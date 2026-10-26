Basketgate: Θύελλα διεκδικήσεων μετά τις προφυλακίσεις

Οι πρόσφατες προφυλακίσεις του προέδρου της ΕΟΚ, Βαγγέλη Λιόλιου, και του Γιώργου Μαυραγάνη, οι οποίες ακολούθησαν την προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου, ενδέχεται να αποτελέσουν την αρχή μιας ευρύτερης αναταραχής στον χώρο του ελληνικού μπάσκετ. Η ποινική έρευνα που βρίσκεται σε εξέλιξη αναμένεται να ανοίξει έναν μεγάλο κύκλο απαιτήσεων και αποκατάστασης αδικιών, πέρα από τις ποινικές ευθύνες που διερευνά η Δικαιοσύνη.

Οι προφυλακίσεις και οι ποινικές ευθύνες

Η Δικαιοσύνη έχει ήδη προχωρήσει σε προφυλακίσεις σημαντικών προσώπων του ελληνικού μπάσκετ, όπως ο πρόεδρος της ΕΟΚ, Βαγγέλης Λιόλιος, και ο Γιώργος Μαυραγάνης, ενώ είχε προηγηθεί η προσωρινή κράτηση του Πέτρου Παπαπέτρου. Αυτές οι εξελίξεις υποδεικνύουν ότι η ποινική έρευνα βρίσκεται σε προχωρημένο στάδιο, εξετάζοντας καταγγελίες για παρεμβάσεις σε ορισμούς αγώνων και διοικητικές αποφάσεις.

Το πλαίσιο της έρευνας αφορά κάθε αγώνα που ερευνάται, κάθε καταγγελλόμενη παρέμβαση στους ορισμούς και κάθε αποκλεισμό διαιτητή, καθώς και κάθε διοικητική απόφαση. Εάν οι καταγγελίες επιβεβαιωθούν δικαστικά, το ζήτημα θα επεκταθεί πέρα από τις ποινικές ευθύνες, αγγίζοντας διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια, καθώς και αρμόδια αθλητικά όργανα και υπουργεία.

Ο ευρύτερος κύκλος των διεκδικήσεων

Πίσω από κάθε ενέργεια που εξετάζεται, υπάρχουν άνθρωποι και ομάδες που θεωρούν ότι έχουν υποστεί ζημία. Αυτοί οι φερόμενοι ως ζημιωθέντες αναμένεται να διεκδικήσουν την αποκατάσταση των δικαιωμάτων τους. Το ερώτημα που τίθεται είναι ποιος θα αποκαταστήσει όσους έχασαν βαθμούς, κατηγορίες, χρήματα, επαγγελματικές ευκαιρίες ή ακόμη και μόρια για την εισαγωγή τους στο πανεπιστήμιο, εφόσον αποδειχθεί ότι επί χρόνια λειτουργούσε ένα σύστημα που επηρέαζε αγώνες, διαιτητές και αποφάσεις.

Οι διεκδικήσεις αναμένεται να λάβουν διάφορες μορφές, από προσφυγές σε διοικητικά και πολιτικά δικαστήρια έως αιτήματα σε αθλητικά όργανα και υπουργεία. Η ποινική έρευνα μπορεί να αποτελέσει το έναυσμα για έναν τεράστιο κύκλο απαιτήσεων και αποκατάστασης αδικιών.

Απαιτήσεις από γονείς, μαθητές και σωματεία

Ήδη, διάφορες πλευρές έχουν εκφράσει την πρόθεσή τους να ζητήσουν αποκατάσταση. Γονείς και μαθητές ζητούν την αποκατάσταση για τα μόρια που θεωρούν ότι στερήθηκαν. Διαιτητές έχουν καταθέσει ότι αποκλείστηκαν από ορισμούς ή διεθνείς λίστες επειδή δεν ήταν αρεστοί. Επιπλέον, σωματεία έχουν ήδη ανοίξει δικαστικά μέτωπα με την ΕΟΚ για αποφάσεις που θεωρούν παράτυπες.

Οι διεκδικήσεις αυτές αναδεικνύουν την πολυπλοκότητα της υπόθεσης, καθώς οι επιπτώσεις φτάνουν σε διαφορετικά επίπεδα, επηρεάζοντας την ακαδημαϊκή πορεία μαθητών, την επαγγελματική εξέλιξη διαιτητών και τη λειτουργία αθλητικών σωματείων.

Το ευαίσθητο ζήτημα των σχολικών πρωταθλημάτων

Ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο κομμάτι της υπόθεσης αφορά τα σχολικά πρωταθλήματα. Οι γονείς μαθητών του Ελληνικού Κολλεγίου Θεσσαλονίκης, το οποίο συμμετείχε στο Final Four του Πανελλήνιου Σχολικού Πρωταθλήματος στην Κύπρο, έχουν ήδη ζητήσει την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και των μαθητικών προνομίων που υποστηρίζουν ότι στερήθηκαν τα παιδιά τους. Ο επίμαχος ημιτελικός βρίσκεται μεταξύ των αγώνων που εξετάζονται στο πλαίσιο της έρευνας.

Ανάλογο ζήτημα τίθεται και για τον τελικό του πρωταθλήματος. Ο γενικός διευθυντής των Εκπαιδευτηρίων Υπατία, Δημήτρης Γρηγοριάδης, έχει δηλώσει ότι, εφόσον από την έρευνα προκύψουν στοιχεία που αφορούν το σχολικό πρωτάθλημα, το σχολείο θα διεκδικήσει όσα ενδεχομένως δικαιούνταν οι μαθητές του. Οι αθλητικές διακρίσεις συνδέονται θεσμικά με προσαύξηση μορίων και ειδικές δυνατότητες εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

Οι επιπτώσεις πέρα από το γήπεδο

Το Υπουργείο Παιδείας αυτή την περίοδο έχει ανοικτή τη διαδικασία υποβολής δικαιολογητικών για τη χορήγηση βεβαιώσεων Πανελλήνιας Σχολικής Αθλητικής Διάκρισης για τους αγώνες του 2025-2026. Εάν αποδειχθεί δικαστικά ότι αποτέλεσμα που καθόρισε την τελική κατάταξη αλλοιώθηκε, το πρόβλημα μεταφέρεται αυτομάτως έξω από τις τέσσερις γραμμές του γηπέδου.

Σε μια τέτοια περίπτωση, ανακύπτουν ερωτήματα σχετικά με το ποιος μαθητής θα έπαιρνε διαφορετική διάκριση, πόσα μόρια αντιστοιχούσαν σε αυτή, και αν επηρεάστηκε η εισαγωγή του σε συγκεκριμένη σχολή. Το βασικό ερώτημα παραμένει με ποιον τρόπο μπορεί σήμερα να αποκατασταθεί μια τέτοια αδικία, καθώς οι συνέπειες εκτείνονται σε κρίσιμους τομείς της ζωής των μαθητών.

Με πληροφορίες από: Topontiki