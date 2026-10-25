Προστασία κατοικίας τον χειμώνα: Κίνδυνοι και μέτρα για τις σωληνώσεις

Η εγκατάλειψη μιας κατοικίας χωρίς προληπτικά μέτρα κατά τη διάρκεια του χειμώνα εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για εκτεταμένες και ιδιαίτερα δαπανηρές βλάβες. Όταν ο υδράργυρος υποχωρεί κάτω από το μηδέν, το νερό που παραμένει εγκλωβισμένο στις εκτεθειμένες σωληνώσεις ενός σπιτιού παγώνει και αυξάνει τον όγκο του κατά περίπου 9%, προκαλώντας ρωγμές ή ακόμα και ολική θραύση των αγωγών. Το μεγαλύτερο πρόβλημα έγκειται στο γεγονός ότι η διαρροή ενδέχεται να παραμείνει απαρατήρητη όσο διατηρείται ο πάγος, για να εκδηλωθεί αιφνίδια μόλις ανέβει η θερμοκρασία και αρχίσει ξανά η ροή.

Ο κίνδυνος των παγωμένων σωληνώσεων

Οι παγετώδεις συνθήκες αποτελούν σοβαρή απειλή για τις υδραυλικές εγκαταστάσεις, καθώς το νερό εντός των σωληνώσεων, όταν παγώνει, διαστέλλεται. Αυτή η διαστολή, που φτάνει περίπου το 9% του αρχικού του όγκου, ασκεί αφόρητη πίεση στα τοιχώματα των αγωγών. Το αποτέλεσμα είναι η εμφάνιση ρωγμών ή ακόμα και η πλήρης θραύση των σωλήνων, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για την ακεραιότητα του δικτύου.

Ένα επιπλέον πρόβλημα που καθιστά την κατάσταση πιο επικίνδυνη είναι η καθυστέρηση στην ανίχνευση της βλάβης. Συχνά, η διαρροή παραμένει κρυφή και απαρατήρητη για όσο διάστημα επικρατούν συνθήκες παγετού και το νερό παραμένει παγωμένο. Η ζημιά γίνεται εμφανής και εκδηλώνεται αιφνίδια μόνο όταν η θερμοκρασία αρχίσει να ανεβαίνει και το νερό επανέλθει σε υγρή μορφή, ξεκινώντας ξανά τη ροή του.

Οι πιο ευάλωτες κατοικίες και σημεία

Ο κίνδυνος εμφάνισης ζημιών από τον παγετό είναι ιδιαίτερα αυξημένος σε συγκεκριμένους τύπους κατοικιών και σε συγκεκριμένα σημεία των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Οι δευτερεύουσες κατοικίες, οι μονοκατοικίες και τα σπίτια που παραμένουν χωρίς θέρμανση για αρκετές ημέρες θεωρούνται οι πιο ευάλωτες περιπτώσεις, καθώς η απουσία συνεχούς ανθρώπινης παρουσίας και θέρμανσης αφήνει τις εγκαταστάσεις εκτεθειμένες στις χαμηλές θερμοκρασίες.

Επιπλέον, υπάρχουν συγκεκριμένα σημεία εντός και εκτός της κατοικίας που παρουσιάζουν μεγαλύτερη ευαισθησία στον παγετό. Οι μετρητές νερού, οι εξωτερικές βρύσες και οι σωληνώσεις που βρίσκονται σε γκαράζ, βεράντες ή προσόψεις του κτιρίου αποτελούν τα πιο εκτεθειμένα και συνεπώς τα πιο ευάλωτα σημεία στις παγετώδεις συνθήκες, απαιτώντας ιδιαίτερη προσοχή.

Προληπτικά μέτρα για την αποφυγή βλαβών

Η πρόληψη κρίνεται απαραίτητη για την αποφυγή σοβαρών ζημιών στις υδραυλικές εγκαταστάσεις και στους γύρω χώρους του σπιτιού. Επαγγελματίες του κλάδου συνιστούν τον εντοπισμό της κεντρικής παροχής νερού, ώστε να είναι δυνατή η άμεση διακοπή της σε περίπτωση ανάγκης. Παράλληλα, είναι σημαντικός ο έλεγχος των εκτεθειμένων τμημάτων των σωληνώσεων, καθώς και η σωστή μόνωση των ερμαρίων όπου βρίσκονται οι μετρητές, προστατεύοντάς τους από τις χαμηλές θερμοκρασίες.

