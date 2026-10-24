Σε κατάσταση συναγερμού η Γαλλία με 70.000 αστυνομικούς στους δρόμους

Σε κατάσταση συναγερμού έχει τεθεί η Γαλλία, με την κυβέρνηση να λαμβάνει πρωτοφανή μέτρα ασφαλείας και να αναπτύσσει δεκάδες χιλιάδες αστυνομικούς σε όλη την επικράτεια. Ο στόχος είναι η αποτροπή ενός νέου κύματος βίαιων επεισοδίων ενόψει των σημερινών διαδηλώσεων, καθώς υπάρχουν φόβοι για νέες ταραχές. Τα μέτρα αυτά έρχονται μετά τα σοβαρά επεισόδια και τις λεηλασίες που σημειώθηκαν το προηγούμενο Σαββατοκύριακο.

Το Παρίσι επιχειρεί να ανακτήσει τον έλεγχο της κατάστασης, έξι μήνες πριν από τις προεδρικές εκλογές, σε μια περίοδο που η οργή για την ακρίβεια και το κόστος στέγασης φουντώνει σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η κινητοποίηση των δυνάμεων ασφαλείας είναι εκτεταμένη, περιλαμβάνοντας ειδικές μονάδες και κλείσιμο σταθμών μετρό, ενώ έχουν αναβληθεί και αγώνες.

Εκτεταμένη ανάπτυξη δυνάμεων ασφαλείας

Ο υπουργός Εσωτερικών, Λοράν Νουνιέζ, ανακοίνωσε την ανάπτυξη 70.000 αστυνομικών σε όλη τη γαλλική επικράτεια. Στις δυνάμεις ασφαλείας θα περιλαμβάνονται ακόμη και ελίτ μονάδες, οι οποίες συνήθως επιχειρούν σε αντιτρομοκρατικές αστυνομικές επιχειρήσεις και διασώσεις ομήρων. Αυτή η πρωτοφανής κινητοποίηση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να διατηρήσει την τάξη.

Παράλληλα, στους σχεδιασμούς συμμετέχουν εθελοντικά και αρκετές δεκάδες δόκιμοι αστυνομικοί, λίγο πριν από την ολοκλήρωση της εκπαίδευσής τους. Αν και δεν θα εμπλακούν στην τήρηση της δημόσιας τάξης, θα αναλάβουν υποστηρικτικά καθήκοντα, όπως είχε συμβεί στους Ολυμπιακούς Αγώνες και κατά την περίοδο της πανδημίας Covid-19. Η αστυνομική επιχείρηση περιλαμβάνει επίσης αύρες νερού, τεθωρακισμένα οχήματα, έφιππη αστυνομία, ελικόπτερα και drones, ενισχύοντας την επιχειρησιακή ικανότητα των αρχών.

Αυστηρές προειδοποιήσεις από τον υπουργό Εσωτερικών

Ο Λοράν Νουνιέζ, αμέσως μετά τη συνεδρίαση των υπουργών υπό τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν, τόνισε ότι «δεν μιλάμε για μια ειρηνική, φιλική διαδήλωση». Ο υπουργός Εσωτερικών δήλωσε σε δημοσιογράφους ότι οι αρχές είναι έτοιμες να είναι «εξαιρετικά αυστηρές» και να «μην ανεχτούν το παραμικρό» κατά τις σημερινές διαδηλώσεις. Η κυβέρνηση έχει λάβει σοβαρά υπόψη τα καλέσματα για βία από ακροαριστερές ομάδες, τα οποία καταγράφονται ήδη στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο κ. Νουνιέζ προσέθεσε ότι οι αρχές θα είναι «αμείλικτες με τους ταραξίες, όσους λεηλατούν και όλους όσοι ασκούν βία». Αυτή η δήλωση υπογραμμίζει την αποφασιστικότητα της κυβέρνησης να αντιμετωπίσει κάθε εκδήλωση αναταραχής με τη μέγιστη δυνατή αυστηρότητα. Επιπλέον, έχουν ληφθεί πολιτικές αντιδράσεις για τις απαγορεύσεις που έχουν επιβληθεί, όπως το κλείσιμο 24 σταθμών μετρό και οι αναβολές αγώνων.

Η θέση του πρωθυπουργού για την απειλή

Από την πλευρά του, ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκονί επισκέφθηκε το Λιμόζ, μια πόλη όπου το δημαρχείο τυλίχθηκε στις φλόγες και καταστράφηκε εν μέρει το προηγούμενο Σαββατοκύριακο. Εκεί, ο κ. Λεκονί υπογράμμισε ότι «η απειλή παραμένει υψηλή από την άκρα αριστερά». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ανησυχία της κυβέρνησης για τις πηγές των ταραχών και την ανάγκη για συνεχή εγρήγορση.

Ο πρωθυπουργός σημείωσε επίσης ότι «απαιτείται εγρήγορση όσον αφορά την εγκληματικότητα, καθώς εκμεταλλεύεται αυτές τις ταραχές για να δημιουργήσει περισσότερη σύγχυση και να επωφεληθεί προβαίνοντας σε κλοπές». Τόνισε παράλληλα ότι τα «διδάγματα» από τα γεγονότα της 17ης Οκτωβρίου επέτρεψαν την καλύτερη προετοιμασία των δυνάμεων ασφαλείας, δείχνοντας ότι η κυβέρνηση έχει αξιολογήσει τα προηγούμενα περιστατικά για να βελτιώσει την αντίδρασή της.

Με πληροφορίες από: Enikos