μέρος της προσπάθειας να αποτυπωθεί το πλήρες εύρος της δράσης του επιχειρηματία και των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται.

Οι αστυνομικές έρευνες και οι περαιτέρω κατηγορίες

Οι αστυνομικές έρευνες, που διεξάγονται από τη Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ) και αστυνομικούς του «ελληνικού FBI», συνεχίζονται με στόχο την πλήρη αποτύπωση του εύρους της δράσης του επιχειρηματία και των εμπλεκομένων. Πρόκειται για μία πολυδαίδαλη έρευνα που ξεκίνησε εδώ και πολύ καιρό, με το μικροσκόπιο να έχει μπει σε εκατοντάδες εταιρείες και δεκάδες «αχυρανθρώπους».

Ο Άγγελος Γιαννακόπουλος συνελήφθη την Κυριακή, λίγο πριν φύγει για Αλβανία. Παράλληλα, οι αστυνομικοί τον ελέγχουν και για πιθανή σύνδεση με ομάδα που εμπλέκεται σε σωματεμπορία, διευρύνοντας το πεδίο της έρευνας πέρα από τη φορολογική απάτη.

Με πληροφορίες από: Enikos, Topontiki, Ieidiseis