Παράλληλα, προτείνεται η τοποθέτηση κατάλληλων μονωτικών υλικών στους σωλήνες, με ιδιαίτερη έμφαση στις συνδέσεις, οι οποίες αποτελούν συχνά αδύναμα σημεία. Όσον αφορά τις εξωτερικές βρύσες και τα συστήματα ποτίσματος, κρίνεται αναγκαία η διακοπή της παροχής νερού προς αυτά και η εκκένωση του εναπομείναντος νερού από τους αγωγούς τους, ώστε να μην παγώσει και προκαλέσει βλάβες.

Διαχείριση κατοικίας σε παρατεταμένη απουσία

Σε περιπτώσεις παρατεταμένης απουσίας από την κατοικία, η ενδεδειγμένη λύση για την προστασία των υδραυλικών εγκαταστάσεων είναι το κλείσιμο του γενικού διακόπτη παροχής νερού. Ακολουθεί το άδειασμα του εσωτερικού δικτύου, διαδικασία που διασφαλίζει ότι δεν θα παραμείνει νερό στους σωλήνες για να παγώσει. Πριν από αυτή την ενέργεια, είναι σημαντικό να ελεγχθούν οι οδηγίες του λέβητα ή του θερμοσίφωνα, για την αποφυγή άλλων βλαβών που μπορεί να προκύψουν από την πλήρη διακοπή της παροχής.

Εναλλακτικά, αν δεν είναι εφικτή η πλήρης διακοπή της παροχής και το άδειασμα του δικτύου, η διατήρηση μιας ελάχιστης θερμοκρασίας στο σπίτι μπορεί να μειώσει δραστικά τον κίνδυνο παγετού. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί χωρίς να απενεργοποιούνται τα ηλεκτρικά συστήματα προστασίας, διασφαλίζοντας μια βασική λειτουργία της θέρμανσης που θα κρατήσει τους χώρους πάνω από το σημείο πήξης.

Το κόστος των ζημιών και η αντιμετώπιση του παγετού

Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε ότι η ρωγμή σε μια σωλήνωση δεν συμβαίνει πάντα στο σημείο όπου σχηματίζεται ο πάγος. Η πίεση που αναπτύσσεται μπορεί να προκαλέσει θραύση σε εσωτερικούς τοίχους ή σε αρθρώσεις που βρίσκονται σε απόσταση από το σημείο του παγώματος, καθιστώντας τον εντοπισμό της βλάβης πιο δύσκολο. Ο εντοπισμός μιας κρυφής διαρροής μπορεί να κοστίσει από 250 έως 400 ευρώ, ποσό στο οποίο προστίθεται το κόστος αποκατάστασης των σωλήνων, των δαπέδων και των τοίχων που έχουν υποστεί ζημιά.

Σε περίπτωση που παγώσει κάποια σωλήνωση, απαγορεύεται αυστηρά η χρήση φλόγας ή η άσκηση υπερβολικής πίεσης στις βαλβίδες, καθώς αυτές οι ενέργειες μπορούν να επιδεινώσουν τη βλάβη ή να προκαλέσουν νέα προβλήματα. Αντίθετα, εφαρμόζεται ήπια, ξηρή θερμότητα στην παγωμένη περιοχή. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί διαρροή, πρέπει να διακόπτεται αμέσως η παροχή νερού για να περιοριστεί η ζημιά.

Μετά από περιόδους έντονου παγετού, συνιστάται ο έλεγχος του μετρητή νερού με όλες τις βρύσες κλειστές. Η καταγραφή οποιασδήποτε κίνησης στον μετρητή, ενώ όλες οι παροχές είναι κλειστές, υποδηλώνει πιθανή αόρατη διαρροή στο δίκτυο, η οποία απαιτεί άμεση διερεύνηση και αποκατάσταση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta