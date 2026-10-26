Ο ΟΦΗ έδειξε το κοινωνικό του πρόσωπο σε αγώνα με τον ΠΑΟΚ

Ο πρόσφατος αγώνας του ΟΦΗ με τον ΠΑΟΚ για τη Stoiximan Super League ξεπέρασε τα καθαρά αγωνιστικά όρια, αποκτώντας ένα έντονο κοινωνικό υπόβαθρο. Η κρητική ομάδα, όπως έχει συνηθίσει άλλωστε, ανέδειξε για μια ακόμη φορά το διαφορετικό και υπέροχο εξωαγωνιστικό της πρόσωπο. Η συγκεκριμένη ημέρα αφιερώθηκε εξ ολοκλήρου στην πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού, στέλνοντας ένα ισχυρό μήνυμα ευαισθητοποίησης.

Η πρωτοβουλία του ΟΦΗ

Ο ΟΦΗ, πιστός στις αξίες που πρεσβεύει, έδειξε για μια ακόμα φορά το υπέροχο πρόσωπό του μέσα από μια δράση με ουσιαστικό περιεχόμενο. Η πρωτοβουλία του συλλόγου επικεντρώθηκε στην πρόληψη και την καταπολέμηση του καρκίνου του μαστού, ένα θέμα υψίστης σημασίας για την κοινωνία.

Ο αγώνας με τον ΠΑΟΚ δεν ήταν απλώς μια ποδοσφαιρική αναμέτρηση, αλλά μια ευκαιρία για τους Κρητικούς να αναδείξουν τη δέσμευσή τους σε κοινωνικά ζητήματα. Η επιλογή αυτής της ημέρας για την αφιέρωση στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού υπογραμμίζει την ευαισθησία και την ενεργό συμμετοχή του ΟΦΗ σε θέματα δημόσιας υγείας.

Συμβολικές δράσεις στον αγωνιστικό χώρο

Πριν την έναρξη του παιχνιδιού, πραγματοποιήθηκε ένα συγκινητικό τελετουργικό στον αγωνιστικό χώρο. Κατά την είσοδο των 22 ποδοσφαιριστών, τους συνόδευσαν νεαρά κορίτσια, τα οποία κρατούσαν λευκά μπαλόνια. Αυτά τα μπαλόνια αφέθηκαν στη συνέχεια στον ουρανό, συμβολίζοντας την ελπίδα και τη ζωή.

Παράλληλα, το τελετουργικό περιλάμβανε και τη χρήση ροζ βεγγαλικών, ενισχύοντας το μήνυμα της εκδήλωσης. Το ροζ χρώμα, που έχει καθιερωθεί ως σύμβολο της μάχης κατά του καρκίνου του μαστού, κυριάρχησε στην ατμόσφαιρα, δημιουργώντας ένα οπτικό ερέθισμα που τράβηξε την προσοχή και ενίσχυσε την ευαισθητοποίηση του κοινού.

Το μήνυμα του Χρήστου Κόντη

Για τη συγκεκριμένη δράση μίλησε και ο Χρήστος Κόντης κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου. Ο κ. Κόντης τόνισε τη ζωτική σημασία της πρόληψης, δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «η πρόληψη είναι το νούμερο 1».

Ο ίδιος υπογράμμισε την ανάγκη οι γυναίκες να υποβάλλονται σε συχνούς ελέγχους, καθώς, όπως ανέφερε, «μπορείς εύκολα να το αφαιρέσεις και να προχωρήσει η ζωή σου». Με αυτή τη δήλωση, ο κ. Κόντης θέλησε να μεταφέρει ένα μήνυμα αισιοδοξίας και να τονίσει ότι η έγκαιρη διάγνωση μπορεί να οδηγήσει σε πλήρη αντιμετώπιση.

Η σημασία της πρόληψης και η ευχή για συνέχεια

Ο Χρήστος Κόντης επανέλαβε με έμφαση ότι «όλα προλαμβάνονται», στέλνοντας ένα ξεκάθαρο μήνυμα προς όλες τις γυναίκες για την αξία της αυτοεξέτασης και των τακτικών ιατρικών ελέγχων. Η δήλωσή του αποσκοπούσε στο να ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή στην πρόληψη, ως τον πιο αποτελεσματικό τρόπο αντιμετώπισης της νόσου.

Επιπλέον, ο κ. Κόντης εξέφρασε την ευχή η πρωτοβουλία του ΟΦΗ να αποτελέσει παράδειγμα και για άλλες ομάδες, ώστε να ακολουθήσουν παρόμοιες δράσεις κοινωνικής ευθύνης. Παράλληλα, ευχήθηκε οι γυναίκες να λάβουν σοβαρά υπόψη τους το μήνυμα της πρόληψης, αναγνωρίζοντας τη δύναμη που έχουν στα χέρια τους για την προστασία της υγείας τους.

Με πληροφορίες από: Athletiko