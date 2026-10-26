Λουκέτο για το ιστορικό καφενείο «Η Μουριά» μετά από 111 χρόνια λειτουργίας

Το ιστορικό καφενείο «Η Μουριά», ένα σημείο αναφοράς για τα Εξάρχεια και την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας, ετοιμάζεται να βάλει οριστικό λουκέτο την 1η Νοεμβρίου 2026. Μετά από 111 χρόνια συνεχούς λειτουργίας, από το 1915, το υπεραιωνόβιο κατάστημα, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Καλλιδρομίου και Χαριλάου Τρικούπη, θα κλείσει τις πόρτες του. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα της μη ανανέωσης της μίσθωσης του ακινήτου, αναγκάζοντας τον Χρήστο Βάνα, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον πάγκο του καφενείου για περισσότερες από τέσσερις δεκαετίες, να εγκαταλείψει τον χώρο.

Το τέλος μιας εποχής και το αποχαιρετιστήριο γλέντι

Η είδηση του κλεισίματος της «Μουριάς» ανακοινώθηκε μέσα από μια ανάρτηση που έκανε το ίδιο το καφενείο, αποχαιρετώντας τους ανθρώπους που πέρασαν από τα τραπέζια του όλα αυτά τα χρόνια. Το μήνυμα «Η αποκαθήλωση. Για όσες φορές μας κρατήσατε και σας κρατήσαμε. Αγκαλιά» συνοψίζει το τέλος μιας εποχής για πολλούς κατοίκους και επισκέπτες της περιοχής.

Πριν το οριστικό κλείσιμο, έχει προγραμματιστεί ένα αποχαιρετιστήριο γλέντι για το Σάββατο 31 Οκτωβρίου. Η εκδήλωση θα ξεκινήσει μετά τις 18:00 και θα λάβει χώρα τόσο μέσα όσο και έξω από το κατάστημα, δίνοντας την ευκαιρία σε φίλους και θαμώνες να αποχαιρετήσουν το αγαπημένο τους στέκι. Η λειτουργία της επιχείρησης θα σταματήσει την επόμενη ημέρα, την 1η Νοεμβρίου 2026.

Η μακρά ιστορία και η εξέλιξη του χώρου

Η ιστορία της «Μουριάς» ξεκινά το 1915, όταν εκδόθηκε η πρώτη άδεια λειτουργίας της. Το όνομά της προήλθε από την παρουσία μιας μουριάς που βρισκόταν στο σημείο, προσδίδοντας ένα χαρακτηριστικό στοιχείο στην ταυτότητα του καφενείου. Αρχικά, το κατάστημα στεγαζόταν στο ισόγειο ενός νεοκλασικού κτιρίου, διαμορφώνοντας την εικόνα του στην περιοχή των Εξαρχείων.

Στα τέλη της δεκαετίας του 1950, το αρχικό κτίσμα κατεδαφίστηκε. Στη θέση του ανεγέρθηκε μια πολυκατοικία, ωστόσο, η επιχείρηση της «Μουριάς» παρέμεινε στον ίδιο χώρο, στο ισόγειο του νέου κτιρίου. Διατήρησε την ίδια διεύθυνση, προσαρμοζόμενη στις αλλαγές του αστικού τοπίου και στη μεταμόρφωση της γειτονιάς, διατηρώντας αναλλοίωτο τον χαρακτήρα της για δεκαετίες.

Σημείο αναφοράς της Καλλιδρομίου και της λαϊκής αγοράς

Κατά τη διάρκεια της μακρόχρονης πορείας της, η «Μουριά» συνδέθηκε άρρηκτα με την οδό Καλλιδρομίου και την περίφημη λαϊκή αγορά της. Η λαϊκή αγορά μεταφέρθηκε στον συγκεκριμένο δρόμο το 1949, καθιστώντας την περιοχή ένα ζωντανό εμπορικό και κοινωνικό κέντρο κάθε εβδομάδα. Το καφενείο αποτελούσε σταθερό σημείο συνάντησης και στάσης για παραγωγούς, εμπόρους, κατοίκους και επισκέπτες, πριν ή μετά τις αγορές τους.

Ιδιαίτερα τα Σάββατα, η κίνηση γύρω από το κατάστημα ήταν έντονη και αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινής εικόνας της γειτονιάς. Η «Μουριά» δεν ήταν απλώς ένα μέρος για καφέ, αλλά ένας ζωντανός οργανισμός που συνέδεε τους ανθρώπους με την ιστορία και τον παλμό της περιοχής.

Περισσότερο από ένα απλό καφενείο

Πέρα από την παραδοσιακή του λειτουργία ως καφενείο, η «Μουριά» είχε εξελιχθεί σε έναν πολυχώρο πολιτισμού και κοινωνικής συνεύρεσης. Στις εγκαταστάσεις της είχαν φιλοξενηθεί διάφορες εκδηλώσεις, όπως παρουσιάσεις βιβλίων, θεατρικές παραστάσεις και πολιτικές συζητήσεις, προσφέροντας έναν ανοιχτό βήμα για τον διάλογο και την τέχνη.

Οι τακτικοί πελάτες του καφενείου είχαν δημιουργήσει τις δικές τους καθημερινές συνήθειες και ρουτίνες γύρω από αυτό, καθιστώντας το ένα δεύτερο σπίτι για πολλούς. Η «Μουριά» δεν ήταν μόνο ένας χώρος εστίασης, αλλά ένα κομμάτι της ταυτότητας των Εξαρχείων, ένας τόπος όπου γεννήθηκαν ιστορίες, φιλίες και αναμνήσεις για γενιές ανθρώπων.

Με πληροφορίες από: Topontiki