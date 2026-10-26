Σοβαρός τραυματισμός 13χρονου στο Πήλιο μετά από πτώση με ποδήλατο

Ένας 13χρονος τραυματίστηκε σοβαρά το μεσημέρι της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, όταν έπεσε με το ποδήλατό του σε δασική περιοχή του Πηλίου, ανάμεσα στη Μακρινίτσα και την Πορταριά. Ο ανήλικος υπέστη κάταγμα στον αυχένα, γεγονός που οδήγησε στην άμεση διακομιδή του για ιατρική περίθαλψη. Αρχικά μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο του Βόλου και στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας για εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα.

Το ατύχημα στο Πήλιο

Το περιστατικό συνέβη το μεσημέρι της Κυριακής 25 Οκτωβρίου, όταν ο 13χρονος βρισκόταν σε δασική περιοχή του Πηλίου. Συγκεκριμένα, η πτώση με το ποδήλατο έλαβε χώρα στο τμήμα μεταξύ των περιοχών Μακρινίτσας και Πορταριάς. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το ατύχημα δεν έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής.

Ο ανήλικος, κινούμενος με το ποδήλατό του, έχασε τον έλεγχο, με αποτέλεσμα να πέσει και να τραυματιστεί. Ο τραυματισμός εντοπίστηκε στην περιοχή του αυχένα, καθιστώντας την κατάσταση σοβαρή και απαιτώντας άμεση ιατρική παρέμβαση.

Αρχική διακομιδή και πρώτες βοήθειες

Μετά την πτώση και τον τραυματισμό του, το παιδί διακομίστηκε άμεσα στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου. Εκεί, το ιατρικό προσωπικό προχώρησε στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις, προκειμένου να εκτιμηθεί η έκταση του τραυματισμού και να παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες.

Οι αρχικές φροντίδες στο νοσοκομείο του Βόλου ήταν καθοριστικές για την σταθεροποίηση της κατάστασης του 13χρονου, πριν ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω αντιμετώπιση του σοβαρού τραυματισμού που είχε υποστεί.

Διάγνωση και μεταφορά στη Λάρισα

Από τον λεπτομερή ιατρικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε στο Αχιλλοπούλειο Νοσοκομείο Βόλου, διαπιστώθηκε ότι ο 13χρονος είχε υποστεί κάταγμα στον αυχένα. Η σοβαρότητα του τραυματισμού απαιτούσε εξειδικευμένη ιατρική προσέγγιση.

Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του ανήλικου ασθενούς στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας. Η μετακίνηση αυτή έγινε με σκοπό να λάβει ο 13χρονος την εξειδικευμένη νοσοκομειακή φροντίδα που απαιτείται για την αντιμετώπιση ενός κατάγματος στον αυχένα, διασφαλίζοντας την καλύτερη δυνατή ιατρική περίθαλψη.

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr