Ρόδος: Τουρίστρια κατήγγειλε τον σύντροφό της για βιασμό

Στη σύλληψη ενός 36χρονου Νορβηγού τουρίστα προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές στη Ρόδο, έπειτα από καταγγελία της 33χρονης συντρόφου του για βιασμό. Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, ο άνδρας φέρεται να προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς τη συναίνεσή της, τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου. Το περιστατικό φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια των διακοπών του ζευγαριού στο νησί, με τις αρχές να έχουν ήδη κινητοποιηθεί για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης.

Η καταγγελία της 33χρονης

Το ζευγάρι, αποτελούμενο από τον 36χρονο Νορβηγό και την 33χρονη σύντροφό του, είχε επιλέξει τη Ρόδο ως προορισμό για τις διακοπές του. Ωστόσο, οι στιγμές χαλάρωσης και διασκέδασης που αναζητούσαν, όπως περιγράφει η 33χρονη στην καταγγελία της, μετατράπηκαν σε έναν εφιάλτη. Η γυναίκα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές ένα σοβαρό περιστατικό που φέρεται να συνέβη κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στο νησί, δίνοντας λεπτομέρειες για όσα βίωσε.

Ειδικότερα, η 33χρονη υποστήριξε ότι ο 36χρονος σύντροφός της την πλησίασε και προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς την παραμικρή συναίνεσή της. Το περιστατικό αυτό φέρεται να συνέβη συγκεκριμένα στις 4 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου. Εκείνη την ώρα, η γυναίκα βρισκόταν στο μπάνιο, όταν, σύμφωνα με την καταγγελία της, ο άνδρας προχώρησε στις εν λόγω πράξεις, αγνοώντας πλήρως την έλλειψη συναίνεσής της και τις αντιρρήσεις της.

Η άμεση κινητοποίηση των αρχών και η σύλληψη

Αμέσως μετά το φερόμενο περιστατικό, η 33χρονη τουρίστρια αποφάσισε να καταγγείλει όσα συνέβησαν στις αστυνομικές αρχές της Ρόδου. Η καταγγελία της οδήγησε στην άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών του νησιού. Οι προβλεπόμενες διαδικασίες τέθηκαν σε εφαρμογή με ταχύτητα, με κύριο σκοπό τον εντοπισμό και τη σύλληψη του φερόμενου δράστη, ώστε να διερευνηθεί η υπόθεση.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου ανέλαβαν την υπόθεση, ενεργώντας βάσει των πληροφοριών που τους παρασχέθηκαν. Μετά την καταγγελία, οι αρχές εντόπισαν τον 36χρονο Νορβηγό τουρίστα και προχώρησαν στη σύλληψή του. Ο άνδρας κρατείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων, καθώς οι έρευνες και η συγκέντρωση στοιχείων βρίσκονται σε εξέλιξη, ακολουθώντας όλα τα νόμιμα βήματα.

Η συνέχεια της δικαστικής διαδικασίας

Ο 36χρονος Νορβηγός, μετά τη σύλληψή του, παραμένει υπό κράτηση στις αρμόδιες αστυνομικές εγκαταστάσεις. Αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της αρμόδιας δικαστικής αρχής, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που του αποδίδονται και να αντιμετωπίσει τις συνέπειες των πράξεών του, εφόσον αυτές αποδειχθούν. Η διαδικασία αυτή είναι απαραίτητη για την περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης και την εφαρμογή του νόμου, όπως προβλέπεται.

Οι αρχές θα ακολουθήσουν πιστά την προβλεπόμενη από τον νόμο διαδικασία, όπως αυτή ορίζεται για τέτοιου είδους σοβαρά αδικήματα. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της ελληνικής δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει όλα τα στοιχεία και τις καταθέσεις που έχουν συλλεχθεί, προκειμένου να αποφανθεί σχετικά με το φερόμενο περιστατικό βιασμού και να αποδοθεί δικαιοσύνη.

Με πληροφορίες από: Enikos