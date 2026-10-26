Ο μικρός Στέφανος από τη Λάρισα: Από τη μάχη για τη ζωή σημαιοφόρος στην παρέλαση

Μια ιστορία που ξεκίνησε μέσα στο σκοτάδι, αλλά βρήκε τον δρόμο της προς το φως, είναι αυτή του Στέφανου από τη Λάρισα. Το αγόρι που κάποτε σώθηκε από μια καταστροφική φωτιά στο σπίτι του, δέκα χρόνια αργότερα πρωταγωνιστεί στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Από ένα αγοράκι τεσσάρων ετών που πάλευε για τη ζωή του, ο Στέφανος, πλέον έφηβος, ετοιμάζεται να κρατήσει στα χέρια του την ελληνική σημαία.

Δίπλα του θα βρίσκεται η μητέρα του, η γυναίκα που έζησε τον μεγαλύτερο φόβο που μπορεί να νιώσει ένας γονιός, αλλά δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να παλεύει για το παιδί της. Η ιστορία του μικρού Στέφανου, που συγκλόνισε ολόκληρη την Ελλάδα, αποτελεί ένα παράδειγμα δύναμης και επιμονής.

Η καταστροφική φωτιά του 2016

Η τραγική στιγμή εκτυλίχθηκε στις 23 Νοεμβρίου του 2016, όταν μια φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πέμπτου ορόφου στην οδό Μανδηλαρά, στο κέντρο της Λάρισας. Η οικογένεια του Στέφανου περνούσε τότε πολύ δύσκολες στιγμές, καθώς τα οικονομικά προβλήματα ήταν τόσο μεγάλα που στο σπίτι δεν υπήρχε ηλεκτρικό ρεύμα.

Προκειμένου να έχουν λίγο φως, χρησιμοποιούσαν ένα κερί. Εκείνο το μοιραίο βράδυ, το κερί προκάλεσε την πυρκαγιά. Ο μικρός Στέφανος, μόλις τεσσάρων ετών, βρισκόταν στο καροτσάκι του, όταν οι φλόγες άρχισαν να εξαπλώνονται ραγδαία στο δωμάτιο. Μέσα σε λίγα λεπτά, η ζωή του βρέθηκε σε άμεσο κίνδυνο.

Ηρωική διάσωση από τον πυροσβέστη Ηλία Αρβυθά

Μέσα στον πυκνό καπνό και τις φλόγες, εμφανίστηκε ένας άνθρωπος που έμελλε να αλλάξει για πάντα την ιστορία αυτής της οικογένειας. Ήταν ο πυροσβέστης Ηλίας Αρβυθάς. Χωρίς να διστάσει ούτε στιγμή, ο Ηλίας Αρβυθάς μπήκε στο φλεγόμενο δωμάτιο, αντιμετωπίζοντας τον κίνδυνο.

Με αποφασιστικότητα, απελευθέρωσε το παιδί από το καροτσάκι και το πήρε στην αγκαλιά του. Κατάφερε να το βγάλει έξω από το διαμέρισμα, παρότι ο ίδιος υπέστη ένα ελαφρύ έγκαυμα κατά τη διάρκεια της διάσωσης. Η πράξη του αυτή ήταν καθοριστική για τη ζωή του μικρού Στέφανου.

Ο μακρύς αγώνας για την ανάρρωση

Ο Στέφανος είχε σωθεί από τις φλόγες, όμως ο αγώνας για τη ζωή του μόλις άρχιζε. Το μικρό αγόρι μεταφέρθηκε με σοβαρά εγκαύματα στο νοσοκομείο και νοσηλεύτηκε στην εντατική του Νοσοκομείου Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού». Εκεί ξεκίνησε μια μακρά περίοδος νοσηλείας και θεραπειών.

Χρειάστηκαν χρόνια στα νοσοκομεία και πολλαπλά χειρουργεία για να επανέλθει. Καθ’ όλη αυτή τη δύσκολη περίοδο, η μητέρα του Στέφανου στάθηκε βράχος, παλεύοντας αδιάκοπα για το παιδί της και μην λυγίζοντας ούτε στιγμή μπροστά στις αντιξοότητες.

Σημαιοφόρος δέκα χρόνια μετά

Σήμερα, δέκα χρόνια μετά την καταστροφική φωτιά και τον σκληρό αγώνα για τη ζωή, ο Στέφανος, πλέον έφηβος, ετοιμάζεται να ζήσει μια στιγμή μεγάλης τιμής και συγκίνησης. Θα κρατήσει την ελληνική σημαία ως σημαιοφόρος στην παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου, που θα πραγματοποιηθεί στη Γιάννουλη Λάρισας.

Αυτή η στιγμή αποτελεί την επιτομή της δύναμης της ανθρώπινης θέλησης και της αγάπης, καθώς ο Στέφανος, έχοντας ξεπεράσει τις δυσκολίες, στέκεται ως σύμβολο ελπίδας και αντοχής, με τη μητέρα του να βρίσκεται περήφανη δίπλα του.

Με πληροφορίες από: Newsit