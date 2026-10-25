Παντρεύεται η Άννα – Ιόλη Πρετεντέρη, κόρη του Γιάννη Πρετεντέρη

Η Άννα – Ιόλη Πρετεντέρη, κόρη του γνωστού δημοσιογράφου Γιάννη Πρετεντέρη, ετοιμάζεται να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας. Η είδηση του γάμου της με τον αγαπημένο της, Βασίλη Τριαντόπουλο, έγινε γνωστή μέσω της επίσημης αναγγελίας που δημοσιεύτηκε. Το ζευγάρι πρόκειται να ενωθεί με τα δεσμά του γάμου σύντομα, σε μια τελετή που θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα.

Η αναγγελία του γάμου

Η επίσημη γνωστοποίηση του γάμου της Άννας – Ιόλης Πρετεντέρη και του Βασίλη Τριαντόπουλου πραγματοποιήθηκε μέσω της εφημερίδας «Τα Νέα». Η αναγγελία αυτή αποτελεί την τυπική διαδικασία που ακολουθείται πριν από την τέλεση ενός γάμου, ενημερώνοντας το κοινό για το επικείμενο ευτυχές γεγονός.

Μέσω της δημοσίευσης στα «Νέα», δόθηκαν στη δημοσιότητα τα ονόματα των μελλόνυμφων, καθώς και ο τόπος όπου θα λάβει χώρα το μυστήριο. Αυτή η επίσημη ανακοίνωση επιβεβαιώνει τις προθέσεις του ζευγαριού να προχωρήσει στην ένωσή του, σηματοδοτώντας ένα νέο κεφάλαιο στην κοινή τους ζωή.

Ο μέλλων σύζυγος και ο τόπος του μυστηρίου

Η Άννα – Ιόλη Πρετεντέρη θα ενωθεί με τα δεσμά του γάμου με τον Βασίλη Τριαντόπουλο. Η σχέση τους οδηγείται στην επίσημη ένωση, με τον Βασίλη Τριαντόπουλο να είναι ο σύντροφος με τον οποίο η κόρη του δημοσιογράφου έχει επιλέξει να μοιραστεί το μέλλον της. Η απόφαση για γάμο επισφραγίζει την κοινή τους πορεία.

Ως τόπος τέλεσης του γάμου έχει επιλεγεί ο Δήμος Φιλοθέης – Ψυχικού. Εκεί θα πραγματοποιηθεί η τελετή που θα ενώσει την Άννα – Ιόλη Πρετεντέρη με τον Βασίλη Τριαντόπουλο. Η επιλογή του συγκεκριμένου δήμου υποδηλώνει τον χώρο όπου θα λάβει χώρα το μυστήριο, με τις προετοιμασίες να βρίσκονται σε εξέλιξη για την μεγάλη ημέρα.

Η ζωή του ζευγαριού στο Παρίσι

Η Άννα – Ιόλη Πρετεντέρη και ο Βασίλης Τριαντόπουλος έχουν την έδρα της ζωής τους εκτός Ελλάδος. Συγκεκριμένα, το ζευγάρι ζει και εργάζεται στο Παρίσι, την πρωτεύουσα της Γαλλίας. Εκεί έχουν διαμορφώσει την καθημερινότητά τους, με την επαγγελματική και προσωπική τους ζωή να είναι εγκατεστημένη στην γαλλική μεγαλούπολη.

Η επιλογή του Παρισιού ως τόπου διαμονής και εργασίας δείχνει την πορεία που έχει ακολουθήσει το ζευγάρι. Η ζωή τους στην πόλη του φωτός αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι της κοινής τους πορείας, πριν από την απόφαση να ενωθούν με τα δεσμά του γάμου. Η απόσταση δεν αποτέλεσε εμπόδιο για την εξέλιξη της σχέσης τους.

Επιστροφή στην Ελλάδα για το ευτυχές γεγονός

Παρά την μόνιμη διαμονή τους στο Παρίσι, η Άννα – Ιόλη Πρετεντέρη και ο Βασίλης Τριαντόπουλος βρίσκονται τις τελευταίες ημέρες στην Ελλάδα. Η επιστροφή τους στην πατρίδα έχει ως σκοπό το ευτυχές γεγονός του γάμου τους, καθώς οι προετοιμασίες για την τελετή βρίσκονται στην τελική τους ευθεία.

Η παρουσία του ζευγαριού στην Ελλάδα είναι απαραίτητη για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την πραγματοποίηση του μυστηρίου. Αυτή η άφιξη σηματοδοτεί την έναρξη των τελικών προετοιμασιών και φέρνει το ζευγάρι κοντά στους δικούς του ανθρώπους για αυτή τη σημαντική στιγμή της ζωής τους, πριν από την επίσημη ένωση στον Δήμο Φιλοθέης – Ψυχικού.

Με πληροφορίες από: Topontiki