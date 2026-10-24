Με χαμόγελο υποδέχτηκε η Φαίη Σκορδά τους τηλεθεατές του ΑΝΤ1, το πρωί του Σαββάτου, σηματοδοτώντας την πρεμιέρα της εκπομπής «For You». Η παρουσιάστρια έκανε ποδαρικό στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, εκφράζοντας ταυτόχρονα τη χαρά της για την επιστροφή της στο κανάλι. Τόνισε την εμπιστοσύνη της στην ομάδα της εκπομπής, αναφέροντας πως η παρουσία όλων είναι αποτέλεσμα επιλογής και όχι υποχρέωσης.

Η επιστροφή στον ΑΝΤ1 και η χαρά της επικοινωνίας

Η Φαίη Σκορδά, εμφανώς χαρούμενη, καλωσόρισε τους τηλεθεατές της στην πρεμιέρα της νέας της εκπομπής. Μετά από αρκετό καιρό απουσίας από τον «αέρα», η παρουσιάστρια δήλωσε πως της έλειψε ιδιαίτερα η επικοινωνία με το κοινό. Η επιστροφή της στον ΑΝΤ1, το κανάλι της, όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, τη γέμισε με μεγάλη χαρά και ενθουσιασμό για τη νέα τηλεοπτική σεζόν.

«Χαίρομαι πάρα πολύ που έχω επιστρέψει στο κανάλι μου, στον ΑΝΤ1», είπε η Φαίη Σκορδά στην έναρξη του «For You». Η δήλωση αυτή υπογράμμισε την ικανοποίησή της για την επανένταξή της στο δυναμικό του σταθμού. Η ανάγκη για επικοινωνία με τους τηλεθεατές ήταν εμφανής στις πρώτες της δηλώσεις, καθώς η ίδια τόνισε πόσο της είχε λείψει αυτή η αλληλεπίδραση.

Νέα πρόκληση: Η πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου

Η πρεμιέρα της εκπομπής «For You» σηματοδότησε μια νέα πρόκληση για τη Φαίη Σκορδά, καθώς ήταν η πρώτη φορά που αναλάμβανε την πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου. Η ίδια παραδέχτηκε ότι αυτή η αλλαγή ήταν κάτι καινούργιο για την τηλεοπτική της πορεία. «Πρώτη φορά για μένα το Σαββατοκύριακο», ανέφερε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τη νέα διάσταση που αποκτά η παρουσία της στην τηλεόραση.

Η παρουσιάστρια έκανε ποδαρικό στην πρωινή ζώνη του Σαββατοκύριακου, αναλαμβάνοντας τα ηνία της εκπομπής «For You». Αυτή η νέα θέση στον τηλεοπτικό χάρτη του ΑΝΤ1 προσέθεσε μια νέα εμπειρία στην επαγγελματική της διαδρομή, καθώς η ίδια δεν είχε προηγούμενη εμπειρία σε αυτή τη συγκεκριμένη ζώνη.

Οι αρχικές σκέψεις και ο φόβος της παρουσιάστριας

Παρά την εμπειρία της και τη χαρά της επιστροφής, η Φαίη Σκορδά εξέφρασε έναν αρχικό φόβο κατά την πρεμιέρα της εκπομπής. Αυτός ο φόβος συνδεόταν με τη μακρά απουσία της από τον τηλεοπτικό αέρα και την ανυπομονησία της να επικοινωνήσει ξανά με το κοινό της. Η παρουσιάστρια μοιράστηκε τις σκέψεις της με ειλικρίνεια.

«Φοβάμαι σήμερα, επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός που δεν έχω βγει στον “αέρα”, ότι θα ξεκινήσω να μιλάω και δεν θα σταματάω», δήλωσε η Φαίη Σκορδά. Αυτή η δήλωση ανέδειξε την προσμονή της για την επικοινωνία και την πιθανότητα να εκφράσει πολλά μετά την περίοδο της απουσίας. Η ειλικρίνεια των λόγων της ήταν εμφανής προς τους τηλεθεατές.

Το μήνυμα εμπιστοσύνης και η επιλογή της ομάδας

Ένα από τα κεντρικά σημεία της πρεμιέρας ήταν το μήνυμα εμπιστοσύνης που έστειλε η Φαίη Σκορδά στην ομάδα της εκπομπής. Η παρουσιάστρια τόνισε την απόλυτη πίστη της στους συνεργάτες της, τόσο σε αυτούς που βρίσκονται μπροστά από τις κάμερες όσο και σε εκείνους που εργάζονται πίσω από αυτές. Η εμπιστοσύνη αυτή αποτελεί, όπως δήλωσε, τη βάση για την επιτυχία της νέας προσπάθειας.

«Έχω εμπιστοσύνη στους ανθρώπους αυτής της εκπομπής», είπε η Φαίη Σκορδά, υπογραμμίζοντας τη σημασία της συλλογικής δουλειάς. Η ίδια ανέφερε πως γνωρίζει ότι κάθε μέλος της ομάδας βρίσκεται εκεί από προσωπική επιλογή. «Ξέρω ότι όλοι σας και μπροστά και πίσω από τις κάμερες βρίσκεστε εδώ από επιλογή», δήλωσε, δίνοντας έμφαση στην ελεύθερη βούληση των συνεργατών της.

Η παρουσιάστρια εξέφρασε επίσης την ευγνωμοσύνη της προς την ομάδα, τονίζοντας ότι η παρουσία τους δεν ήταν αποτέλεσμα υποχρέωσης, αλλά επιθυμίας. «Θέλατε να είμαστε μαζί φέτος, δεν το κάνατε επειδή έπρεπε και σας ευχαριστώ πολύ», πρόσθεσε, ολοκληρώνοντας το μήνυμά της με μια νότα εκτίμησης. Αυτή η δήλωση αναδεικνύει το κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας εκτίμησης που επικρατεί στην παραγωγή του «For You».

Με πληροφορίες από: Topontiki