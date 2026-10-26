Σύλληψη 36χρονου στη Ρόδο μετά από καταγγελία για βιασμό της συντρόφου του

Οι αστυνομικές αρχές της Ρόδου προχώρησαν στη σύλληψη ενός 36χρονου Νορβηγού, έπειτα από καταγγελία της 33χρονης συντρόφου του για βιασμό. Το περιστατικό, σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, σημειώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της 25ης Οκτωβρίου 2026, στον χώρο όπου διέμενε το ζευγάρι κατά τη διάρκεια των διακοπών του στο νησί. Ο 36χρονος κρατείται και αντιμετωπίζει κατηγορία για βιασμό, ενώ αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον της δικαιοσύνης.

Το χρονικό της καταγγελίας

Η 33χρονη γυναίκα κατήγγειλε στις αστυνομικές αρχές της Ρόδου ότι έπεσε θύμα βιασμού από τον σύντροφό της. Το περιστατικό φέρεται να έλαβε χώρα περίπου στις 4 τα ξημερώματα της 25ης Οκτωβρίου 2026. Εκείνη την ώρα, η γυναίκα βρισκόταν στο μπάνιο του χώρου διαμονής τους, ο οποίος ήταν το κατάλυμα των διακοπών τους στο νησί.

Όπως ανέφερε η 33χρονη στις αστυνομικές αρχές, ο 36χρονος σύντροφός της την πλησίασε ενώ εκείνη έκανε μπάνιο. Στη συνέχεια, σύμφωνα πάντα με την καταγγελία της, ο Νορβηγός προέβη σε σεξουαλικές πράξεις χωρίς την απαραίτητη συναίνεσή της. Η σοβαρότητα της καταγγελίας κινητοποίησε άμεσα τις διωκτικές αρχές του νησιού.

Η άμεση αντίδραση των αρχών

Μετά την υποβολή της καταγγελίας από την 33χρονη, οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου κινητοποιήθηκαν άμεσα. Προχώρησαν στη σύλληψη του 36χρονου Νορβηγού, ο οποίος πλέον κατηγορείται για βιασμό. Η σύλληψη έγινε στον χώρο όπου διέμενε το ζευγάρι, το οποίο βρισκόταν στη Ρόδο για τις διακοπές του.

Ο 36χρονος παραμένει υπό κράτηση, εν αναμονή της περαιτέρω δικαστικής διαδικασίας. Οι αστυνομικές αρχές ενήργησαν βάσει των όσων κατήγγειλε η γυναίκα, συλλέγοντας τα απαραίτητα στοιχεία για την υπόθεση. Η ταχύτητα της αντίδρασης των αρχών υπογραμμίζει τη σοβαρότητα με την οποία αντιμετωπίστηκε η καταγγελία.

Η πορεία της υπόθεσης στη δικαιοσύνη

Ο συλληφθείς αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια δικαστική αρχή, προκειμένου να απολογηθεί για τις κατηγορίες που τον βαρύνουν. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον στα χέρια της Δικαιοσύνης, η οποία θα εξετάσει όλα τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρόδου.

Οι συνθήκες της καταγγελλόμενης επίθεσης θα διερευνηθούν ενδελεχώς από τις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η διαδικασία αυτή είναι κρίσιμη για τη διαλεύκανση των γεγονότων και την απονομή δικαιοσύνης, με βάση τα όσα έχουν καταγγελθεί και τα στοιχεία που θα προσκομιστούν.

Με πληροφορίες από: News.gr, Newsit