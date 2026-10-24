Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος θέτει ερωτήματα για το Basketgate

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ισχυρός άνδρας της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, τοποθετήθηκε δημόσια σχετικά με την υπόθεση των στημένων αγώνων στο ελληνικό μπάσκετ, το λεγόμενο Basketgate. Μέσω ανάρτησης στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, έθεσε δύο συγκεκριμένα ερωτήματα, ζητώντας διευκρινίσεις για κρίσιμα σημεία της εν εξελίξει έρευνας.

Οι δηλώσεις του έρχονται εν μέσω των ραγδαίων εξελίξεων που συγκλονίζουν τον χώρο του ελληνικού μπάσκετ, με τη διαδικασία να τρέχει και τις έρευνες να βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, προκαλώντας έντονο ενδιαφέρον σε φιλάθλους και μη.

Τα ερωτήματα του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Στην ανάρτησή του, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζήτησε τη διερεύνηση των επικοινωνιών όλων των προσώπων που φέρονται να εμπλέκονται στην υπόθεση. Το πρώτο του ερώτημα αφορούσε ακριβώς αυτό το σημείο, ρωτώντας χαρακτηριστικά: «1. Θα ζητηθούν εντός προθεσμίας για ΟΛΟΥΣ όσους αναφέρονται το άνοιγμα των μέιλ, τηλεφώνων, κτλ;»

Παράλληλα, ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός ζήτησε διευκρινίσεις για την προέλευση ενός χρηματικού ποσού που φέρεται να εντοπίστηκε κατά τη διάρκεια της έρευνας. Το δεύτερο ερώτημα που έθεσε ήταν: «2. Tα χρήματα που βρέθηκαν ψηλά στην ντουλάπα ποιανού είναι;»

Οι εξελίξεις στην υπόθεση του Basketgate

Το σκάνδαλο του ελληνικού μπάσκετ έχει λάβει τεράστιες διαστάσεις, προκαλώντας αναστάτωση σε όλο το φάσμα του αθλήματος. Η δικαστική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη, με τις αρχές να διερευνούν συστηματικά την υπόθεση των στημένων αγώνων.

Στο πλαίσιο των ερευνών, ο Πέτρος Παπαπέτρου έχει ήδη κριθεί προφυλακιστέος. Αναμένονται επίσης οι απολογίες και των υπολοίπων πέντε συλληφθέντων, καθώς η διαδικασία συνεχίζεται για την πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης που έχει συγκλονίσει την κοινή γνώμη.

Το χρηματικό ποσό και οι αναφορές

Ένα από τα σημεία που έχουν προκαλέσει ερωτήματα και σχολιασμό είναι ο εντοπισμός ενός χρηματικού ποσού. Σύμφωνα με τις αναφορές, το ποσό αυτό βρέθηκε σε ψηλό σημείο ντουλάπας, στο πλαίσιο της έρευνας για την υπόθεση των στημένων αγώνων. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος ζητά συγκεκριμένα διευκρινίσεις για την προέλευση αυτών των χρημάτων.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της ίδιας υπόθεσης, έχουν γίνει αναφορές για ένα ποσό 820.000 ευρώ, καθώς και για την ύπαρξη προστατευόμενων μαρτύρων. Αυτά τα στοιχεία προσθέτουν στην πολυπλοκότητα και το βάθος της έρευνα που διεξάγεται.

Άλλες τοποθετήσεις για την υπόθεση

Σχετικά με το Basketgate, έχουν υπάρξει και άλλες δημόσιες τοποθετήσεις από πρόσωπα του αθλητικού χώρου. Ο Αλεξανδρής, για παράδειγμα, αναφέρθηκε στον Λιόλιο, δηλώνοντας ότι δεν ήξερε αν έπρεπε να κλάψει ή να γελάσει με όσα είπε ο δικηγόρος του, προσθέτοντας ότι βλέπει να δικαιώνεται.

Επίσης, ο Βρούτσης τοποθετήθηκε για την υπόθεση, δηλώνοντας ότι δεν μπορεί να επιβάλει, αλλά να υποδείξει, και ότι θα τοποθετηθεί εκτενέστερα από την Τρίτη. Τέλος, έχει καταγραφεί και η αντίδραση του Παναγιώτη Γιαννάκη στο πλαίσιο των εξελίξεων του σκανδάλου που ταλανίζει το ελληνικό μπάσκετ.

Με πληροφορίες από: Gazzetta, Topontiki