Η Φινλανδία δίνει το «πράσινο φως» για το Onkalo, το πρώτο υπόγειο νεκροταφείο πυρηνικών αποβλήτων στον κόσμο

Η κυβέρνηση της Φινλανδίας χορήγησε την άδεια λειτουργίας στο Onkalo, την πρώτη υπόγεια εγκατάσταση στον πλανήτη που προορίζεται για τη μόνιμη αποθήκευση πυρηνικών αποβλήτων. Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα καθοριστικό βήμα για τη διαχείριση των πυρηνικών καταλοίπων και φέρνει τη σκανδιναβική χώρα σε τροχιά εγκαινίασης μιας υποδομής που έχει σχεδιαστεί για να διατηρήσει απομονωμένα τα επικίνδυνα υλικά για δεκάδες χιλιάδες χρόνια.

Η ιστορική απόφαση και η σημασία της

Η εξέλιξη αυτή έρχεται 22 χρόνια μετά την έναρξη των εργασιών κατασκευής του Onkalo. Η εγκατάσταση Posiva ανακοίνωσε την απόφαση την Πέμπτη (22/10), χαρακτηρίζοντας την ημέρα «ιστορική» για την παγκόσμια διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων. Το Onkalo αποτελεί τον πρώτο υπόγειο ταμιευτήρα στον κόσμο που σχεδιάστηκε για τη μόνιμη ταφή χρησιμοποιημένου πυρηνικού καυσίμου.

Η άδεια λειτουργίας που δόθηκε από τις φινλανδικές αρχές επιτρέπει τη συνέχιση των διαδικασιών για την πλήρη ενεργοποίηση του έργου, το οποίο αντιμετωπίζει ένα από τα πιο σύνθετα περιβαλλοντικά και τεχνολογικά ζητήματα της σύγχρονης εποχής.

Η τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά της εγκατάστασης

Το Onkalo βρίσκεται στην περιοχή Εουραγιόκι, στη νοτιοδυτική Φινλανδία. Η επιλογή της τοποθεσίας δεν είναι τυχαία, καθώς η εγκατάσταση είναι σκαμμένη μέσα σε έναν βραχώδη σχηματισμό, ο οποίος έχει ηλικία 1,9 δισεκατομμυρίων ετών, προσφέροντας έτσι μια φυσική και σταθερή δομή για την ασφαλή αποθήκευση.

Η χωρητικότητα της υπόγειας αποθήκης είναι σημαντική, καθώς μπορεί να φιλοξενήσει έως και 6.500 τόνους ουρανίου. Αυτή η ποσότητα προέρχεται από τους πέντε πυρηνικούς αντιδραστήρες που λειτουργούν στη Φινλανδία, υπογραμμίζοντας την κεντρική σημασία του έργου για την ενεργειακή πολιτική της χώρας.

Η διαδικασία αποθήκευσης των αποβλήτων

Η διαδικασία αποθήκευσης των πυρηνικών καταλοίπων έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την απόλυτη ασφάλεια και τη μακροχρόνια απομόνωση των επικίνδυνων υλικών. Τα πυρηνικά απόβλητα θα τοποθετούνται αρχικά σε ειδικά κατασκευασμένα, ανθεκτικά δοχεία, τα οποία έχουν σχεδιαστεί για να αντέχουν σε εξαιρετικά αντίξοες συνθήκες.

Στη συνέχεια, αυτά τα δοχεία θα μεταφέρονται σε φρεάτια, τα οποία βρίσκονται εντός ενός εκτεταμένου δικτύου υπόγειων σηράγγων. Αφού τα δοχεία τοποθετηθούν στα φρεάτια, τα κενά που απομένουν θα γεμίζουν προσεκτικά με πηλό. Τέλος, ολόκληρη η δομή θα σφραγίζεται με τάπες από ενισχυμένο σκυρόδεμα, δημιουργώντας ένα αδιαπέραστο φράγμα.

Το κόστος και οι επόμενοι στόχοι

Το κόστος του εγχειρήματος εκτιμάται στο ένα δισεκατομμύριο ευρώ, ένα ποσό που αντικατοπτρίζει την πολυπλοκότητα και το μέγεθος της υποδομής. Παρόλο που η άδεια λειτουργίας έχει εκδοθεί, η υποδομή πρέπει να ολοκληρώσει μια σειρά από εξειδικευμένες δοκιμές και επιθεωρήσεις. Αυτές οι διαδικασίες είναι απαραίτητες για την τελική επικύρωση της ασφάλειας και της λειτουργικότητας της εγκατάστασης.

Οι δοκιμές και οι επιθεωρήσεις θα επικυρωθούν από τη Φινλανδική Αρχή Ακτινοβολίας και Πυρηνικής Ασφάλειας, η οποία θα διασφαλίσει ότι όλα τα πρωτόκολλα ασφαλείας τηρούνται αυστηρά πριν από την πλήρη έναρξη της λειτουργίας.

Η Φινλανδία πρωτοπόρος στην παγκόσμια διαχείριση

Ενώ άλλες χώρες, όπως η Σουηδία και η Γαλλία, αναπτύσσουν επίσης αντίστοιχες υποδομές για τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων, η Φινλανδία αναδεικνύεται ως η πρώτη χώρα που ετοιμάζεται να θέσει σε πλήρη λειτουργία έναν τέτοιο σταθμό. Αυτή η πρωτοποριακή κίνηση δίνει μια μακροχρόνια και ολοκληρωμένη απάντηση στο ζήτημα της διαχείρισης των επικίνδυνων αποβλήτων.

Η επιτυχής λειτουργία του Onkalo αναμένεται να αποτελέσει ένα μοντέλο για άλλες χώρες που αντιμετωπίζουν παρόμοιες προκλήσεις, προσφέροντας μια βιώσιμη λύση για την ασφαλή αποθήκευση των πυρηνικών καταλοίπων για τις επόμενες χιλιετίες.

Με πληροφορίες από: Gazzetta