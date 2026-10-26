Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα στη λεωφόρο Ποσειδώνος λόγω συσσώρευσης υδάτων

Έντονα κυκλοφοριακά προβλήματα και μεγάλες καθυστερήσεις σημειώθηκαν το μεσημέρι της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου 2026, στη λεωφόρο Ποσειδώνος. Η αιτία ήταν η έντονη βροχόπτωση που έπληξε τα νότια προάστια της Αττικής, οδηγώντας σε εκτεταμένη συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα.

Η κατάσταση αυτή προκάλεσε σοβαρή δυσχέρεια στην κίνηση των οχημάτων, με τους οδηγούς να χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή. Τα προβλήματα εντοπίστηκαν κυρίως στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου, επηρεάζοντας σημαντικά την καθημερινότητα των μετακινήσεων.

Η έντονη βροχόπτωση και οι συνέπειες

Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε την Αττική το μεσημέρι της Δευτέρας (26.10.2026) είχε ως άμεση συνέπεια τη δημιουργία έντονων προβλημάτων στην κυκλοφορία των οχημάτων. Οι δρόμοι στα νότια προάστια, και ειδικότερα στο Παλαιό Φάληρο, αντιμετώπισαν σοβαρές δυσκολίες.

Η συσσώρευση υδάτων στο οδόστρωμα της λεωφόρου Ποσειδώνος ήταν εκτεταμένη, καθιστώντας δύσκολη τη διέλευση των αυτοκινήτων. Αυτό οδήγησε σε σημαντικές καθυστερήσεις και μποτιλιάρισμα, επηρεάζοντας χιλιάδες οδηγούς που κινούνταν στην περιοχή.

Σημεία με δυσχέρεια στην κυκλοφορία

Τα προβλήματα στην κυκλοφορία λόγω της συσσώρευσης υδάτων εντοπίστηκαν σε συγκεκριμένα σημεία της λεωφόρου Ποσειδώνος. Ένα από τα πιο επιβαρυμένα σημεία ήταν στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα κυκλοφορίας με κατεύθυνση προς τον Πειραιά.

Επιπλέον, προβλήματα αντιμετωπίστηκαν και στο ύψος της παραλίας του Αγίου Κοσμά, αυτή τη φορά στο ρεύμα με κατεύθυνση προς τη Γλυφάδα. Και στις δύο αυτές περιοχές, η κίνηση των οχημάτων διεξαγόταν με μεγάλη δυσκολία και καθυστερήσεις.

Προβλήματα στο ρεύμα προς Πειραιά

Το μεγαλύτερο πρόβλημα στην κυκλοφορία σημειώθηκε στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας, στο ρεύμα προς Πειραιά. Στο συγκεκριμένο σημείο, η συσσώρευση υδάτων ήταν τόσο μεγάλη που η διεξαγωγή της κυκλοφορίας περιορίστηκε σημαντικά.

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Τροχαίας, η κίνηση των αυτοκινήτων πραγματοποιούνταν αποκλειστικά και μόνο από την αριστερή λωρίδα κυκλοφορίας. Οι υπόλοιπες λωρίδες είχαν κλείσει προσωρινά λόγω των μεγάλων ποσοτήτων νερού που είχαν συγκεντρωθεί στο οδόστρωμα.

Ουρές χιλιομέτρων και καθυστερήσεις

Η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας στις δεξιές λωρίδες στο ύψος της λεωφόρου Αμφιθέας είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία ουρών χιλιομέτρων. Οι συνθήκες απόλυτου μποτιλιαρίσματος επικρατούσαν στην περιοχή, προκαλώντας μεγάλες καθυστερήσεις στους οδηγούς.

Η μποτιλιαρισμένη λεωφόρος Ποσειδώνος απαιτούσε ιδιαίτερη υπομονή από τους οδηγούς, καθώς η κίνηση ήταν εξαιρετικά αργή. Οι εκτεταμένες καθυστερήσεις επηρέασαν τις μετακινήσεις στο Παλαιό Φάληρο και στην ευρύτερη περιοχή των νοτίων προαστίων.

Συστάσεις της Τροχαίας στους οδηγούς

Λόγω της κατάστασης, οι αρχές εξέδωσαν συστάσεις προς τους οδηγούς. Η Τροχαία συνέστησε σε όσους κινούνταν στην περιοχή του Παλαιού Φαλήρου και είχαν κατεύθυνση προς το λιμάνι του Πειραιά να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί.

Επιπλέον, τους ζητήθηκε να τηρούν αποστάσεις ασφαλείας από τα προπορευόμενα οχήματα και, αν ήταν εφικτό, να επιλέγουν εναλλακτικές διαδρομές για τη μετακίνησή τους, προκειμένου να αποφύγουν τα σημεία με τη μεγαλύτερη συσσώρευση υδάτων και το μποτιλιάρισμα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Newsit