Ο Ιωάννης Παπαπέτρου σχολίασε την απόδοση του Ματίας Λεσόρ

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, μιλώντας στην εκπομπή «Gazz Floor by Novibet», αναφέρθηκε εκτενώς στο πολύ καλό πρόσωπο που παρουσιάζει φέτος ο Ματίας Λεσόρ. Ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού έχει ξεχωρίσει τη φετινή σεζόν, πραγματοποιώντας τη μία πολύ καλή εμφάνιση μετά την άλλη. Ο Παπαπέτρου εστίασε σε συγκεκριμένα στοιχεία του παιχνιδιού του Λεσόρ, τα οποία τον καθιστούν σημαντικό για την ομάδα.

Η εξαιρετική πορεία του Ματίας Λεσόρ φέτος

Ο Ματίας Λεσόρ έχει αναδειχθεί σε έναν από τους βασικούς πυλώνες του Παναθηναϊκού τη φετινή αγωνιστική περίοδο. Η σταθερά υψηλή του απόδοση έχει προσελκύσει τα θετικά σχόλια, με τον Γάλλο σέντερ να αποτελεί σημείο αναφοράς σε κάθε αναμέτρηση. Οι εμφανίσεις του χαρακτηρίζονται από δυναμισμό και αποτελεσματικότητα, συμβάλλοντας καθοριστικά στην πορεία της ομάδας.

Η συνέπεια στην απόδοση του Λεσόρ είναι αξιοσημείωτη, καθώς έχει καταφέρει να διατηρήσει ένα υψηλό επίπεδο παιχνιδιού. Αυτή η σταθερότητα τον έχει καθιερώσει ως έναν από τους πλέον επιδραστικούς παίκτες του «τριφυλλιού», προσφέροντας λύσεις τόσο στην επίθεση όσο και στην άμυνα.

Τα εντυπωσιακά στατιστικά του Γάλλου σέντερ

Σε επτά παιχνίδια που έχει αγωνιστεί μέχρι στιγμής, ο Ματίας Λεσόρ καταγράφει εντυπωσιακά στατιστικά που αντικατοπτρίζουν την αξία του. Συγκεκριμένα, ο μέσος όρος του ανέρχεται σε 12.6 πόντους ανά αγώνα, αναδεικνύοντας την ικανότητά του στο σκοράρισμα. Παράλληλα, συλλέγει 6.4 ριμπάουντ κατά μέσο όρο, κυριαρχώντας κάτω από τα καλάθια και στις διεκδικήσεις.

Η συμβολή του δεν περιορίζεται μόνο στο σκοράρισμα και την κυριαρχία στα ριμπάουντ, καθώς ο Γάλλος σέντερ προσφέρει και σε άλλους τομείς του παιχνιδιού. Καταγράφει 1.7 ασίστ, 1.3 κλεψίματα και 1 τάπα ανά παιχνίδι, αναδεικνύοντας την πολύπλευρη προσφορά του και την ικανότητά του να επηρεάζει το παιχνίδι σε διάφορες πτυχές.

Η ευστοχία του είναι επίσης αξιοσημείωτη, καθώς σουτάρει με 61,7% στα δίποντα, ένα ποσοστό που υποδηλώνει την αποτελεσματικότητά του κοντά στο καλάθι. Επιπλέον, είναι ιδιαίτερα εύστοχος στις βολές, με ποσοστό 71,4%. Όλα αυτά τα επιτυγχάνει σε 21:53 λεπτά συμμετοχής κατά μέσο όρο, υπογραμμίζοντας την υψηλή του αποδοτικότητα στον χρόνο που βρίσκεται στο παρκέ.

Ο καθοριστικός ρόλος του στη νίκη επί της Μπασκόνια

Η επίδραση του Ματίας Λεσόρ στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού φάνηκε ιδιαίτερα στην αναμέτρηση με τη Μπασκόνια. Σε αυτό το παιχνίδι, ο Γάλλος σέντερ ήταν ο παίκτης που έκανε τη μεγαλύτερη διαφορά για τους «πράσινους». Η παρουσία του στο παρκέ ήταν καθοριστική για την εξέλιξη του αγώνα, συμβάλλοντας σημαντικά στην απόδοση της ομάδας και στην επίτευξη του θετικού αποτελέσματος.

Οι επισημάνσεις του Ιωάννη Παπαπέτρου για τον Λεσόρ

Ο Ιωάννης Παπαπέτρου, αναλύοντας την απόδοση του Λεσόρ, εστίασε σε συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του παιχνιδιού του που τον καθιστούν τόσο αποτελεσματικό. Όπως δήλωσε, «το πιο σημαντικό με τον Ματίας είναι ο τρόπος με τον οποίο μπαίνει στις φάσεις, που πηγαίνει στα επιθετικά ριμπάουντ, που παίρνει θέσεις μέσα στο ζωγραφιστό, το πόσο δυνατά βάζει το κορμί του, το πόσο δυνατά πατάει, αυτό είναι το πιο σημαντικό απ' όλα».

Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει τη σωματική δύναμη και την αποφασιστικότητα του Λεσόρ στις διεκδικήσεις. Η ικανότητά του να πατάει γερά στο παρκέ και να χρησιμοποιεί δυναμικά το κορμί του του επιτρέπει να κερδίζει μάχες μέσα στη ρακέτα, να διεκδικεί επιθετικά ριμπάουντ και να παίρνει πλεονεκτικές θέσεις, στοιχεία που είναι κρίσιμα για έναν σέντερ.

Η σταθερότητα σε ένα απαιτητικό ρόστερ

Ο Παπαπέτρου πρόσθεσε ότι «φέτος είναι συνολικά στα δικά του τα στάνταρ». Με αυτή τη διαπίστωση, ο Έλληνας φόργουορντ αναγνώρισε τη σταθερότητα του Λεσόρ σε υψηλό επίπεδο, υπογραμμίζοντας ότι ο Γάλλος σέντερ έχει βρει τον ρυθμό του και αποδίδει σύμφωνα με τις δυνατότητές του.

Συνεχίζοντας, ο Παπαπέτρου επεσήμανε ότι ο Λεσόρ «βρίσκεται σε μια ομάδα όπου δεν θα είναι διακριθέντας σε όλα τα παιχνίδια. Και αυτό είναι και λογικό σ' ένα τέτοιο ρόστερ». Αυτό αναδεικνύει το βάθος και την ποιότητα του ρόστερ του Παναθηναϊκού, όπου η συνεισφορά κατανέμεται σε πολλούς παίκτες, καθιστώντας λογικό το γεγονός ότι δεν θα ξεχωρίζει ένας και μόνο αθλητής σε κάθε αναμέτρηση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta