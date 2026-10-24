Η Λένα Παπαληγούρα πρωταγωνιστεί στην «Άννα Καρένινα» του Τολστόι

Η Λένα Παπαληγούρα ετοιμάζεται να υποδυθεί τον απαιτητικό ρόλο της «Άννας Καρένινα» στην ομώνυμη παράσταση, η οποία βασίζεται στο αριστούργημα του Λέοντος Τολστόι. Το έργο, σε σκηνοθεσία και διασκευή του Πέτρου Ζούλια, κάνει πρεμιέρα στις 6 Νοεμβρίου στο «Θέατρον του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»». Η ηθοποιός μίλησε για την εμπειρία της, την προετοιμασία και τα κέρδη από αυτή τη μεγάλη παραγωγή.

Η πρόκληση του ρόλου και η απόφαση

Η Λένα Παπαληγούρα περιέγραψε τον ρόλο της «Άννας Καρένινα» ως μια σημαντική πρόκληση στην καριέρα της. Η απόφασή της να πει «ναι» σε αυτή την παραγωγή ήταν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού παραγόντων. Όπως ανέφερε, ο ίδιος ο ρόλος και το έργο του Τολστόι, το οποίο χαρακτήρισε αριστούργημα, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο. Επιπλέον, η σκέψη και η σύνθεση του Πέτρου Ζούλια γύρω από το έργο την έπεισαν.

Η ηθοποιός χαρακτήρισε την ευκαιρία αυτή ως ένα «μεγάλο δώρο» που της προσέφεραν ο Πέτρος Ζούλιας και ο «Ελληνικός Κόσμος». Μόλις ο σκηνοθέτης της εξέφρασε την ιδέα του, η Λένα Παπαληγούρα κατάλαβε ότι επρόκειτο για ένα συναρπαστικό ταξίδι, οδηγώντας την άμεσα στην αποδοχή του ρόλου. Θεωρεί τον εαυτό της τυχερή που μπορεί να εισέρχεται σε τέτοιους κόσμους και να εξερευνά τόσο σύνθετες προσωπικότητες.

Η επαφή με το υλικό του Τολστόι

Για τη Λένα Παπαληγούρα, η επαφή με το υλικό του Λέοντος Τολστόι έχει ήδη αποδειχθεί εξαιρετικά καρποφόρα. Προκειμένου να εμβαθύνει στη διασκευή του έργου και να την κατανοήσει πλήρως, αφιέρωσε ολόκληρο το καλοκαίρι στη μελέτη του βιβλίου. Αυτή η διαδικασία ήταν, όπως είπε, πολύ ωραία και της προσέφερε πολλά καλλιτεχνικά εφόδια.

Η ίδια υπογράμμισε ότι το μεγαλύτερο κέρδος για εκείνη από αυτή την εμπειρία είναι η επαφή με το υλικό του Τολστόι και η εμβάθυνση στον χαρακτήρα της Καρένινα. Τόνισε την πολυπλοκότητα του προσώπου της Άννας Καρένινα, το οποίο θεωρεί ανεξάντλητο σε ερμηνευτικές δυνατότητες. Αν και υπάρχουν αρκετές δυσκολίες στην προσέγγιση του χαρακτήρα, η ίδια η διαδικασία είναι πηγή γνώσης και εμπειρίας.

Μια μεγάλη θεατρική παραγωγή

Η παράσταση της «Άννας Καρένινα» χαρακτηρίζεται ως μια ολοκληρωτική θεατρική εμπειρία, που θυμίζει τις μεγάλες παραγωγές του παρελθόντος. Η Λένα Παπαληγούρα εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της στον «Ελληνικό Κόσμο» για τη στήριξη μιας τόσο εκτεταμένης παραγωγής, κάτι που, όπως σημείωσε, δεν είναι εύκολο να πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα. Η παράσταση περιλαμβάνει πολυπληθή θίασο, καθώς και εντυπωσιακά κοστούμια και σκηνικά εποχής, συμβάλλοντας στην ατμόσφαιρα της εποχής του έργου.

Η ανάληψη ενός τόσο μεγάλου ρόλου σε μια παραγωγή αυτού του βεληνεκούς αποτελεί για την ηθοποιό μια «τεράστια εμπειρία». Η ίδια νιώθει τυχερή που της δίνεται η ευκαιρία να συμμετάσχει σε ένα τέτοιο εγχείρημα, το οποίο απαιτεί αφοσίωση και πάθος για την ερμηνεία.

Προηγούμενη πορεία και αναγνώριση

Η Λένα Παπαληγούρα έχει καθιερωθεί στον χώρο του θεάτρου, με την εκτίμηση του κοινού και των συναδέλφων της να έχει αναπτυχθεί μέσα από τις επιλογές της. Μια από τις προηγούμενες ερμηνείες της που ξεχώρισε ήταν στον μονόλογο της Κατερίνας, ένα έργο του Αύγουστου Κορτώ, σε σκηνοθεσία του Γιώργου Νανούρη. Η συγκεκριμένη παράσταση είχε αναδείξει την ικανότητά της να προσεγγίζει σύνθετους χαρακτήρες με ζωντάνια και ειλικρίνεια.

Η ηθοποιός διατηρεί πάντα την ίδια θέληση και πάθος για κάθε ρόλο που καλείται να ερμηνεύσει, χαρακτηριστικά που την έχουν κάνει να ξεχωρίζει. Η αμεσότητα και η ειλικρίνεια που τη διακρίνουν, τόσο στην τέχνη της όσο και στις δηλώσεις της, έχουν μετατρέψει την επαγγελματική εκτίμηση σε φιλικό επίπεδο με τους συνεργάτες της.

Πρακτικές πληροφορίες για τους θεατές

Η πρεμιέρα της παράστασης «Άννα Καρένινα» έχει οριστεί για τις 6 Νοεμβρίου. Οι θεατές που θα επιλέξουν να παρακολουθήσουν το έργο στο «Θέατρον του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός Κόσμος»» θα έχουν στη διάθεσή τους μια σημαντική διευκόλυνση. Το θέατρο διαθέτει δωρεάν χώρο στάθμευσης, προσφέροντας έτσι μια πιο άνετη πρόσβαση στην πολιτιστική αυτή εμπειρία.

Με πληροφορίες από: Gazzetta