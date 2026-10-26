Ο Ηλίας Κορομηλάς αρνείται τις κατηγορίες για τα στημένα παιχνίδια στο μπάσκετ

Ενώπιον του ανακριτικού γραφείου βρέθηκε ο αρχιδιαιτητής Ηλίας Κορομηλάς, στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ανάκρισης για την υπόθεση των φερόμενων στημένων παιχνιδιών στο μπάσκετ. Ο κατηγορούμενος αρνείται τις πράξεις που του αποδίδονται, υποστηρίζοντας ότι δεν διέπραξε καμία αξιόποινη ενέργεια και πως πάντα λειτουργούσε εντός των υπηρεσιακών του καθηκόντων. Η απολογία του έρχεται μετά την απόφαση για προφυλάκιση τριών άλλων κατηγορουμένων, συμπεριλαμβανομένου του πρώην προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου.

Οι κατηγορίες που βαραίνουν τον αρχιδιαιτητή

Στον Ηλία Κορομηλά αποδίδονται συνολικά εννέα πράξεις δωροδοκίας διαιτητών και παραγόντων στο μπάσκετ. Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι ενέργειες αυτές είχαν ως στόχο να ωφεληθούν συγκεκριμένες ομάδες, όπως ο Προμηθέας Πατρών, αλλά και άλλες.

Το ένταλμα σύλληψης εναντίον του Κορομηλά αναφέρει κατηγορίες για συνολικά 11 παιχνίδια. Οι πράξεις αυτές αφορούν τόσο την περίοδο που ήταν ειδικός σύμβουλος επί θεμάτων διαιτησίας, όσο και την περίοδο που ασκούσε καθήκοντα διαιτητή. Το χρονικό διάστημα στο οποίο φέρεται να έδρασε ο κατηγορούμενος εκτείνεται από την 1η Οκτωβρίου 2019 έως τον Μάρτιο του 2026. Κατηγορείται για αθέμιτες ενέργειες, προσφέροντας, παραδίδοντας ή υποσχόμενος δώρα, ωφελήματα και παροχές σε διαιτητές ή διοικητικούς παράγοντες, με σκοπό την αλλοίωση παιχνιδιών. Οι αγώνες των οποίων το αποτέλεσμα φέρεται να αλλοιώθηκε, περιλαμβάνονται σε στοιχηματικές διοργανώσεις τόσο του εσωτερικού όσο και του εξωτερικού. Επιπλέον, ο Ηλίας Κορομηλάς κατηγορείται για απαίτηση ή αποδοχή δώρων ή άλλων ωφελημάτων με σκοπό να επηρεάσει την εξέλιξη, τη μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα, καθώς και για παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες με τον ίδιο σκοπό. Σύμφωνα με το ένταλμα σύλληψης, ο Κορομηλάς ήταν συνεργάτης του Βαγγέλη Λιόλιου, ο οποίος ήταν πρόεδρος της ΕΟΚ από τις 12 Σεπτεμβρίου 2021 και de facto πρόεδρος της ΚΑΕ Προμηθέας Πατρών, καθώς και του Γεώργιου Μαυραγάνη.

Η εξήγηση για τα 102.000 ευρώ που βρέθηκαν στο σπίτι του

Ένα από τα βασικά σημεία της ανάκρισης αφορά το ποσό των 102.000 ευρώ που βρέθηκε στο σπίτι του Ηλία Κορομηλά. Ο κατηγορούμενος, σύμφωνα με πληροφορίες, υποστηρίζει ότι τα χρήματα αυτά προέρχονται από την ενασχόλησή του με τη διαιτησία σε διεθνές επίπεδο. Συγκεκριμένα, φέρεται να έχει λάβει δύο ποσά ως αποζημίωση, συνολικού ύψους 263.000 ευρώ, για τα οποία δηλώνει ότι διαθέτει τα απαιτούμενα παραστατικά.

Πρόκειται, όπως φέρεται να αναφέρει, για μια κατάθεση 193.000 ευρώ και μία ακόμη των 70.000 ευρώ. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι τα χρήματα πιστώθηκαν μέσω τραπέζης και ότι στη συνέχεια προχώρησε σε αναλήψεις λόγω προσωπικών θεμάτων που αντιμετώπιζε με στενό συγγενικό του πρόσωπο. Για να ενισχύσει τους ισχυρισμούς του στο πλαίσιο της ανάκρισης, κατέθεσε ως μάρτυρας υπεράσπισης ο λογιστής του.

Η καταγγελία του Ουκρανού διαιτητή

Ο Ηλίας Κορομηλάς κλήθηκε επίσης να απαντήσει σε καταγγελίες Ουκρανού διαιτητή, ο οποίος φέρεται να υποστήριξε ότι τον προσέγγισε και του πρόσφερε 10.000 ευρώ. Το ποσό αυτό φέρεται να δόθηκε με σκοπό να σφυρίξει υπέρ της Unics Kazan στον τελικό του Eurocup το 2021. Ο κατηγορούμενος, απαντώντας σε αυτή την καταγγελία, φέρεται να δήλωσε ότι η αναφορά αυτή έχει τεθεί υπόψη των ελληνικών αρχών και έχει ήδη μπει στο αρχείο.

Οι εξελίξεις στην υπόθεση και οι επόμενες απολογίες

Η υπόθεση των στημένων αγώνων στο μπάσκετ έχει ήδη οδηγήσει σε σημαντικές εξελίξεις. Τρεις κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στη φυλακή, μεταξύ αυτών και ο πρώην πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, ο οποίος προφυλακίστηκε χθες το βράδυ μετά την απολογία του ενώπιον του 9ου ανακριτή. Στο ένταλμα προσωρινής κράτησης του Βαγγέλη Λιόλιου γίνεται λόγος για κίνδυνο τέλεσης νέων εγκλημάτων.

Μετά την ολοκλήρωση της απολογίας του Ηλία Κορομηλά, ανακριτής και εισαγγελέας θα αποφασίσουν για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Σήμερα, επιπλέον, αναμένεται να απολογηθούν ακόμα δύο κατηγορούμενοι διαιτητές, η Βάσω Τσαρούχα και ο Τάσος Πηλοΐδης, καθώς η ανάκριση συνεχίζεται με εντατικούς ρυθμούς.

Με πληροφορίες από: News.gr, Ieidiseis